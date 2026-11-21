Zwischen einem Vergleichsportal und einem System, das die Buchhaltung eines Weltkonzerns steuert, liegt ein großer Unterschied. Software, die über Jahre in Abläufe eingebaut wurde, lässt sich nicht per Sprachbefehl ersetzen. Der Markt unterscheidet in dieser Woche aber nicht. Er verkauft die Kategorie. Für die SAP-Aktie ist das Risiko deshalb kurzfristig weniger das eigene Geschäft als die Stimmung für den gesamten Sektor.