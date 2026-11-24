Warum ist die Sanofi-Aktie heute CAC40 Gewinner?

Sanofi will Insmed für rund 41 Milliarden Dollar übernehmen, Anleger reagieren positiv.

Wie lauten ISIN und WKN der Sanofi-Aktie?

ISIN FR0000120578, WKN 920657.

Wie stark stieg die Aktie?

Um 14:10 Uhr lag sie mit plus 6,65 Prozent bei 90,93 Euro.