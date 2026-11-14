SAP Aktienanalyse: Erstmals über 10 Milliarden Umsatz im Quartal – frisst die KI den Softwareriesen oder macht sie ihn stärker?

Wie stark wächst das Cloud-Geschäft von SAP?

Im dritten Quartal um 26 Prozent auf 6,67 Milliarden Euro.

Was ist der Current Cloud Backlog?

Die vertraglich zugesagten Cloud-Umsätze der kommenden zwölf Monate. Er lag Ende September bei 24,1 Milliarden Euro.

Warum liegt die SAP Aktie im Jahresverlauf im Minus?

Vor allem wegen der Sorge, dass KI-Anbieter klassische Unternehmenssoftware teilweise verdrängen könnten.

Was erwartet SAP für 2026?

Einen Cloud-Umsatz von 25,8 bis 26,2 Milliarden Euro, am oberen Ende der Spanne.