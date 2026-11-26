Auslöser des Rückschlags war die Sondersteuer für Banken. Die spanische Regierung hat sie per Eilverordnung bis 2027 verlängert und erwartet daraus rund 1,4 Milliarden Euro, die in den Wohnungsbau fließen sollen. Die Steuer ist gestaffelt und reicht von 1 bis 7 Prozent auf Zins- und Provisionserträge. Santander zahlt als Großbank den Höchstsatz. Neu ist allerdings nur die Verlängerung, nicht die Abgabe selbst. Sie war seit Tagen angekündigt. Nach dem ersten Schreck kaufen Anleger die Santander-Aktie heute zurück.