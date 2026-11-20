Laut SAP-Quartalsmitteilung vom 21. Oktober 2026 stieg der Gesamtumsatz um 13 Prozent auf 10,27 Milliarden Euro – erstmals über der Marke von 10 Milliarden. Der Cloud-Umsatz legte um 26 Prozent auf 6,67 Milliarden Euro zu, der Cloud-Auftragsbestand um 28 Prozent auf 24,14 Milliarden Euro. Das operative Ergebnis (non-IFRS) wuchs um 18 Prozent auf 3,03 Milliarden Euro, das Ergebnis je Aktie (IFRS) um 14 Prozent auf 1,96 Euro, der freie Cashflow um 36 Prozent auf 1,72 Milliarden Euro.

Die Unternehmensprognose für 2026 (währungsbereinigt): Der Cloud-Umsatz soll am oberen Ende von 25,8 bis 26,2 Milliarden Euro landen, der Cloud- und Softwareumsatz am oberen Ende von 36,3 bis 36,8 Milliarden Euro. Das operative Ergebnis (non-IFRS) bleibt bei 11,8 bis 12,2 Milliarden Euro, der freie Cashflow soll rund 10 Milliarden Euro erreichen. Für 2027 nennt SAP keine Zahlen, erwartet aber ein beschleunigtes Umsatzwachstum.