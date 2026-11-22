Sartorius liefert, was Anleger lieben: zweistelliges Gewinnwachstum im dritten Quartal, eine Marge über 30 Prozent und eine angehobene Prognose für die Laborsparte. Doch die Sartorius Aktie kostet das 91-Fache des Gewinns, und am 20. November verlor sie 3,68 Prozent. Diese Sartorius Aktienanalyse zeigt, was die Zahlen hergeben.
Sartorius Aktienanalyse: Marge über 30 Prozent, KGV über 90 – wie viel Wachstum steckt im Kurs?
Sartorius wächst, verdient mehr und hebt die Prognose für die Laborsparte an. Die Vorzugsaktie fiel am 20. November um 3,7 Prozent auf 288 Euro, das KGV liegt bei 91. Die Aktienanalyse mit Zahlen, Prognose und Risiken.
Steckbrief
- Unternehmen
- Sartorius AG (Vorzugsaktie)
- ISIN
- DE0007165631
- WKN
- 716563
- Handelssymbol
- SRT3 (Xetra)
- US-Handelssymbol
- SARTF (OTC)
- Branche
- Biopharma-Prozesstechnik und Laborbedarf
- Sitz
- Göttingen
- Aktien im Umlauf
- rund 69,1 Mio.
- Tagesspanne 20.11.2026
- 285,80 € bis 297,40 €
Stand: 20.11.2026, Schlusskurs Xetra, Vorzugsaktie
Die Zahlen
Sartorius Aktienanalyse: Neun Monate und drittes Quartal
In den ersten neun Monaten 2026 erzielte Sartorius 2.737 Millionen Euro Umsatz, nominal 4,9 Prozent mehr und über den Erwartungen von 2.710 Millionen Euro. Währungsbereinigt und vor Zollkompensationen wuchs der operative Umsatz um 8,1 Prozent. Das operative EBITDA stieg um 6,9 Prozent auf 828 Millionen Euro, die Marge auf 30,2 Prozent nach 29,7 Prozent.
Drittes Quartal
Der Umsatz stieg um 9,9 Prozent auf 926,3 Millionen Euro, das operative EBITDA um 13,4 Prozent auf 279,9 Millionen Euro bei einer Marge von 30,2 Prozent.
Bioprocess Solutions
Die größte Sparte erreichte in neun Monaten 2.213 Millionen Euro Umsatz und eine EBITDA-Marge von 32,3 Prozent.
Labor und KI
Die Laborsparte profitiert von KI-gestützter Wirkstoffforschung bei Kunden, ihre Prognose wurde angehoben.
Neuorganisation
Ab 2027 gibt es eine neue Organisation und eine neue Segmentberichterstattung.
Sartorius: Operatives EBITDA und Marge im dritten Quartal
Mio. € bzw. Prozent
- Q3 2025
- Q3 2026
Drittes Quartal 2025 und 2026, EBITDA in Mio. €, Marge in Prozent.
Quelle: Sartorius, Quartartsmitteilung 22.10.2026
Daten als Tabelle
|Kennzahl
|Q3 2025
|Q3 2026
|Operatives EBITDA
|247,0
|279,9
|EBITDA-Marge
|29,3
|30,2
Die Jahresziele bleiben bestätigt: Der operative Umsatz soll währungsbereinigt und vor Zolleffekten um 5 bis 9 Prozent wachsen, die operative EBITDA-Marge etwas über 30 Prozent liegen. Der Vorstand um Michael Grosse sieht 2026 als Übergangsjahr.
Bewertung
Was der Kurs von 288 Euro einpreist
Mit einem KGV von 91,14 und einer Dividendenrendite von 0,26 Prozent ist die Sartorius Aktie klar als Wachstumswert bewertet. Die Marktkapitalisierung liegt bei rund 19,9 Milliarden Euro, auf zwölf Monate steht ein Plus von 29,3 Prozent. Am 20. November gab die Vorzugsaktie um 3,68 Prozent nach, der Anlass ist in den Quellen nicht belegt.
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