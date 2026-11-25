Die Sartorius Aktie meldet sich zurück. Nach neun Monaten 2026 erzielte der Göttinger Labor- und Pharmazulieferer einen Umsatz von 2,74 Milliarden Euro und lag damit über den Markterwartungen. Wechselkursbereinigt und vor Kundenkompensationen für US-Zölle wuchs das operative Geschäft um 8,1 Prozent. Sartorius bestätigte die Jahresziele und hob die Prognose für die kleinere Laborsparte an: Sie soll 2026 am oberen Ende der Spanne von vier bis sechs Prozent wachsen.
Sartorius Aktie: Zurück im Rampenlicht, Laborsparte überrascht, 300 Euro in Reichweite – startet jetzt das große Comeback?
Umsatz und Ergebnis über den Erwartungen, eine angehobene Prognose für das Laborgeschäft und eine Neuorganisation ab 2027. Was hinter der Erholung der Sartorius Aktie steckt und welche Hürden bleiben.
Die Treiber
Bioprozess stabil, Labor zieht an
Die positive Überraschung kam ausgerechnet aus der kleineren Einheit: Für Lab Products & Services hob Sartorius sowohl das Wachstums- als auch das Margenziel an, getragen von KI-gestützter Wirkstoffforschung. Das Bioprozessgeschäft bleibt das stabile Rückgrat. Gleichzeitig sinkt die Verschuldung aus früheren Übernahmen weiter – auf das 3,33-Fache des EBITDA nach 3,55 Ende 2025. Ab 2027 will Sartorius den Konzern neu organisieren und die Segmentberichterstattung umstellen.
Die Börse
Zurück Richtung Rekordnähe
An der Börse hat sich die Stimmung gedreht: Nach den Zahlen kletterte die Sartorius Aktie an die MDAX-Spitze und arbeitete sich in den folgenden Wochen bis in die Region von 290 Euro vor. Die Marke von 300 Euro rückt damit wieder in Reichweite. Belastend wirken zeitweise vorsichtige Signale von US-Konkurrenten aus dem Bioprozessgeschäft, die zeigen, wie sensibel die Branche auf Nachfrageschwankungen reagiert.
Sartorius hat die Talsohle hinter sich gelassen. Die Laborsparte liefert neue Impulse, die sinkende Verschuldung schafft Spielraum – die hohe Bewertung bleibt aber ein Prüfstein.
Häufige Fragen zur Sartorius Aktie
Wie lief das Geschäft bei Sartorius nach neun Monaten?
Der Umsatz lag bei 2,74 Milliarden Euro, wechselkursbereinigt und vor Zolleffekten ein Plus von 8,1 Prozent.
Was erwartet Sartorius für 2026?
Ein Umsatzwachstum von fünf bis neun Prozent und eine EBITDA-Marge von etwas über 30 Prozent.
Was ändert sich 2027?
Sartorius plant eine Neuorganisation und eine neue Segmentberichterstattung ab 2027.
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