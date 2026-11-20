Die SAP Aktie (Ticker SAP, ISIN DE0007164600) notierte am Freitag, 20. November 2026, um 16:28 Uhr bei 184,88 Euro und damit etwa 1,1 Prozent unter dem Xetra-Schlusskurs vom Donnerstag (187,02 Euro). Seit dem 52-Wochen-Hoch von 219,65 Euro am 5. November hat die Aktie in elf Handelstagen rund 35 Euro oder 16 Prozent verloren. Die SAP Aktienprognose der Analysten fällt dagegen deutlich optimistischer aus: Im Schnitt liegt das Kursziel der SAP Aktie bei etwa 244 Euro, 24 von 29 Analysten empfehlen laut Konsens zum Kauf. Passt das zusammen?
SAP Aktie Prognose: Analysten sehen im Schnitt 244 Euro, die Aktie steht bei 185 – hält das KI-Narrativ der Cloud-Zahlen stand?
Die SAP Aktie hat seit dem Hoch Anfang November rund 35 Euro verloren, die Analysten-Kursziele liegen im Schnitt aber bei etwa 244 Euro. Was sagt die SAP Aktienprognose nach den Q3-Zahlen, dem KI-Ausverkauf und dem Anthropic-Börsengang?
Steckbrief
- Unternehmen
- SAP SE
- Ticker
- SAP
- ISIN
- DE0007164600
- Börsenwert
- rund 219 Mrd. EUR
- 52-Wochen-Spanne
- 127,50 bis 219,65 EUR
- Umsatz Q3 2026
- 10,27 Mrd. EUR (+13 %)
- Cloud-Umsatz Q3 2026
- 6,67 Mrd. EUR (+26 %)
- Nächste Zahlen
- 28.01.2027 (Q4 und Gesamtjahr)
Stand: 20.11.2026, Kurs 16:28 Uhr; Schlusskurs des 20.11.2026 lag bei Erstellung nicht vor
Dieser Artikel gibt ausschließlich Unternehmensangaben, Konsensschätzungen und Kursziele Dritter wieder. aktiencheck.de nennt kein eigenes Kursziel und keine eigene Kursprognose.
Was ist passiert?
Warum fällt die SAP Aktie trotz starker Cloud-Zahlen?
Operativ läuft es bei SAP rund: Das Cloud-Geschäft wächst, die Prognose wurde konkretisiert. An der Börse zählt derzeit aber eine andere Frage – ob KI-Anwendungen klassische Unternehmenssoftware verdrängen könnten.
Der Kursverlauf der vergangenen Tage ist deutlich: Am 17. November schloss die Aktie bei 201,50 Euro (minus 5,6 Prozent), am 19. November bei 187,02 Euro (minus 3,6 Prozent), am Freitag fiel sie zeitweise bis auf 181,64 Euro. Als Auslöser nennen Marktberichte die wieder aufgeflammte KI-Sorge im Softwaresektor, verstärkt durch den Börsengang von Anthropic in dieser Woche. Eine neue Unternehmensnachricht von SAP selbst gab es nicht. Es ist also eine Neubewertung des gesamten Sektors – mit Salesforce, Workday und Oracle als Mitbetroffenen.
Geschäftsmodell
Wie verdient SAP sein Geld?
SAP ist Europas größter Softwarekonzern und liefert Programme für Finanzen, Einkauf, Lieferketten und Personal. Das Geschäft verlagert sich seit Jahren von Lizenzen und Wartung in die Cloud: Kunden mieten die Software, SAP rechnet im Abonnement ab. Der Cloud-Auftragsbestand (Current Cloud Backlog) gilt deshalb als wichtigste Frühindikator-Zahl, weil er künftige Umsätze vorzeichnet.
Zahlen und Prognose
Wie gut waren die SAP-Zahlen im dritten Quartal 2026?
