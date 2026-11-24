Sartorius Aktie: Zurück in Richtung 300 Euro – der Laborausrüster steigt in TecDAX und MDAX

aktiencheck.de Redaktion 24.11.2026, 09:32 2 Min.

Die Sartorius Vorzugsaktie legt zum Handelsstart am Dienstag um 1,02 Prozent auf 296,80 Euro zu und zählt in TecDAX und MDAX zu den fünf größten Gewinnern. Das 52-Wochen-Hoch bei 305,35 Euro ist nur wenige Tage alt. Die Analysten sind gespalten: Berenberg sieht 340 Euro, die DZ Bank 225 Euro.

Bild: Foto: CDC / Unsplash (Zuschnitt aus Medium 3999)

Diese Aktie hat den Ausverkauf der vergangenen zwei Wochen nahezu unbeschadet überstanden. Die Sartorius Aktie notiert am Dienstagmorgen bei 296,80 Euro, ein Plus von 3,00 Euro oder 1,02 Prozent. Der Göttinger Laborausrüster steht in TecDAX und MDAX auf der Gewinnerliste und nähert sich wieder der Marke von 300 Euro. Kurs der Sartorius Vorzugsaktie 296,80 EUR Tagesgewinn am Morgen +1,02 % 52-Wochen-Hoch vom 19. November 305,35 EUR Kursziel von Berenberg 340 EUR Quelle : Kursliste 24.11.2026, 09:03 Uhr; Wallstreet-Online; dpa-AFX; aktiencheck.de Der Kurs Stark, als alles andere fiel Am 19. November erreichte die Sartorius Aktie bei 305,35 Euro den höchsten Stand seit einem Jahr. Das war mitten in der Woche, in der der DAX mehr als sechs Prozent verlor. Vom Hoch ist der Kurs nur rund drei Prozent entfernt (eigene Rechnung). Hintergrund ist die Erholung des Geschäfts mit Ausrüstung für die Herstellung biotechnologischer Medikamente. Im dritten Quartal stieg der Umsatz um 9,9 Prozent auf 926,3 Millionen Euro. Die Analysten 115 Euro Abstand zwischen zwei Meinungen Selten liegen Analysten so weit auseinander. Berenberg hob das Kursziel am 12. November von 280 auf 340 Euro an und bestätigte die Einstufung Buy. Die DZ Bank rät dagegen zum Verkauf und sieht den fairen Wert bei 225 Euro. Beim Durchschnitt sind sich nicht einmal die Portale einig: finanzen.net nennt 306,22 Euro, Wallstreet-Online 273,62 Euro. Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion. Was für die Sartorius Aktie spricht 52-Wochen-Hoch erst wenige Tage alt

Umsatz im Quartal um 9,9 Prozent gestiegen

Geschäft unabhängig vom KI-Zyklus

Gewinner in TecDAX und MDAX Was Anleger bedenken sollten DZ Bank sieht den fairen Wert bei 225 Euro

Hohe Bewertung nach der Erholung

Biotech-Investitionen schwanken stark

Durchschnittsziele liegen teils unter dem Kurs Einordnung der Redaktion: Die Sartorius Aktie ist derzeit das, was Anleger in unruhigen Wochen suchen: ein Wachstumswert ohne Verbindung zu Nvidia. Das erklärt die relative Stärke. Die Spanne der Kursziele zeigt aber, dass über den Preis dieses Wachstums gestritten wird. Bei knapp 300 Euro ist die Erholung des Geschäfts zu einem guten Teil im Kurs enthalten. FAQ Häufige Fragen zur Sartorius Aktie Warum steigt die Sartorius Aktie heute?

Eine neue Unternehmensmeldung liegt nicht vor. Die Aktie setzt ihre Stärke der vergangenen Wochen fort. Wie weit liegen die Kursziele auseinander?

Berenberg nennt 340 Euro, die DZ Bank 225 Euro. Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der Sartorius Vorzugsaktie?

ISIN DE0007165631, WKN 716563. Handelssymbol an deutschen Börsen: SRT3. Das US-Handelssymbol wird nachgetragen.

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