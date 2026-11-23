Die SAP Aktie notierte am 17.11. noch bei rund 209 Euro und erreichte am 5.11. mit 219,65 Euro ihr 52-Wochen-Hoch. Seitdem ging es abwärts: Der Ausverkauf bei KI-Werten am Freitag, 20.11., erfasste auch SAP, der Kurs fiel unter die 100-Tage-Linie. Am Montag sah das Bild gemischt aus: Morgens notierte die Aktie bei 181,52 Euro im Minus, im Tagesverlauf drehte sie zeitweise ins Plus und schloss bei 186,34 Euro. Die genaue Tagesveränderung hängt vom Bezugskurs ab, den Marktdaten unterschiedlich nennen; wir verzichten deshalb auf eine Prozentangabe.

Eine zusätzliche Meldung war am 17.11. die Personalie: Finanzvorstand Thomas Saueressig wird Chef von IONOS und verlässt den SAP-Vorstand Ende März 2027; ab Januar übernimmt interimistisch Emmanuel Raptopoulos. Abgeschlossen ist außerdem die Übernahme von TechWolf (16.11.).