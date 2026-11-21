Die schwächste Aktie im DAX war in dieser Woche kein Rüstungswert, kein Chiphersteller und keine Bank mit Datenleck. Es war SAP. Die SAP-Aktie (ISIN: DE0007164600, US-Handelssymbol: SAP, NYSE) hat zwischen dem 13. und 20. November nach Xetra-Kursen 13,95 Prozent verloren – mehr als jeder andere der 40 DAX-Werte. Am Freitag fiel sie zeitweise bis auf 181,64 Euro. Eine Woche zuvor hatte sie noch deutlich über 210 Euro notiert.
SAP-Aktie: Minus 13,95 Prozent in einer Woche – Europas wertvollster Softwarekonzern ist das DAX-Schlusslicht
Keine Gewinnwarnung, keine schlechten Zahlen: Trotzdem ist die SAP-Aktie der größte DAX-Verlierer der Woche. Was hinter dem Ausverkauf steckt und warum die KI-Angst ausgerechnet SAP trifft.
Die Woche
Vier Verlusttage ohne eigene Nachricht
Dienstag: minus 5,6 Prozent. Vorstand Thomas Saueressig verlässt den Konzern, der Softwaresektor steht vor den Nvidia-Zahlen unter Druck.
Mittwoch: weitere rund 3,5 bis 3,9 Prozent auf etwa 194 Euro, Schlusslicht im DAX.
Donnerstag: minus 3,29 Prozent auf 187,54 Euro – am Tag des Anthropic-Börsengangs.
Freitag: Tagestief bei 181,64 Euro im breiten Ausverkauf.
Am Freitagnachmittag notierte die SAP-Aktie bei rund 185 Euro.
Der Grund
Die Angst, dass KI Software überflüssig macht
Marktberichte nennen als Auslöser keine Nachricht aus Walldorf, sondern eine Sorge, die den ganzen Sektor erfasst hat: Künstliche Intelligenz könnte klassische Unternehmenssoftware angreifen. Drei Ereignisse haben sie in dieser Woche befeuert. Der Börsengang von Anthropic lenkte den Blick auf KI-Agenten, die Aufgaben übernehmen, für die Firmen bisher Lizenzen kaufen. Der US-Konzern Intuit begründete eine gesenkte Prognose damit, dass Verbraucher Finanzprodukte zunehmend über KI-Werkzeuge suchen. Und JPMorgan stufte Scout24 mit Verweis auf KI-Suchagenten ab.
Einordnung der Redaktion
Trifft es den Falschen
Zwischen einem Vergleichsportal und einem System, das die Buchhaltung eines Weltkonzerns steuert, liegt ein großer Unterschied. Software, die über Jahre in Abläufe eingebaut wurde, lässt sich nicht per Sprachbefehl ersetzen. Der Markt unterscheidet in dieser Woche aber nicht. Er verkauft die Kategorie. Für die SAP-Aktie ist das Risiko deshalb kurzfristig weniger das eigene Geschäft als die Stimmung für den gesamten Sektor.
Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion. Der Konsens von rund 244 Euro stammt von vor dem Kursrutsch.
FAQ
Häufige Fragen zur SAP-Aktie
Warum fällt die SAP-Aktie?
Marktberichte nennen die Sorge, dass KI klassische Software verdrängt, verstärkt durch den Anthropic-Börsengang und den Ausblick von Intuit.
Wie viel hat die SAP-Aktie in dieser Woche verloren?
13,95 Prozent nach Xetra-Kursen. Das war der größte Wochenverlust im DAX.
Gab es schlechte Zahlen von SAP?
Nein. Einen unternehmenseigenen Auslöser nennen die Marktberichte nicht, abgesehen vom Abgang eines Vorstandsmitglieds am Dienstag.
Wie lauten ISIN und Handelssymbol der SAP-Aktie?
Die ISIN ist DE0007164600. In den USA werden Hinterlegungsscheine an der NYSE unter dem Symbol SAP gehandelt, auf Xetra lautet das Kürzel ebenfalls SAP.
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