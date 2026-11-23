Am Montagmorgen erhöht die Deutsche Bank von Halten auf Kaufen und hebt das Kursziel von 65 auf 95 Franken.
Sandoz Aktienanalyse: Deutsche Bank hebt auf Kaufen und sieht 95 Franken - Wie viel Biosimilar-Fantasie steckt schon im Kurs?
Die Sandoz Aktie bekommt Rückenwind: Die Deutsche Bank stuft den Generika- und Biosimilar-Konzern am 23. November von Halten auf Kaufen hoch. Die Sandoz Aktienanalyse zeigt Zahlen, Bewertung und Risiken, und die Sandoz Aktienprognose der Analysten wird eingeordnet.
Steckbrief
- Unternehmen
- Sandoz Group AG
- Ticker
- SDZ (SIX Swiss Exchange), in Deutschland D8Y
- ISIN
- CH1243598427
- Geschäft
- Generika und Biosimilars, Spin-off von Novartis (Oktober 2023)
- Nächste Zahlen
- Geschäftsjahr 2026 am 17.02.2027
Stand: 23.11.2026, Kurs lag zum Redaktionsschluss nicht belegt vor; letzter gesehener Stand rund 80,50 CHF (SIX, verzögert, 20.11.2026)
Auslöser: Hochstufung der Deutschen Bank
Begründung: Biosimilar-Führerschaft
Genannt werden frühe Markteintritte, die Strategie Bio100 und vertikale Integration. Für 2027 zusätzliches Potenzial sieht die Bank bei einem Eylea-Biosimilar in den USA und Semaglutid-Generika.
Zahlen: Biosimilars treiben das Wachstum
Im dritten Quartal stieg der Biosimilar-Umsatz währungsbereinigt um 17 Prozent, Generika stagnierten.
Offen: Bewertung und Preisdruck
Der Kurs liegt bereits deutlich über dem Oktober-Rekord, Preisrückgänge von rund 5 Prozent belasten die Generika.
Die Sandoz Aktie (ISIN: CH1243598427, FSE: D8Y, SIX: SDZ) steht am Montag, 23. November 2026, im Fokus der Anleger: Die Deutsche Bank hat den Basler Generika- und Biosimilar-Spezialisten um 08:42 Uhr von Halten auf Kaufen hochgestuft und das Kursziel auf 95 Schweizer Franken angehoben, zuvor waren es 65 Franken. Auf den Handelsplätzen lag die Aktie vorbörslich laut Marktberichten gut ein Prozent im Plus. Die Sandoz Aktienanalyse fragt, was die neue Einstufung trägt, wie die Sandoz Aktienprognose der Analysten insgesamt aussieht und welche Risiken bleiben.
Was ist passiert?
Was ist bei der Sandoz Aktie passiert?
Der Auslöser ist ein Analysten-Update. Nach Berichten begründet die Deutsche Bank ihren Schritt mit der Marktführerschaft von Sandoz bei mehreren Biosimilars, mit frühen Markteintritten, der Wachstumsstrategie Bio100 und der vertikalen Integration des Konzerns. Die Bank erwartet in den 2030er-Jahren ein starkes zweistelliges Umsatzwachstum. Für 2027 sieht sie zusätzliches Potenzial durch ein Eylea-Biosimilar in den USA, den Patentablauf von Semaglutid, vor allem in Brasilien und Kanada, und weitere Biosimilar-Einführungen außerhalb der USA.
Diese Einstufung ist keine Empfehlung von aktiencheck.de; sie wird unten kenntlich gemacht weitergegeben.
Geschäftsmodell
Wie verdient Sandoz Geld?
Sandoz wurde im Oktober 2023 von Novartis abgespalten und verkauft Nachahmerpräparate: klassische Generika, also wirkstoffgleiche Kopien ausgelaufener Medikamente, und Biosimilars, also Nachfolgepräparate komplexer biologischer Arzneimittel. Das zweite Segment wächst deutlich schneller und hat höhere Margen. Nach Unternehmensangaben entfielen im dritten Quartal 34 Prozent des Umsatzes auf Biosimilars. Zu den jüngsten Einführungen zählen Aflibercept (Afqlir) und Denosumab (Wyost, Jubbonti) in Europa sowie Denosumab in den USA seit Juni 2025. Die Pipeline umfasst laut Sandoz rund 40 Entwicklungsprodukte, mit dem Programm Bio100 sollen bis 2040 über 100 Biosimilars entstehen.
Zahlen und Bewertung
Wie sehen die Zahlen hinter der Sandoz Aktienanalyse aus?
|Segment
|Q3 2026
|Wachstum Q3 (cc)
|Neun Monate
|Wachstum 9M (cc)
|Biosimilars
|998
|+17 %
|2.873
|+19 %
|Generika
|1.944
|0 %
|5.830
|–
|Gesamt
|2.942
|+5 %
|8.703
|+5 %
Umsatz in Mio. USD. cc = währungsbereinigt. Neun Monate: Volumen +10 %, Preise -5 %.
