Die Sartorius Aktie gibt ihre jüngsten Gewinne ab. Zum Handelsschluss am Mittwoch notiert die Vorzugsaktie des Göttinger Labor- und Pharmazulieferers bei 285,30 Euro, ein Minus von 2,56 Prozent. Damit zählt Sartorius zu den MDAX Verlierern. Am Dienstagmorgen war die Aktie noch in Richtung 300 Euro gestiegen.
Sartorius Aktie: Die 300 Euro rücken in die Ferne – der Laborausrüster wird nach dem Jahreshoch zum MDAX Verlierer
Die Sartorius Vorzugsaktie fällt am Mittwoch um 2,56 Prozent auf 285,30 Euro und zählt am Abend zu den MDAX Verlierern. Vor einer Woche hatte sie noch ein 52-Wochen-Hoch markiert. Eine Unternehmensmeldung gibt es nicht.
Der Auslöser
Warum die Sartorius Aktie als MDAX Verlierer nachgibt
Eine Unternehmensmeldung gibt es nicht. Am Nachmittag rutschte die Aktie laut Marktberichten bis auf 285,80 Euro, zum Abend wurde es noch etwas tiefer. Auch die französische Tochter Sartorius Stedim Biotech lag im Minus. Nach Einschätzung der Redaktion nehmen Anleger nach der starken Erholung Gewinne mit. Erst am 19. November hatte die Aktie mit 305,40 Euro ein 52-Wochen-Hoch erreicht.
Die Gegenstimmen
Laborsparte überrascht, Analysten uneins
Operativ läuft es wieder besser. Nach neun Monaten 2026 erzielte Sartorius einen Umsatz von 2,74 Milliarden Euro und lag damit über den Markterwartungen. Wechselkursbereinigt und vor Zolleffekten wuchs das Geschäft um 8,1 Prozent, die Prognose für das Laborgeschäft wurde angehoben.
Die Analysten liegen weit auseinander. Berenberg sieht die Vorzugsaktie bei 340 Euro, die DZ Bank nur bei 225 Euro. Im Durchschnitt errechnen Experten laut finanzen.net ein Kursziel von 310,56 Euro. Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion.
Einordnung der Redaktion: Die Sartorius Aktie verschnauft nach einem steilen Anstieg. Der MDAX Verlierer des Tages hat den Ausverkauf der Vorwochen nahezu unbeschadet überstanden und gibt nun einen Teil davon zurück.
FAQ
Häufige Fragen zur Sartorius Aktie
Warum fällt die Sartorius Aktie heute?
Es gibt keine Unternehmensnachricht. Nach dem 52-Wochen-Hoch in der Vorwoche nehmen Anleger Gewinne mit.
Welche Sartorius Aktie ist im MDAX?
Im MDAX notiert die Vorzugsaktie. Daneben gibt es die Stammaktie und die börsennotierte Tochter Sartorius Stedim Biotech.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der Sartorius Vorzugsaktie?
ISIN DE0007165631, WKN 716563. Handelssymbol an deutschen Börsen: SRT3. Das US-Handelssymbol wird nachgetragen.
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