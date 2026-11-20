Der Donnerstag war der bislang härteste Tag. Die SAP Aktie eröffnete bei 193,92 Euro, kam kaum darüber hinaus und rutschte bis auf 186,02 Euro ab. Zum Handelsschluss stand ein Minus von 3,56 Prozent bei 187,02 Euro. Dabei wechselten 3,42 Millionen Aktien den Besitzer, rund zwei Drittel mehr als im Durchschnitt der vergangenen 20 Tage. Hohe Umsätze bei fallenden Kursen gelten als Zeichen dafür, dass nicht nur Kleinanleger verkaufen.

Charttechniker verweisen auf einen wichtigen Bruch: Die Unterstützungszone zwischen 189 und 192 Euro hat nicht gehalten. Dadurch wurden automatische Verkaufsaufträge ausgelöst, die den Rückgang beschleunigten.