Montag – trügerische Ruhe. Die SAP-Aktie schloss mit 213,40 Euro praktisch unverändert.

Dienstag – der Absturz. Mit einem Minus von fast 6 Prozent auf rund 201 Euro erlebte die Aktie den größten Tagesverlust seit mehr als fünf Monaten. Weltweit brachen Softwarewerte ein, in New York verloren Salesforce, ServiceNow und Intuit deutlich. Zudem gab SAP bekannt, dass Vorstand Thomas Saueressig an die Spitze von IONOS wechselt.

Mittwoch – die 200 Euro fallen. Die Aktie verlor weitere 3,76 Prozent auf 193,92 Euro und war das Schlusslicht im DAX.

Donnerstag – der Anthropic-Tag. Am Tag des Rekord-Börsengangs von Anthropic gab SAP erneut 3,56 Prozent auf 187,02 Euro ab.

Freitag – neues Tief. Im breiten Ausverkauf rutschte die Aktie bis auf 181,64 Euro und schloss bei 183,68 Euro.