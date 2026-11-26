Die SAP Aktie (ISIN DE0007164600, Ticker SAP) ist eine der meistgesuchten Aktien deutscher Anleger – und eine der auffälligsten Verliererinnen im DAX. Am 25. November schloss sie auf Xetra bei 189,82 Euro, ein Minus von 0,14 Prozent. Damit hat sich der Kurs nach dem Absturz der Vorwoche kaum erholt: In der Kalenderwoche 47 (13. bis 20. November) verlor die Aktie knapp 14 Prozent und war damit das Schlusslicht unter den 40 DAX-Werten. Das Besondere: Es gab keine Gewinnwarnung und keine schlechten Zahlen. Diese SAP Aktienanalyse zeigt, was die Aktie belastet, wie solide das Geschäft tatsächlich ist und was Analysten im Konsens erwarten.
SAP Aktienanalyse: Cloud-Backlog +28 Prozent, Free Cashflow +36 Prozent – doch die Aktie verlor in einer Woche 14 Prozent. Ist die KI-Angst übertrieben?
Die SAP Aktie schloss am 25. November bei 189,82 Euro und liegt damit rund 14 Prozent unter ihrem Stand vor einer Woche – ohne Gewinnwarnung und ohne schlechte Zahlen. Die Aktienanalyse prüft Q3-Zahlen, Bewertung, Analystenkonsens und Charttechnik der SAP Aktie.
Steckbrief
- Unternehmen
- SAP SE
- ISIN
- DE0007164600
- Ticker
- SAP (Xetra)
- Index
- DAX
- 52-Wochen-Spanne
- rund 127,50 bis 219,65 €
- Nächste Zahlen
- 28.01.2027 (Q4/Gesamtjahr 2026)
Stand: 25.11.2026, Xetra-Schlusskurs, 25.11.2026, 17:35 Uhr. Am 26.11. lag vor Redaktionsschluss noch kein belastbarer Vorbörsenkurs vor.
Was ist passiert?
Warum ist die SAP Aktie so stark gefallen?
Der Absturz begann am 17. November mit einem Tagesminus von rund 5,6 Prozent. Am 18. November folgten weitere 3,5 bis 3,9 Prozent auf etwa 194 Euro, am 19. November schloss die Aktie bei 187,54 Euro und am 20. November bei 183,68 Euro, nachdem sie im Tagesverlauf bis auf 181,64 Euro gefallen war. Vor der Schwächephase hatte sie deutlich über 210 Euro notiert, das Jahreshoch liegt bei rund 219,65 Euro (5. November).
Als Ursache nennen Marktbeobachter keine SAP-eigene Nachricht, sondern eine Verdrängungsangst bei Unternehmenssoftware: Anleger fürchten, dass KI-Agenten klassische Lizenzmodelle aushöhlen. Verstärkt wurde das durch den Börsengang von Anthropic am 19. November und durch Gewinnwarnungen anderer Softwareanbieter. Zusätzlich belasteten die Nervosität vor den Nvidia-Zahlen, US-Exportregeln für KI-Chips und ein als restriktiv gelesenes Notenbankprotokoll. Hinzu kommt der angekündigte Wechsel von Vorstandsmitglied Thomas Saueressig, der zum 1. April 2027 Chef von Ionos werden soll. Nach dem Absturz fiel die Erholung schwach aus: Am 23. November schloss die Aktie bei 186,34 Euro, am 25. November bei 189,82 Euro.
|Tag
|Schlusskurs
|Veränderung
|Do 19.11.2026
|187,54 €
|-3,29 %
|Fr 20.11.2026
|183,68 €
|-2,1 %
|Mo 23.11.2026
|186,34 €
|+1,4 %
|Mi 25.11.2026
|189,82 €
|-0,14 %
Kalenderwoche 47 (13. bis 20.11.): rund -14 %. Seit Jahresbeginn rund -9 % (Stand 25.11.).
Das Geschäftsmodell: Was macht SAP – und was ändert KI?
