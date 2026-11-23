Die SAP Aktie (ISIN DE0007164600, Ticker SAP) schloss am Montag im Xetra-Handel bei 186,34 Euro – rund 15 Prozent unter dem Rekordstand vom 5. November. Die SAP Aktienprognose der Analysten steht dazu in auffälligem Kontrast: Der Konsens der Kursziele liegt laut aktuellen Erhebungen zwischen rund 236 und 244 Euro, rechnerisch ein Abstand von gut einem Viertel bis knapp einem Drittel.
SAP Aktie Prognose: Analysten-Konsens bei rund 236 Euro, Kurs bei 186 – hält die KI-Angst oder der Cloud-Boom?
Die SAP Aktienprognose der Analysten bleibt optimistisch: Konsens-Kursziel rund 236 Euro, höchstes Ziel 275 Euro von JPMorgan – doch die Aktie schloss am Montag bei 186,34 Euro, rund 15 Prozent unter dem Hoch. Was Zahlen, Unternehmensprognose und Analysten sagen.
Steckbrief
- Unternehmen
- SAP SE
- ISIN / Ticker
- DE0007164600 / SAP
- Marktkapitalisierung
- rund 207 Mrd. € (bei 183,40 €)
- 52-Wochen-Hoch / -Tief
- 219,65 € (05.11.2026) / 127,50 € (23.07.2026)
- Dividende 2025
- 2,50 € je Aktie; Konsens 2026: 2,67 €
- Nächste Zahlen
- 28.01.2027 (Q4 und Ausblick 2027)
Stand: 23.11.2026, Xetra-Schlusskurs vom 23.11.2026; Marktkapitalisierung laut Marktdaten bei einem Kurs von 183,40 € rund 207 Mrd. €.
Warum die Lücke? Europas wertvollster Konzern geriet in den vergangenen Tagen in den Strudel der KI-Angst: Die Sorge, dass KI-Agenten klassische Unternehmenssoftware überflüssig machen, drückte den Kurs binnen einer Woche um rund 14 Prozent. Dazu kam eine Personalie im Vorstand. Gleichzeitig lieferte SAP im Oktober Rekordzahlen und hob seinen Ausblick an. Wir ordnen die SAP Aktienprognose 2026/2027 ein: Was sagt das Unternehmen, was sagen die Analysten, wo liegen die Risiken – ausschließlich aus Sicht Dritter.
Konsens-Kursziel
Je nach Erhebung liegt das durchschnittliche Kursziel für die SAP Aktie bei rund 236 bis 244 Euro, die Spanne reicht von 170 Euro (DZ Bank) bis 275 Euro (JPMorgan).
Analystenverteilung
In einer Erhebung mit 13 Analysten raten zehn zum Kauf, zwei zum Halten und einer zum Verkauf.
Unternehmensprognose
SAP erwartet für 2026 Cloud- und Cloud-und-Software-Umsatz am oberen Ende der Spannen und bestätigte Ziele für Auftragsbestand, operatives Ergebnis und Free Cashflow von rund 10 Milliarden Euro.
Belastungsfaktoren
KI-Angst im Softwaresektor, der angekündigte Abgang von Finanzvorstand Thomas Saueressig und ein Kurs unter der 100-Tage-Linie.
Auslöser
Was ist bei der SAP Aktie passiert?
Die SAP Aktie notierte am 17.11. noch bei rund 209 Euro und erreichte am 5.11. mit 219,65 Euro ihr 52-Wochen-Hoch. Seitdem ging es abwärts: Der Ausverkauf bei KI-Werten am Freitag, 20.11., erfasste auch SAP, der Kurs fiel unter die 100-Tage-Linie. Am Montag sah das Bild gemischt aus: Morgens notierte die Aktie bei 181,52 Euro im Minus, im Tagesverlauf drehte sie zeitweise ins Plus und schloss bei 186,34 Euro. Die genaue Tagesveränderung hängt vom Bezugskurs ab, den Marktdaten unterschiedlich nennen; wir verzichten deshalb auf eine Prozentangabe.
Eine zusätzliche Meldung war am 17.11. die Personalie: Finanzvorstand Thomas Saueressig wird Chef von IONOS und verlässt den SAP-Vorstand Ende März 2027; ab Januar übernimmt interimistisch Emmanuel Raptopoulos. Abgeschlossen ist außerdem die Übernahme von TechWolf (16.11.).
Geschäftsmodell
Wie verdient SAP sein Geld?
SAP liefert Unternehmenssoftware für Finanzen, Lieferketten, Personal und Einkauf. Der Schwerpunkt liegt auf der Cloud: Im dritten Quartal 2026 stammten rund 6,7 der 10,3 Milliarden Euro Umsatz aus Cloud-Diensten, rund 89 Prozent davon aus der Cloud ERP Suite. Das Geschäft ist wiederkehrend und damit gut planbar – genau dieses Modell stellen Skeptiker mit der Frage in Zweifel, ob KI-Agenten klassische Software-Arbeitsplätze ersetzen.
