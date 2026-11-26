Charttechnisch hat die SAP-Aktie in dieser Woche beide Marken verloren, die Beobachter Anfang November noch als wichtig bezeichnet hatten: die Hürde bei rund 216 Euro und die Unterstützung bei rund 207 Euro. Mit 182 bis 186 Euro notiert sie nun gut 15% unter dem 52-Wochen-Hoch von 219,65 Euro, aber noch rund 40% über dem Tief von gut 128 Euro Ende Juli (Redaktionsrechnung). Der langfristige Aufwärtsimpuls seit dem Sommer ist damit angekratzt, aber nicht gebrochen. Solange die Aktie nicht deutlich unter die Sommer-Erholung fällt, spricht das Chartbild eher für eine Korrektur als für einen Trendbruch. Für eine nachhaltige Entspannung müsste die SAP-Aktie die Zone um 207 Euro zurückerobern.