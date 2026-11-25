Wie lief das Geschäft bei Sartorius nach neun Monaten?

Der Umsatz lag bei 2,74 Milliarden Euro, wechselkursbereinigt und vor Zolleffekten ein Plus von 8,1 Prozent.

Was erwartet Sartorius für 2026?

Ein Umsatzwachstum von fünf bis neun Prozent und eine EBITDA-Marge von etwas über 30 Prozent.

Was ändert sich 2027?

Sartorius plant eine Neuorganisation und eine neue Segmentberichterstattung ab 2027.