SAP ist Europas größter Softwarekonzern und der führende Anbieter von Unternehmenssoftware: von der Buchhaltung über Lieferketten bis zur Personalverwaltung. Das Geschäft verlagert sich seit Jahren in die Cloud; wiederkehrende Umsätze aus Abonnements machen den größten Teil des Wachstums aus. Mit der Strategie „Autonomous Enterprise“ will SAP KI-Agenten in seine Anwendungen einbauen (Assistent Joule). Laut Unternehmen sollen bis Ende 2026 mehr als 400 KI-Agenten verfügbar sein. Zugekauft wurden unter anderem Dremio, Prior Labs und Reltio.
Genau hier liegt der Kern der Debatte: Entweder macht KI SAP-Systeme unverzichtbarer, weil sie Unternehmensdaten und Abläufe kontrollieren, oder KI-Agenten ersetzen einen Teil der Nutzerlizenzen. Welche Sicht sich durchsetzt, ist offen.
Wie gut sind die Zahlen – und was kostet die SAP Aktie?
Die Zahlen des dritten Quartals (veröffentlicht am 21. Oktober 2026) waren stark. Der Gesamtumsatz stieg um 13 Prozent auf 10,27 Milliarden Euro und überschritt erstmals die Marke von zehn Milliarden. Der Cloud-Umsatz wuchs um 26 Prozent auf 6,67 Milliarden Euro, der Current Cloud Backlog, also die in den nächsten zwölf Monaten umsatzwirksamen Cloud-Aufträge, um 28 Prozent auf 24,14 Milliarden Euro. Das operative Ergebnis nach Non-IFRS stieg um 18 Prozent auf 3,03 Milliarden Euro (Marge 29,5 Prozent), der Free Cashflow um 36 Prozent auf 1,72 Milliarden Euro. SAP weist darauf hin, dass das Cloud-Wachstum durch Nachholeffekte bei einigen Kunden gestützt wurde.
|Kennzahl
|Q3/2026
|Wachstum
|Gesamtumsatz
|10,27 Mrd. €
|+13 %
|Cloud-Umsatz
|6,67 Mrd. €
|+26 %
|Current Cloud Backlog
|24,14 Mrd. €
|+28 %
|Operatives Ergebnis (Non-IFRS)
|3,03 Mrd. €
|+18 %
|Free Cashflow
|1,72 Mrd. €
|+36 %
Wachstumsraten gegenüber dem Vorjahresquartal, nominal.
Quelle: SAP, Quartalsbericht Q3/2026 (21.10.2026)
Für 2026 peilt SAP den Cloud-Umsatz am oberen Ende von 25,8 bis 26,2 Milliarden Euro an, das operative Ergebnis soll bei 11,8 bis 12,2 Milliarden Euro liegen, der Free Cashflow bei rund zehn Milliarden Euro. Für 2027 soll sich das Umsatzwachstum beschleunigen. Aktionäre profitieren von einem Rückkaufprogramm über bis zu zehn Milliarden Euro bis Ende 2027: Bis zum 30. September wurden gut 25 Millionen Aktien für rund 4,2 Milliarden Euro zurückgekauft (Durchschnittskurs 164,79 Euro). Für 2025 zahlte SAP 2,50 Euro Dividende je Aktie, was etwa 1,2 Prozent Rendite entspricht.
Bei der Bewertung liegt das erwartete KGV nach Konsensdaten bei etwa 26 bis 27 für 2026 und rund 23 für 2027. Im Zehnjahresdurchschnitt lag das KGV deutlich höher, nach Marktberichten bei rund 39; das Sektor-KGV wurde mit etwa 19 beziffert. Andere Softwareunternehmen wurden zuletzt noch stärker abgestraft: Salesforce fiel am 17. November um gut neun Prozent auf 194,62 Dollar, ServiceNow lag zuletzt bei einem Forward-KGV von rund 22 und damit weit unter dem Fünfjahresschnitt von etwa 52. Der Software-Sektor insgesamt steht also unter Druck, nicht nur SAP.
Was sagen die Analysten zur SAP Aktienprognose?
