Mit einem KGV von 91,14 und einer Dividendenrendite von 0,26 Prozent ist die Sartorius Aktie klar als Wachstumswert bewertet. Die Marktkapitalisierung liegt bei rund 19,9 Milliarden Euro, auf zwölf Monate steht ein Plus von 29,3 Prozent. Am 20. November gab die Vorzugsaktie um 3,68 Prozent nach, der Anlass ist in den Quellen nicht belegt.