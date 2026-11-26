Am Mittwoch gehörten die spanischen Banken zu den großen Verlierern in Europa, am Donnerstag führen sie die Erholung in Madrid an. Die Santander-Aktie (ISIN: ES0113900J37, WKN: 858872, deutsches Handelssymbol: BSD2, US-Handelssymbol: SAN an der NYSE) steigt um 10:25 Uhr um 2,83 Prozent auf 10,312 Euro und zählt damit zu den Eurostoxx50 Gewinnern. Mit dem Plus notiert das Papier wieder klar über der Marke von 10 Euro.
Santander-Aktie Eurostoxx50 Gewinner: Plus 2,8 Prozent nach dem Steuerschock – Spaniens größte Bank ist wieder zweistellig
Die Santander-Aktie gehört am Donnerstagmorgen zu den Eurostoxx50 Gewinnern: Um 10:25 Uhr steigt Spaniens größte Bank um 2,83 Prozent auf 10,312 Euro. Die Bankwerte erholen sich vom Rückschlag durch die verlängerte Sondersteuer. Die Gründe für den Kursgewinn und was vor der Wahl am Sonntag zählt.
Die Gründe für den Kursgewinn
Warum die Santander-Aktie heute zulegt
Die Erholung hat zwei Quellen: den freundlichen Gesamtmarkt und die Einsicht, dass die Steuer keine neue Last ist.
Nach der späten Wende an der Wall Street starteten Europas Börsen mit kräftigen Gewinnen. Der Euro Stoxx 50 legt um 2,03 Prozent zu, der spanische IBEX 35 eröffnete rund 1,7 Prozent fester. Am Mittwoch hatte der Madrider Index knapp 2 Prozent auf 18.635,80 Punkte verloren und den tiefsten Stand seit Juni erreicht.
Auslöser des Rückschlags war die Sondersteuer für Banken. Die spanische Regierung hat sie per Eilverordnung bis 2027 verlängert und erwartet daraus rund 1,4 Milliarden Euro, die in den Wohnungsbau fließen sollen. Die Steuer ist gestaffelt und reicht von 1 bis 7 Prozent auf Zins- und Provisionserträge. Santander zahlt als Großbank den Höchstsatz. Neu ist allerdings nur die Verlängerung, nicht die Abgabe selbst. Sie war seit Tagen angekündigt. Nach dem ersten Schreck kaufen Anleger die Santander-Aktie heute zurück.
Sektor-Erholung
Die spanischen Bankwerte liegen am Morgen geschlossen im Plus.
Steuer war erwartet
Die Verlängerung schreibt eine bestehende Regel fort.
Höhere Zinsen
Der Markt rechnet am 17. Dezember mit einer Zinserhöhung der EZB.
Weltweites Geschäft
Santander verdient einen großen Teil des Gewinns außerhalb Spaniens.
Einordnung
Zinsen als Rückenwind, Politik als Unbekannte
Banco Santander ist in Spanien, Großbritannien, Portugal und Polen ebenso aktiv wie in Brasilien, Mexiko und den USA. Die spanische Steuer trifft deshalb nur einen Teil des Geschäfts. Wichtiger für den Gewinn ist das Zinsniveau: Am Markt gilt eine Erhöhung des EZB-Einlagensatzes auf 2,75 Prozent am 17. Dezember als nahezu ausgemacht. Höhere Zinsen vergrößern zunächst die Spanne zwischen Kredit- und Einlagenzinsen. Offen ist die Politik. Am Sonntag, 29. November, wählt Spanien ein neues Parlament. Wie eine neue Mehrheit mit der Bankensteuer umgeht, ist nicht absehbar.
Häufige Fragen zur Santander-Aktie
Warum ist die Santander-Aktie heute ein Eurostoxx50 Gewinner?
Die Santander-Aktie erholt sich mit dem gesamten Bankensektor vom Rückschlag am Mittwoch, als die Verlängerung der spanischen Bankensteuer die Kurse drückte.
Wie stark steigt die Santander-Aktie am Donnerstagmorgen?
Um 10:25 Uhr lag sie in Madrid bei 10,312 Euro, ein Plus von 2,83 Prozent.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der Santander-Aktie?
Die ISIN lautet ES0113900J37, die WKN 858872. In Deutschland wird die Aktie unter BSD2 gehandelt, in den USA unter SAN an der NYSE.
Wie hoch ist die Bankensteuer in Spanien?
Sie ist gestaffelt von 1 bis 7 Prozent. Großbanken wie Santander zahlen den Höchstsatz.
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