Laut SAP-Quartalsmitteilung vom 21. Oktober 2026 stieg der Gesamtumsatz um 13 Prozent auf 10,27 Milliarden Euro – erstmals über der Marke von 10 Milliarden. Der Cloud-Umsatz legte um 26 Prozent auf 6,67 Milliarden Euro zu, der Cloud-Auftragsbestand um 28 Prozent auf 24,14 Milliarden Euro. Das operative Ergebnis (non-IFRS) wuchs um 18 Prozent auf 3,03 Milliarden Euro, das Ergebnis je Aktie (IFRS) um 14 Prozent auf 1,96 Euro, der freie Cashflow um 36 Prozent auf 1,72 Milliarden Euro.
Die Unternehmensprognose für 2026 (währungsbereinigt): Der Cloud-Umsatz soll am oberen Ende von 25,8 bis 26,2 Milliarden Euro landen, der Cloud- und Softwareumsatz am oberen Ende von 36,3 bis 36,8 Milliarden Euro. Das operative Ergebnis (non-IFRS) bleibt bei 11,8 bis 12,2 Milliarden Euro, der freie Cashflow soll rund 10 Milliarden Euro erreichen. Für 2027 nennt SAP keine Zahlen, erwartet aber ein beschleunigtes Umsatzwachstum.
|Kennzahl
|2026e
|2027e
|2028e
|Ergebnis je Aktie
|7,08 bis 7,18 EUR
|8,18 EUR
|9,64 EUR
|KGV (Kurs 184,88 EUR)
|ca. 26
|ca. 22,6
|ca. 19,2
|Dividende je Aktie
|2,67 EUR
|–
|–
KGV: eigene Rechnung auf Basis des Kurses von 184,88 EUR (20.11.2026, 16:28 Uhr). Der Ergebniskonsens für 2026 schwankt je nach Datenanbieter zwischen 7,08 und 7,18 EUR. Ein aktueller Umsatzkonsens liegt nicht vor.
Analysten
Wie lautet die SAP Aktienprognose der Analysten?
Nach dem Stand vom 18. November 2026 erfassen Marktdaten 29 Analysten: 24 empfehlen Kaufen, 5 Halten, keiner Verkaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 243,54 Euro, das höchste bei 290 Euro, das niedrigste bei 199 Euro. Bezogen auf den Kurs von 184,88 Euro ergibt sich rechnerisch ein Abstand von rund 32 Prozent zum Durchschnitt. Seit dem 17. November konnten keine weiteren Rating-Änderungen belegt werden.
Welches Kursziel trauen Analysten der SAP Aktie zu? Die namentlich bekannten Studien seit den Quartalszahlen:
|Haus
|Rating
|Kursziel
|Datum
|Abstand
|JPMorgan
|Overweight
|275 EUR (zuvor 175)
|09.11.2026
|+48,7 %
|Goldman Sachs
|Buy
|258 EUR (zuvor 230)
|23.10.2026
|+39,5 %
|Barclays
|Overweight
|250 EUR (zuvor 210)
|22.10.2026
|+35,2 %
|Jefferies
|Buy
|250 EUR (zuvor 220)
|22.10.2026
|+35,2 %
|Berenberg
|Buy
|240 EUR (zuvor 205)
|22.10.2026
|+29,8 %
|Baader
|Reduce
|216 EUR (zuvor 204)
|23.10.2026
|+16,8 %
|UBS
|Neutral
|201 EUR
|22.10.2026
|+8,7 %
|DZ Bank
|Sell
|170 EUR (fairer Wert, zuvor 120)
|22.10.2026
|-8,0 %
Alle Angaben Dritter, keine Empfehlung von aktiencheck.de. Abstand rechnerisch zum Kurs von 184,88 EUR (20.11.2026, 16:28 Uhr). Zum UBS-Ziel liegen abweichende Angaben vor (201 oder 215 EUR).
Quelle: Analystenstudien der genannten Häuser (Datum laut Tabelle)
Auffällig: Der JPMorgan-Wert stammt aus der Zeit vor dem jüngsten Kursrutsch, und die meisten Studien sind knapp einen Monat alt. Ob die Häuser ihre Ziele nach dem Rückgang bestätigen, ist offen. Zugleich gibt es auch ausdrücklich skeptische Stimmen: Die DZ Bank sieht nur 170 Euro und liegt damit unter dem Kurs.
Bewertung
Wie teuer ist die SAP Aktie im Branchenvergleich?
