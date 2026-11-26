Der Absturz begann am 17. November mit einem Tagesminus von rund 5,6 Prozent. Am 18. November folgten weitere 3,5 bis 3,9 Prozent auf etwa 194 Euro, am 19. November schloss die Aktie bei 187,54 Euro und am 20. November bei 183,68 Euro, nachdem sie im Tagesverlauf bis auf 181,64 Euro gefallen war. Vor der Schwächephase hatte sie deutlich über 210 Euro notiert, das Jahreshoch liegt bei rund 219,65 Euro (5. November).

Als Ursache nennen Marktbeobachter keine SAP-eigene Nachricht, sondern eine Verdrängungsangst bei Unternehmenssoftware: Anleger fürchten, dass KI-Agenten klassische Lizenzmodelle aushöhlen. Verstärkt wurde das durch den Börsengang von Anthropic am 19. November und durch Gewinnwarnungen anderer Softwareanbieter. Zusätzlich belasteten die Nervosität vor den Nvidia-Zahlen, US-Exportregeln für KI-Chips und ein als restriktiv gelesenes Notenbankprotokoll. Hinzu kommt der angekündigte Wechsel von Vorstandsmitglied Thomas Saueressig, der zum 1. April 2027 Chef von Ionos werden soll. Nach dem Absturz fiel die Erholung schwach aus: Am 23. November schloss die Aktie bei 186,34 Euro, am 25. November bei 189,82 Euro.