Zahlen und Guidance
Was sagen die Zahlen und die SAP Prognose 2026?
Am 21.10.2026 meldete SAP für das dritte Quartal erstmals mehr als 10 Milliarden Euro Umsatz (10,27 Milliarden Euro, plus 13 Prozent). Der Cloud-Umsatz stieg um 26 Prozent auf rund 6,67 Milliarden Euro, der Cloud-Auftragsbestand (Current Cloud Backlog) um 28 Prozent auf 24,1 Milliarden Euro. Das operative Ergebnis nach Non-IFRS lag bei mehr als 3 Milliarden Euro (plus 18 Prozent), der Free Cashflow im Quartal bei 1,7 Milliarden Euro.
Für das Gesamtjahr peilt SAP weiterhin einen Free Cashflow von rund 10 Milliarden Euro an. Cloud- und Cloud-und-Software-Umsatz sollen am oberen Ende der Spannen liegen, für das vierte Quartal rechnet das Unternehmen mit einem Cloud-Wachstum von rund 23 Prozent. Für 2027 stellt SAP eine Beschleunigung des Umsatzwachstums und ein Effizienzprogramm über 3 Milliarden Euro in Aussicht.
|Kennzahl
|Wert
|Stand
|Gewinn je Aktie 2026e
|7,08–7,18 €
|17.–23.11.2026
|KGV 2026e (Kurs 186,34 €)
|rund 26
|eigene Rechnung
|KGV 2027e (Kurs 186,34 €)
|rund 23
|eigene Rechnung
|Dividende je Aktie 2026e
|2,67 €
|23.11.2026
|Dividende 2025
|2,50 €
|gezahlt 2026
Der Konsens für den Gewinn je Aktie 2026 liegt je nach Erhebung bei 7,08 bis 7,18 Euro; Schätzungen für Umsatz und Gewinn 2027/2028 liegen uns nicht belegt vor. KGV: eigene Rechnung, für 2027 auf Basis der Annahme vom 17.11. (KGV rund 26 bei Kurs rund 209 Euro).
Quelle: Analystenkonsens, Stand 17. bis 23.11.2026
Analysten
Wie lautet die SAP Aktienprognose der Analysten?
Die Erhebungen zur SAP Aktie weichen je nach Stichprobe ab: Eine Auswertung mit 13 Analysten sieht zehn Kaufempfehlungen, zwei Mal Halten und ein Mal Verkaufen bei einem Durchschnittsziel von rund 235,6 Euro; eine andere mit acht Analysten kommt auf rund 244 Euro, eine dritte mit 29 Analysten auf rund 243,5 Euro. Das höchste Ziel nennt JPMorgan mit 275 Euro, das niedrigste die DZ Bank mit 170 Euro. Ein wichtiger Hinweis: Die meisten Kursziele stammen aus der Zeit nach den Zahlen im Oktober, als die Aktie deutlich höher stand.
|Haus
|Rating
|Kursziel
|Datum
|J.P. Morgan (Toby Ogg)
|Overweight (Hochstufung von Neutral)
|275 €
|09.11.2026
|Goldman Sachs
|Buy
|258 €
|23.10.2026
|Jefferies
|Buy
|250 €
|22.10.2026
|Barclays
|Overweight/Buy
|250 €
|22.10.2026
|Wells Fargo
|Overweight/Buy
|245 €
|22.10.2026
|Bank of America
|Buy
|244 €
|22.10.2026
|Citi
|Buy
|240 €
|23.10.2026
|Berenberg
|Buy
|240 €
|22.10.2026
|Deutsche Bank
|Buy
|235 €
|22.10.2026
|Piper Sandler
|Hold
|220 €
|22.10.2026
|UBS
|Neutral
|201 €
|22.10.2026
|DZ Bank
|Sell
|170 €
|22.10.2026
Kursziele sind Einschätzungen Dritter und keine Garantie. Die Vorgängerziele sind überwiegend nicht belegt. Beim Datum der Jefferies-Studie weichen Angaben ab (22. oder 25.10.2026).
Quelle: Veröffentlichte Studien der genannten Häuser; Zusammenstellung aktiencheck.de
Auffällig ist die Hochstufung von JPMorgan am 9. November: Das Haus hob die SAP Aktie von „Neutral“ auf „Overweight“ und nennt ein Kursziel von 275 Euro. Auf der anderen Seite bleiben UBS bei „Neutral“ und die DZ Bank bei „Verkaufen“ – ein Hinweis darauf, dass die KI-Debatte auch unter Analysten nicht entschieden ist.
Bewertung
Ist die SAP Aktie nach dem Rücksetzer günstiger?