Im Konsens bleibt SAP ein Favorit. Von 29 Analysten empfahlen zuletzt 24 den Kauf, fünf Halten und keiner Verkaufen. Das durchschnittliche Kursziel beträgt rund 244 Euro, die Spanne reicht von 199 bis 290 Euro. In kleineren Stichproben tauchen vereinzelt vorsichtigere Stimmen auf. Rechnerisch liegt der Konsens damit rund 29 Prozent über dem Kurs von 189,82 Euro. Die Konsenswerte stammen allerdings überwiegend aus der Zeit vor oder um den Ausverkauf; belegte Kürzungen gab es seit dem 17. November nicht. Eine eigene Kursprognose gibt aktiencheck.de nicht ab.
|Merkmal
|Wert
|Analysten
|29
|Kaufen / Halten / Verkaufen
|24 / 5 / 0
|Durchschnittliches Kursziel
|ca. 244 €
|Spanne der Kursziele
|199 bis 290 €
|Stand
|20.11.2026
Die Konsenswerte dokumentieren den Markt und sind keine Empfehlung von aktiencheck.de. Je nach Stichprobe weichen Zahl der Verkaufen-Einstufungen und Kurszielspanne ab.
Wie sieht die Charttechnik der SAP Aktie aus?
Die Aktie notiert unter ihrer 50-Tage-Linie (rund 197 Euro), aber über der 100-Tage-Linie (rund 180 Euro) und deutlich über der 200-Tage-Linie (rund 166 bis 167 Euro). Als Unterstützung gelten die Zonen um 180 Euro und um 167 Euro; der Tiefpunkt vom 20. November (181,64 Euro) liegt nahe der ersten. Nach oben wirken die Marke um 192 Euro (Augusthoch), die 50-Tage-Linie bei rund 197 Euro und die runde Marke von 200 Euro als Hürden; darüber wartet das Jahreshoch bei 219,65 Euro.
Was bedeutet das für die SAP Aktienprognose?
Der Markt diskutiert drei Szenarien, die sich jeweils an der Frage entscheiden, ob KI SAP stärkt oder schwächt. Im optimistischen Szenario bleibt das Cloud-Wachstum hoch, der Backlog wächst weiter, und die Bewertung kehrt in Richtung der Konsens-Kursziele zurück. Im neutralen Szenario bleibt die Aktie in einer Spanne zwischen den Unterstützungen bei 180 Euro und den Hürden um 200 Euro, bis die Zahlen für das Gesamtjahr vorliegen. Im pessimistischen Szenario bestätigen sich die Befürchtungen: Wachstum und Margen geraten durch KI-Konkurrenz unter Druck, und die Aktie rutscht an die 167-Euro-Zone der 200-Tage-Linie. Welches Szenario eintritt, lässt sich aus heutiger Sicht nicht belegen.
Was beobachten Anleger bei der SAP Aktie jetzt?
1. Dezember: Finanzchef Dominik Asam spricht auf einer Technologiekonferenz in den USA.
2. Dezember: Zahlen von Salesforce als Stimmungstest für die Branche.
28. Januar 2027: Zahlen zum vierten Quartal und zum Gesamtjahr 2026 samt Ausblick für 2027.
22. April 2027: Zahlen zum ersten Quartal 2027.
Laufend: Fortschritte beim Aktienrückkauf und Nachrichten zu KI-Produkten.
FAQ zur SAP Aktie
Wie hoch ist die SAP Aktie aktuell?
Der Xetra-Schlusskurs am 25. November 2026 lag bei 189,82 Euro (17:35 Uhr), ein Minus von 0,14 Prozent. Seit Jahresbeginn beträgt das Minus rund neun Prozent.
Warum ist die SAP Aktie gefallen?
Wegen der Sorge, dass KI-Agenten Geschäftsmodelle klassischer Unternehmenssoftware aushöhlen, und wegen einer schwachen Stimmung im Technologiesektor. Eine Gewinnwarnung gab es nicht.
Was erwarten Analysten bei der SAP Aktienprognose?
Laut Konsens (Stand 20.11.2026) liegt das durchschnittliche Kursziel bei rund 244 Euro, die Spanne bei 199 bis 290 Euro. 24 von 29 Analysten empfehlen den Kauf.
Wie hoch ist die SAP-Dividende?
Für 2025 zahlte SAP 2,50 Euro je Aktie, rund 1,2 Prozent Rendite. Für 2026 erwarten Analysten etwa 2,67 Euro je Aktie.
Wann veröffentlicht SAP die nächsten Zahlen?
Die Zahlen zum vierten Quartal und zum Gesamtjahr 2026 sind für den 28. Januar 2027 angesetzt.
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