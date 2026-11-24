Wer Unternehmensanleihen hält, ist Gläubiger: Er bekommt den Kupon, also den festen Zins auf den Nennwert, und am Ende den Nennwert zurück. Wird ein Konzern durch eine große Barübernahme höher verschuldet, kann sich seine Kreditqualität verschlechtern. Dann verlangen Anleger für neue und bestehende Anleihen einen größeren Zinsaufschlag, den Spread. Alte Anleihen verlieren dadurch tendenziell an Kurs. Ob und wie stark das bei Sanofi passiert, hängt von drei Dingen ab: Höhe des Schuldenanteils, Reaktion der Ratingagenturen und Tempo, mit dem Sanofi aus dem laufenden Geschäft zurückzahlen kann.

Anhaltspunkte liefert der Cashflow. Nach den Zahlen der ersten neun Monate 2026 erzielte Sanofi 36,55 Milliarden Euro Umsatz, 4,98 Milliarden Euro Nettoergebnis und 6,99 Milliarden Euro freien Cashflow. Der Kaufpreis von rund 37,6 Milliarden Euro entspricht dem Fünffachen dieses Neunmonats-Cashflows (eigene Rechnung, ohne Dividenden und Zinsen). Selbst bei einem hohen Barmittelanteil bliebe also ein erheblicher Finanzierungsbedarf am Kapitalmarkt.