Beim Kurs von rund 209 Euro am 17.11. lag das erwartete KGV der SAP Aktie bei rund 29 für 2026 und rund 26 für 2027. Beim heutigen Kurs von 186,34 Euro sinken diese Werte rechnerisch auf rund 26 und rund 23. Das zeigt: Ein Teil der Bewertungsprämie ist abgebaut, günstig im klassischen Sinn ist die Aktie damit aber nicht. Aktuelle Vergleichswerte zu Wettbewerbern wie Salesforce, ServiceNow oder Oracle liegen uns nicht belegt vor; wir vergleichen deshalb nur mit der eigenen Historie.
|Kurs
|Datum
|KGV 2026e
|KGV 2027e
|rund 209 €
|17.11.2026
|rund 29
|rund 26
|186,34 €
|23.11.2026
|rund 26
|rund 23
Eigene Rechnung auf Basis der Konsensannahme für den Gewinn je Aktie 2026 (7,08 bis 7,18 €); KGV 2027 auf Basis des am 17.11. genannten Verhältnisses. Nur zur Orientierung.
Technik
Was zeigt der Chart der SAP Aktie?
Der Kurs liegt unter der 100-Tage-Linie, die zuletzt unterschritten wurde. Die Unterstützungszone um 199 bis 203 Euro, die Beobachter noch am 17.11. nannten, wurde damit durchbrochen. Als Widerstand gilt der Bereich um 219 bis 220 Euro, das 52-Wochen-Hoch vom 5. November; als langfristige Marke dient das Juli-Tief von 127,50 Euro. Werte für die 50- und 200-Tage-Linie liegen uns nicht belegt vor.
Szenarien
Was spricht für und was gegen die SAP Aktie?
|Szenario
|Annahme laut Analysten
|Genannte Haus-Ziele
|Bull
|Cloud-Wachstum hält, KI-Sorgen erweisen sich als übertrieben
|250–275 € (JPMorgan, Goldman Sachs, Jefferies)
|Base
|Guidance 2026 wird erreicht, Wachstum beschleunigt sich 2027
|rund 236–244 € (Konsens)
|Bear
|KI-Konkurrenz bremst Wachstum, Bewertung sinkt weiter
|170–201 € (DZ Bank, UBS)
Zusammenstellung der Einschätzungen der genannten Häuser; keine Prognose und kein Kursziel von aktiencheck.de.
Ausblick
Was sollten Anleger bei der SAP Aktie jetzt beobachten?
Der wichtigste Termin sind die Zahlen zum vierten Quartal samt Ausblick auf 2027 am 28.01.2027. Bis dahin dürfte die Stimmung im Softwaresektor und die Debatte um KI-Agenten den Kurs bestimmen. Offen ist, ob die Aktie die Marke von rund 199 Euro zurückerobern und das Hoch von 219,65 Euro erneut testen kann; Thomas Saueressig verlässt den Vorstand Ende März 2027.
FAQ
Häufige Fragen zur SAP Aktienprognose
Wie lautet die aktuelle SAP Aktienprognose der Analysten? Der Konsens liegt je nach Erhebung bei einem Kursziel von rund 236 bis 244 Euro, die Spanne reicht von 170 bis 275 Euro; die Mehrheit der Analysten empfiehlt den Kauf.
Welches Kursziel hat die SAP Aktie? Das höchste Ziel nennt JPMorgan mit 275 Euro (09.11.2026), das niedrigste die DZ Bank mit 170 Euro (22.10.2026).
Was erwartet SAP selbst für 2026? Das Unternehmen rechnet mit Cloud- und Cloud-und-Software-Umsatz am oberen Ende der Spannen und einem Free Cashflow von rund 10 Milliarden Euro.
Warum ist die SAP Aktie zuletzt gefallen? Auslöser waren die KI-Angst im Softwaresektor, ein breiter Ausverkauf bei KI-Werten am 20.11. und die Personalie im Vorstand.
Wann legt SAP die nächsten Zahlen vor? Am 28.01.2027 (Q4-Zahlen und Ausblick 2027).
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Beitrag gibt die Einschätzung von J.P. Morgan (Overweight, Kursziel 275 Euro, Hochstufung vom 09.11.2026) und anderer Häuser unverändert als Information weiter. Die Offenlegungen von J.P. Morgan sind dort einsehbar. Es handelt sich nicht um eine eigene Empfehlung der aktiencheck.de AG.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
SAP SE (SAP): Kaufen, Kursziel 275,00 EUR.
- Quelle
- Empfehlung von J.P. Morgan vom 09.11.2026, 12:00 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 23.11.2026, 21:38 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 23.11.2026, 21:38 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: J.P. Morgan.
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
Diese Anlageempfehlung berücksichtigt nicht Ihre persönlichen Anlageziele und finanziellen Verhältnisse und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Wertpapiere können an Wert verlieren, bis hin zum Totalverlust.