Goldman Sachs hat laut Analystenstudie vom 26.11.2026 das Kursziel für die Vorzugsaktie von 258 auf 285 Euro angehoben, das Anlagevotum aber bei „Neutral“ belassen. Die Bank erkennt damit die Rally der vergangenen Wochen an, sieht den Titel aber nicht mehr als klaren Favoriten. Für Goldman steht die Aktie damit am oberen Ende dessen, was die eigenen Schätzungen rechtfertigen. Bei der vorherigen Anhebung im Oktober hatte das Haus hervorgehoben, dass die Laborsparte beginne, von KI-getriebener Wirkstoffforschung zu profitieren, während das Bioprozessgeschäft solide laufe.

Einen Tag zuvor hatte Bernstein (Analystin Delphine Le Louet, Studie vom 23.11., veröffentlicht am 24.11.2026) das Ziel von 273 auf 312 Euro angehoben und „Outperform“ bestätigt. Begründung: Das Segment Lab Products & Services habe im dritten Quartal außerordentlich gut abgeschnitten. Berenberg hatte schon am 12.11.2026 von 280 auf 340 Euro erhöht. Gegenläufig bleibt die DZ Bank mit „Verkaufen“ und einem fairen Wert von 225 Euro (29.10.2026).

Die Kursbewegung selbst hatte keine Unternehmensnachricht als Auslöser: Nach dem Anstieg auf das Jahreshoch von 305,40 Euro am 19.11.2026 nahmen Anleger Gewinne mit, der Titel gehörte am Mittwoch zu den MDAX-Verlierern. Am späten Handel (Tradegate, 22:00 Uhr) lag der Kurs bei 290,60 Euro.