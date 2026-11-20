Vor gut zwei Wochen war die Welt für Aktionäre von SAP noch in Ordnung. Am 5. November erreichte die SAP Aktie (ISIN: DE0007164600, FSE: SAP) bei 219,65 Euro ein 52-Wochen-Hoch. Seither geht es steil bergab. Am Freitagmittag notiert das DAX-Schwergewicht im Xetra-Handel bei 184,28 Euro, ein weiteres Minus von 1,5 Prozent. In nur elf Handelstagen hat die Aktie damit mehr als 35 Euro oder rund 16 Prozent verloren. Der Löwenanteil entfällt auf die vergangenen drei Tage, in denen es um gut zwölf Prozent nach unten ging.
SAP Aktie: 35 Euro in elf Handelstagen verloren - Jetzt entscheidet eine einzige Linie über den Trend
Am 5. November stand die SAP Aktie auf einem 52-Wochen-Hoch bei 219,65 Euro. Am Freitagmittag sind es 184 Euro. Europas wertvollster Softwarekonzern hat in drei Tagen zwölf Prozent verloren und kämpft nun um die 200-Tage-Linie bei 183 Euro. Was hinter dem Ausverkauf steckt.
Der Absturz
SAP Aktie: Aus der Verschnaufpause wurde eine Verkaufswelle
Der Donnerstag war der bislang härteste Tag. Die SAP Aktie eröffnete bei 193,92 Euro, kam kaum darüber hinaus und rutschte bis auf 186,02 Euro ab. Zum Handelsschluss stand ein Minus von 3,56 Prozent bei 187,02 Euro. Dabei wechselten 3,42 Millionen Aktien den Besitzer, rund zwei Drittel mehr als im Durchschnitt der vergangenen 20 Tage. Hohe Umsätze bei fallenden Kursen gelten als Zeichen dafür, dass nicht nur Kleinanleger verkaufen.
Charttechniker verweisen auf einen wichtigen Bruch: Die Unterstützungszone zwischen 189 und 192 Euro hat nicht gehalten. Dadurch wurden automatische Verkaufsaufträge ausgelöst, die den Rückgang beschleunigten.
Die Ursache
Die Angst, dass KI klassische Software überflüssig macht
Einen unternehmensspezifischen Auslöser gibt es nicht. SAP hat weder Zahlen noch eine Prognose veröffentlicht. Der Druck kommt von außen: Auf Softwarewerten lasten erneut Sorgen rund um künstliche Intelligenz. Die Befürchtung lautet, dass KI-Systeme Aufgaben übernehmen, für die Unternehmen bisher teure Softwarelizenzen bezahlen.
Diese Sorge hat in dieser Woche die gesamte Branche erfasst. In den USA verlor Salesforce an drei Tagen in Folge, der Finanzsoftware-Anbieter Intuit brach nach einem gesenkten Ausblick nachbörslich um rund zehn Prozent ein und verwies dabei selbst auf veränderte Gewohnheiten der Nutzer durch KI. Dass der Börsengang des KI-Entwicklers Anthropic in dieselbe Woche fällt, hat die Debatte zusätzlich befeuert.
Hinzu kommt das Marktumfeld. Der DAX steuert auf den sechsten Verlusttag in Folge zu und hat seit Wochenbeginn mehr als sechs Prozent verloren. Als Indexschwergewicht kann sich SAP dem kaum entziehen.
Charttechnik
183 Euro: Hier entscheidet sich der langfristige Trend
Im Mittelpunkt steht nun die 200-Tage-Linie, die nach Angaben von 4investors bei 183,14 Euro verläuft. Sie gilt als Gradmesser für den langfristigen Trend. Das Tagestief vom Freitag lag bei 183,60 Euro und damit nur wenige Cent darüber. Die Marken im Überblick:
183,14 Euro: die 200-Tage-Linie. Ein nachhaltiger Bruch würde das Chartbild deutlich eintrüben.
174 Euro: das Tief der vergangenen drei Monate als nächste Auffangzone.
189 bis 192 Euro: die gebrochene Unterstützung, nun Widerstand.
200 Euro: die runde Marke, die erst am Mittwoch verloren ging.
Ausblick
Der nächste Termin steht fest
Eine Gelegenheit, den Sorgen zu begegnen, bietet sich bald. Am 1. Dezember nimmt SAP an der Technologiekonferenz der Schweizer Großbank UBS teil. Solche Auftritte nutzt das Management üblicherweise, um die Strategie zu erläutern. Anleger werden vor allem hören wollen, wie SAP mit eigenen KI-Angeboten Geld verdient und warum die Kunden dem Konzern treu bleiben.
FAQ
Häufige Fragen zur SAP Aktie
Warum fällt die SAP Aktie?
Wegen branchenweiter Sorgen, dass künstliche Intelligenz klassische Unternehmenssoftware verdrängt, und wegen des schwachen Gesamtmarkts. Eine eigene negative Nachricht gab es nicht.
Wie viel hat die SAP Aktie verloren?
Rund 16 Prozent seit dem 52-Wochen-Hoch vom 5. November, davon gut zwölf Prozent in drei Handelstagen.
Wo liegt die 200-Tage-Linie?
Bei rund 183 Euro.
Wo lag das 52-Wochen-Hoch?
Bei 219,65 Euro am 5. November 2026.
Wann äußert sich SAP das nächste Mal?
Am 1. Dezember auf einer Technologiekonferenz der UBS.
Fazit
SAP Aktie: Kein Problem im Unternehmen, aber eines in den Köpfen
Der Kursrutsch der SAP Aktie ist kein Urteil über das letzte Quartal, sondern über eine Zukunftsfrage, die derzeit die ganze Softwarebranche umtreibt. Solange sie unbeantwortet ist, bestimmt die Charttechnik das Geschehen. Hält die 200-Tage-Linie, ist nach dem scharfen Rückgang eine Gegenbewegung gut möglich. Fällt sie, dürften weitere Anleger die Reißleine ziehen. Die nächsten Handelstage entscheiden, welche der beiden Lesarten sich durchsetzt.
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