Quelle: Sandoz-Mitteilung vom 28.10.2026
Der Konzern hat seine Prognose für 2026 im Oktober eingeengt: Der währungsbereinigte Umsatz soll um 5 bis 6 Prozent wachsen, die Core-EBITDA-Marge 23,0 bis 23,5 Prozent erreichen, nach 21,7 Prozent im Vorjahr. Zölle sind in der Prognose ausgeklammert, ein wesentlicher Beitrag von Semaglutid wird für 2026 nicht erwartet. Mittelfristig peilt das Management für 2025 bis 2030 ein Umsatzwachstum im mittleren bis hohen einstelligen Bereich und eine Marge von 25 bis 27 Prozent an. Bis 2035 soll sich der Umsatz bei Bio100 mehr als verdoppeln, ohne GLP-1.
Nordamerika wuchs in den ersten neun Monaten um 17 Prozent. Zu Bewertung, Nettoverschuldung und Dividende konnte die Redaktion keine belastbaren, aktuellen Zahlen belegen; ein Peer-Vergleich entfällt deshalb. Nach einer Datenquelle liegt die Dividendenrendite bei rund 1,4 Prozent.
Analysten
Was sagt die Sandoz Aktienprognose der Analysten?
|Merkmal
|Wert
|Kaufen
|8 Analysten
|Neutral
|6 Analysten
|Verkaufen
|1 Analyst
|Spanne der Kursziele
|60 bis 94 CHF
|Durchschnittliches Kursziel
|77 CHF
Die Hochstufung der Deutschen Bank vom 23.11.2026 ist darin noch nicht enthalten.
Quelle: AWP-Analysten-Konsens, 28.10.2026
Das Konsens-Bild vom Ende Oktober war positiv, aber nicht einhellig. Nach dem Quartalsbericht hatten einzelne Häuser die Aktie zurückhaltender gesehen und die Zürcher Kantonalbank das Quartal als eher schwach bezeichnet. Das neue Kursziel der Deutschen Bank von 95 Franken liegt über der damaligen Spanne und, gemessen am zuletzt gesehenen Kurs von rund 80,50 Franken, etwa 18 Prozent darüber (Redaktionsrechnung). Eine eigene Kursprognose gibt aktiencheck.de nicht ab.
Hinweis zur Weitergabe: Die Einstufung Kaufen mit Kursziel 95 Franken stammt von Deutsche Bank Research (Datum der Originalempfehlung: 23.11.2026). Sie wird von der aktiencheck.de AG, verantwortlich Stefan Lindam, Vorstand, unverändert weitergegeben und ist keine eigene Empfehlung. Offenlegungen der Quelle: Deutsche Bank Research, Disclosures. Der Artikel wurde KI-unterstützt erstellt.
Charttechnik
Wie steht die Sandoz Aktie charttechnisch da?
Belastbare Charttechnik-Daten wie 50- und 200-Tage-Linie oder RSI lagen der Redaktion nicht vor. Beschreibend: Der Oktober-Rekord lag laut Berichten bei 74,90 Franken; am 28. Oktober notierte die Aktie bei 79,90 Franken, nach einem Jahresplus von rund 42 Prozent, zuletzt wurde sie bei rund 80,50 Franken gesehen. Der Kurs bewegt sich damit oberhalb des früheren Rekords. Der nachfolgende Chart zeigt die Aktie in Euro am Handelsplatz Xetra.
Termine
Was beobachten Anleger bei der Sandoz Aktie jetzt?
Heute: Reaktion der Aktie auf die Hochstufung und weitere Analystenkommentare.
Laufend: Neuigkeiten zu Biosimilar-Zulassungen und Markteinführungen, besonders Eylea in den USA und Semaglutid-Generika in Kanada und Brasilien.
Mittwoch, 17. Februar 2027: Zahlen zum Geschäftsjahr 2026 mit dem Ausblick für 2027.
Dauerthema: US-Zölle und Preisdruck bei Generika.
FAQ
Häufige Fragen zur Sandoz Aktie
Was ist bei der Sandoz Aktie passiert? Die Deutsche Bank hat Sandoz am 23. November 2026 von Halten auf Kaufen hochgestuft, Kursziel 95 Franken.
Wie wächst Sandoz? Im dritten Quartal 2026 stieg der Umsatz währungsbereinigt um 5 Prozent, Biosimilars legten um 17 Prozent zu.
Wann kommen die nächsten Zahlen? Am 17. Februar 2027.
Was sagt die Sandoz Aktienprognose der Analysten? Der Konsens vom 28. Oktober sah 8 Kauf-, 6 Neutral- und 1 Verkaufsvotum bei einem durchschnittlichen Kursziel von 77 Franken.
Welche Prognose hat Sandoz für 2026? Umsatzplus von 5 bis 6 Prozent währungsbereinigt und eine Core-EBITDA-Marge von 23,0 bis 23,5 Prozent.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
Sandoz Group AG (SDZ): Kaufen, Kursziel 95,00 CHF.
- Quelle
- Empfehlung von Deutsche Bank Research vom 23.11.2026, 08:42 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 23.11.2026, 09:47 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 23.11.2026, 09:47 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Deutsche Bank Research.
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
Diese Anlageempfehlung berücksichtigt nicht Ihre persönlichen Anlageziele und finanziellen Verhältnisse und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Wertpapiere können an Wert verlieren, bis hin zum Totalverlust.