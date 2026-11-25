SAP gab am 17. November bekannt, dass Thomas Saueressig den Konzern verlässt. Er ist Chief Customer Officer und verantwortet die Customer Value Group mit Vertrieb, Customer Success und Services. Entgegen einiger Portalmeldungen ist er nicht Finanzvorstand. Saueressig, seit 2004 bei SAP und seit 2019 im Vorstand, bleibt bis Ende März 2027 und wird zum 1. April 2027 Vorstandschef der IONOS Group. Dort folgt er auf Achim Weiß. Die Nachfolge bei SAP ist offen: Emmanuel Raptopoulos, bisher Präsident für EMEA, MEE und APAC, übernimmt ab Januar schrittweise interimistisch. Christian Klein lobte, Saueressig habe erfolgreich die Weichen gestellt, um Kunden bei der Transformation zu unterstützen.

Der Kursrückgang am Tag der Meldung war überwiegend sektorgetrieben. Ein Abgang im Vertrieb ist vor dem Hintergrund der KI-Debatte dennoch ein Punkt, den Anleger im Blick behalten, weil der Vertrieb die Cloud-Dynamik trägt.