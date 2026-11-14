SAP hat geliefert: Im dritten Quartal überschritt der Walldorfer Konzern erstmals die Marke von zehn Milliarden Euro Umsatz, die Cloud wuchs um 26 Prozent, der Auftragsbestand übertraf die Erwartungen. Die SAP-Aktie schloss am Freitag bei 213,45 Euro – und liegt damit trotzdem unter ihrem Niveau vom Jahresanfang. Diese SAP Aktienanalyse zeigt, warum die Börse zögert, was für die Walldorfer spricht und was die SAP Aktienprognose bestimmt.
SAP Aktienanalyse: Erstmals über 10 Milliarden Umsatz im Quartal – frisst die KI den Softwareriesen oder macht sie ihn stärker?
SAP hat im dritten Quartal erstmals mehr als zehn Milliarden Euro umgesetzt, die Cloud wächst um 26 Prozent, der Auftragsbestand übertrifft die Erwartungen. Trotzdem liegt die SAP-Aktie im Jahresverlauf im Minus – die Sorge, KI-Anbieter könnten klassische Software verdrängen, lastet auf dem Kurs. Unsere SAP Aktienanalyse zeigt, was die Zahlen sagen und was die SAP Aktienprognose bestimmt.
SAPSAP
Steckbrief
- Unternehmen
- SAP SE
- Sitz
- Walldorf
- Ticker
- SAP (Xetra)
- Index
- DAX
- Kurs
- 213,45 Euro
- Börsenwert
- rund 241 Milliarden Euro
- KGV
- rund 29
- Dividendenrendite
- rund 1,3 Prozent
- Vorstandschef
- Christian Klein
Stand: 14.11.2026, Kurs Xetra-Schluss 13.11.2026; KGV, Dividendenrendite und Börsenwert laut onvista
Die Ausgangslage
Europas wertvollster Softwarekonzern unter KI-Verdacht
Die SAP Aktie leidet weniger unter ihren Zahlen als unter einer Frage: Wie verändert KI das Softwaregeschäft?
SAP ist der Weltmarktführer für Unternehmenssoftware und baut sein Geschäft seit Jahren auf Cloud-Abos um. Zu Jahresbeginn kam eine neue Sorge auf: Anbieter künstlicher Intelligenz könnten klassische Software teilweise überflüssig machen. Die Aktie fiel deutlich. Im Juli senkte SAP zudem die Prognose für das operative Ergebnis leicht, weil Zukäufe im KI-Bereich das Ergebnis belasten. Ein milliardenschweres Aktienrückkaufprogramm soll den Kurs stützen.
Die Zahlen
Rekordquartal: über zehn Milliarden Euro
Für jede SAP Aktienanalyse ist der Cloud-Auftragsbestand die wichtigste Kennzahl – und er überzeugt.
Im dritten Quartal stieg der Umsatz um 13 Prozent auf 10,27 Milliarden Euro, das Betriebsergebnis um 18 Prozent auf erstmals mehr als drei Milliarden Euro. Der Cloud-Umsatz kletterte um 26 Prozent auf 6,67 Milliarden Euro. Der Current Cloud Backlog – die vertraglich zugesagten Cloud-Umsätze der kommenden zwölf Monate – wuchs auf 24,1 Milliarden Euro und übertraf die Erwartungen der Analysten. Vorstandschef Christian Klein sprach von einem ausgezeichneten Quartal.
SAP: Current Cloud Backlog 2026
Milliarden Euro
Quelle: SAP, Quartalsmitteilungen 2026
Daten als Tabelle
|Stichtag
|Backlog
|30. Juni 2026
|22,9
|30. September 2026
|24,1
Der Ausblick
Cloud-Ziel am oberen Ende
Für 2026 erwartet SAP beim Cloud-Umsatz sowie beim Cloud- und Softwareumsatz nun jeweils das obere Ende der Prognose. Der Cloud-Umsatz soll zwischen 25,8 und 26,2 Milliarden Euro liegen. Das bereinigte Betriebsergebnis peilt SAP seit Juli bei 11,8 bis 12,2 Milliarden Euro an. Die Zahlen zum vierten Quartal und der Ausblick auf 2027 folgen im Januar.
Die Bewertung
KGV um 29: Premium für Planbarkeit
Mit einem KGV von rund 29 ist die SAP Aktie teurer als der DAX-Durchschnitt. Diesen Aufschlag rechtfertigen Anleger mit der hohen Planbarkeit der Abo-Umsätze: Ein Großteil der Erlöse des kommenden Jahres ist bereits vertraglich gesichert. Die Dividendenrendite liegt bei rund 1,3 Prozent, hinzu kommen Aktienrückkäufe.
Die Analysten
Der Backlog als Argument
Nach den Zahlen zum dritten Quartal verwies unter anderem Goldman Sachs ausdrücklich auf die Stärke des Cloud-Auftragsbestands. Viele Analysten sehen darin den Beleg, dass die KI-Sorgen um SAP zumindest vorerst überzogen waren. Es handelt sich um Einschätzungen Dritter, nicht um eine Prognose der Redaktion.
Die Szenarien
SAP Aktienprognose: drei Wege für die Aktie
Szenario 1: KI als Wachstumstreiber
SAP verkauft seine KI-Funktionen erfolgreich, der Backlog wächst weiter über 25 Prozent. Dann könnte die Aktie Richtung 240 Euro steigen.
Szenario 2: Solide, aber gebremst
Die Cloud wächst stabil, die KI-Debatte hält an. Die Aktie pendelt zwischen 195 und 235 Euro.
Szenario 3: Die Sorgen kehren zurück
Das Cloud-Wachstum verlangsamt sich deutlich, der Ausblick 2027 enttäuscht. Dann droht ein Rückfall unter 195 Euro.
Häufige Fragen zur SAP Aktienanalyse
Wie stark wächst das Cloud-Geschäft von SAP?
Im dritten Quartal um 26 Prozent auf 6,67 Milliarden Euro.
Was ist der Current Cloud Backlog?
Die vertraglich zugesagten Cloud-Umsätze der kommenden zwölf Monate. Er lag Ende September bei 24,1 Milliarden Euro.
Warum liegt die SAP Aktie im Jahresverlauf im Minus?
Vor allem wegen der Sorge, dass KI-Anbieter klassische Unternehmenssoftware teilweise verdrängen könnten.
Was erwartet SAP für 2026?
Einen Cloud-Umsatz von 25,8 bis 26,2 Milliarden Euro, am oberen Ende der Spanne.
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