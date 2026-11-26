Die Sartorius Aktie (ISIN DE0007165631, Ticker SRT3) schloss am Mittwoch bei 285,30 Euro im Xetra-Handel, ein Minus von 2,56 Prozent. Genau dort liegt nun auch das neue Kursziel von Goldman Sachs: Die Bank hebt es von 258 auf 285 Euro und bleibt bei „Neutral“. Die Sartorius Aktienprognose der Analysten reicht damit von skeptischen 200 Euro bis zu optimistischen 445 Euro – ein Spread, der selten so breit ist.
Dieser Text beschreibt, was Analysten, Konsensschätzungen und das Unternehmen selbst zur Sartorius Aktie sagen. aktiencheck.de gibt dazu keine eigene Prognose, kein eigenes Kursziel und kein Kauf- oder Verkaufsurteil ab. Stand der Daten: Donnerstag, 26.11.2026, Vorbörse; alle Kurse beziehen sich auf den Xetra-Handel vom Vortag, sofern nicht anders genannt.