Mit einem KGV von rund 26 auf die Ergebnisschätzung 2026 und etwa 23 auf 2027 ist SAP deutlich höher bewertet als einige US-Wettbewerber: Oracle kommt laut Marktdaten vom 17./18. November auf ein KGV von etwa 14 (Geschäftsjahr 2027), Salesforce auf etwa 12 und Workday – bereinigt – auf etwa 16,7. Die Dividende von 2,50 Euro für 2025 entspricht einer Rendite von rund 1,4 Prozent; für 2026 werden 2,67 Euro erwartet. Der Aufschlag von SAP gilt bei Analysten als Prämie für das schnell wachsende Cloud-Geschäft und die hohe Planbarkeit – und ist zugleich der Grund, warum die Aktie auf Sektorstress empfindlich reagiert.
Charttechnik
Welche Marken sind für die SAP Aktie jetzt wichtig?
Charttechnisch hat die Aktie die Zone zwischen 189 und 192 Euro verloren; am 18. November fiel sie unter 200 Euro. Als nächste Unterstützung nennen Marktbeobachter den Bereich um 174 Euro (Dreimonatstief), darunter liegt das 52-Wochen-Tief bei 127,50 Euro vom 23. Juli. Die 200-Tage-Linie wird je nach Quelle bei rund 183 Euro angegeben – die Angaben dazu widersprechen sich. Die 50-Tage-Linie lag Mitte November bei etwa 196 Euro. Das ist eine Beschreibung der Lage, keine Prognose von aktiencheck.de.
Szenarien
Was sprechen Bullen und Bären der SAP Aktie zu?
|Szenario
|Kursziel Dritter
|Abstand zum Kurs
|Bull (höchstes Ziel im Konsens)
|290 EUR
|+56,9 %
|Konsens (Durchschnitt)
|244 EUR
|+31,7 %
|Vorsichtig (UBS, Neutral)
|201 EUR
|+8,7 %
|Bear (DZ Bank, Sell)
|170 EUR
|-8,0 %
Die Szenarien geben die Spanne der Analystenkursziele wieder (Stand 18.11.2026 sowie genannte Einzelstudien). Sie sind keine Prognose von aktiencheck.de. Abstand zum Kurs von 184,88 EUR.
Ausblick
Was beobachten Anleger bei der SAP Aktie jetzt?
Kursziel-Revisionen: Ob JPMorgan, Goldman Sachs & Co. ihre Ziele nach dem Rückgang bestätigen, ist der wichtigste kurzfristige Gradmesser.
UBS-Technologiekonferenz am 1. Dezember 2026: Dort treten typischerweise Vorstände der Softwarebranche auf.
Zahlen von Salesforce am 2. Dezember 2026: Sie können die Stimmung im Sektor drehen.
Q4- und Jahreszahlen am 28. Januar 2027: Dann liefert SAP den Auftragsbestand und erste Hinweise zur Prognose 2027.
FAQ
Häufige Fragen zur SAP Aktienprognose
Wie lautet die SAP Aktienprognose der Analysten? Der Konsens liegt (Stand 18.11.2026) bei einem durchschnittlichen Kursziel von rund 244 Euro, die Spanne reicht von 199 bis 290 Euro. Von 29 Analysten empfehlen 24 den Kauf.
Warum ist die SAP Aktie gefallen? Marktberichte nennen die KI-Sorge im Softwaresektor, verstärkt durch den Börsengang von Anthropic. Unternehmensnachrichten von SAP gab es nicht; die Q3-Zahlen waren solide.
Welches Kursziel hat die SAP Aktie 2026 und 2027? Kursziele gelten meist für zwölf Monate. Das höchste bekannte Ziel liegt bei 290 Euro, JPMorgan nennt 275 Euro. Auf der Gegenseite sieht die DZ Bank den fairen Wert bei 170 Euro.
Wann legt SAP die nächsten Zahlen vor? Die Q4- und Jahreszahlen sind für den 28. Januar 2027 terminiert.
Ist die SAP Aktie ein Kauf? aktiencheck.de gibt keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung und kein eigenes Kursziel ab. Der Artikel dokumentiert die Einschätzungen Dritter.
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