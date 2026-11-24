Großer Auftritt für Sanofi: Die Sanofi-Aktie (ISIN: FR0000120578, WKN: 920657, Handelssymbol Euronext Paris: SAN, US-Handelssymbol: SNY an der Nasdaq) ist am Dienstagmittag CAC40 Gewinner Nummer eins. Um 14:10 Uhr notierte die Aktie mit plus 6,65 Prozent bei 90,93 Euro. Auslöser ist die geplante Übernahme des US-Biotechunternehmens Insmed (ISIN: US4576693075, WKN: A1JJA3, Handelssymbol: INSM an der Nasdaq) für rund 41 Milliarden Dollar in bar. Warum die Sanofi-Aktie als CAC40 Gewinner profitiert, zeigt die Analyse.
Sanofi-Aktie CAC40 Gewinner: Plus 6,65 Prozent – 41-Milliarden-Dollar-Deal für Insmed zündet den Kurssprung
Die Sanofi-Aktie ist am Dienstagmittag mit plus 6,65 Prozent auf 90,93 Euro der CAC40 Gewinner Nummer eins. Auslöser ist die geplante Übernahme des US-Biotechunternehmens Insmed für rund 41 Milliarden Dollar in bar. Die Hintergründe.
Die Gründe für den Kurssprung
Sanofi greift zu: Insmed wird gekauft
Milliardenübernahme
Sanofi will Insmed für 175 Dollar je Aktie in bar übernehmen, insgesamt rund 41 Milliarden Dollar.
Vertrauen der Anleger
Dass der Markt die Aktie des Käufers belohnt, ist ungewöhnlich. Anleger sehen offenbar strategischen Nutzen und neue Wachstumsquellen.
Pharma gefragt
Defensive Branchen sind gefragt, während Technologiewerte nach dem Montag nachgeben.
Häufige Fragen zur Sanofi-Aktie
Warum ist die Sanofi-Aktie heute CAC40 Gewinner?
Sanofi will Insmed für rund 41 Milliarden Dollar übernehmen, Anleger reagieren positiv.
Wie lauten ISIN und WKN der Sanofi-Aktie?
ISIN FR0000120578, WKN 920657.
Wie stark stieg die Aktie?
Um 14:10 Uhr lag sie mit plus 6,65 Prozent bei 90,93 Euro.
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