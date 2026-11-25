Sartorius Aktie: Die 300 Euro rücken in die Ferne – der Laborausrüster wird nach dem Jahreshoch zum MDAX Verlierer

aktiencheck.de Redaktion 25.11.2026, 17:58 2 Min.

Die Sartorius Vorzugsaktie fällt am Mittwoch um 2,56 Prozent auf 285,30 Euro und zählt am Abend zu den MDAX Verlierern. Vor einer Woche hatte sie noch ein 52-Wochen-Hoch markiert. Eine Unternehmensmeldung gibt es nicht.

Die Sartorius Aktie gibt ihre jüngsten Gewinne ab. Zum Handelsschluss am Mittwoch notiert die Vorzugsaktie des Göttinger Labor- und Pharmazulieferers bei 285,30 Euro, ein Minus von 2,56 Prozent. Damit zählt Sartorius zu den MDAX Verlierern. Am Dienstagmorgen war die Aktie noch in Richtung 300 Euro gestiegen. Kurs der Sartorius Vorzugsaktie am Abend 285,30 EUR Tagesverlust als MDAX Verlierer -2,56 % 52-Wochen-Hoch vom 19.11.2026 305,40 EUR Umsatz nach neun Monaten 2026 2,74 Mrd. EUR Quelle : Kursliste 25.11.2026, 17:48 Uhr; finanzen.net; Sartorius Der Auslöser Warum die Sartorius Aktie als MDAX Verlierer nachgibt Eine Unternehmensmeldung gibt es nicht. Am Nachmittag rutschte die Aktie laut Marktberichten bis auf 285,80 Euro, zum Abend wurde es noch etwas tiefer. Auch die französische Tochter Sartorius Stedim Biotech lag im Minus. Nach Einschätzung der Redaktion nehmen Anleger nach der starken Erholung Gewinne mit. Erst am 19. November hatte die Aktie mit 305,40 Euro ein 52-Wochen-Hoch erreicht. Die Gegenstimmen Laborsparte überrascht, Analysten uneins Operativ läuft es wieder besser. Nach neun Monaten 2026 erzielte Sartorius einen Umsatz von 2,74 Milliarden Euro und lag damit über den Markterwartungen. Wechselkursbereinigt und vor Zolleffekten wuchs das Geschäft um 8,1 Prozent, die Prognose für das Laborgeschäft wurde angehoben. Die Analysten liegen weit auseinander. Berenberg sieht die Vorzugsaktie bei 340 Euro, die DZ Bank nur bei 225 Euro. Im Durchschnitt errechnen Experten laut finanzen.net ein Kursziel von 310,56 Euro. Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion. Was für die Sartorius Aktie sprechen könnte Umsatz über den Erwartungen

Prognose fürs Laborgeschäft angehoben

Keine negative Unternehmensmeldung Was Anleger bedenken sollten Starke Erholung seit September

Analystenziele zwischen 225 und 340 Euro

Zolleffekte im US-Geschäft Einordnung der Redaktion: Die Sartorius Aktie verschnauft nach einem steilen Anstieg. Der MDAX Verlierer des Tages hat den Ausverkauf der Vorwochen nahezu unbeschadet überstanden und gibt nun einen Teil davon zurück. FAQ Häufige Fragen zur Sartorius Aktie Warum fällt die Sartorius Aktie heute?

Es gibt keine Unternehmensnachricht. Nach dem 52-Wochen-Hoch in der Vorwoche nehmen Anleger Gewinne mit. Welche Sartorius Aktie ist im MDAX?

Im MDAX notiert die Vorzugsaktie. Daneben gibt es die Stammaktie und die börsennotierte Tochter Sartorius Stedim Biotech. Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der Sartorius Vorzugsaktie?

ISIN DE0007165631, WKN 716563. Handelssymbol an deutschen Börsen: SRT3. Das US-Handelssymbol wird nachgetragen. Fazit zur Sartorius Aktie Die Sartorius Aktie ist am Abend MDAX Verlierer und entfernt sich von der Marke von 300 Euro. Die operative Erholung steht, doch die Bewertung ist nach dem Anstieg anspruchsvoller geworden.

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