Der Auslöser ist ein Analysten-Update. Nach Berichten begründet die Deutsche Bank ihren Schritt mit der Marktführerschaft von Sandoz bei mehreren Biosimilars, mit frühen Markteintritten, der Wachstumsstrategie Bio100 und der vertikalen Integration des Konzerns. Die Bank erwartet in den 2030er-Jahren ein starkes zweistelliges Umsatzwachstum. Für 2027 sieht sie zusätzliches Potenzial durch ein Eylea-Biosimilar in den USA, den Patentablauf von Semaglutid, vor allem in Brasilien und Kanada, und weitere Biosimilar-Einführungen außerhalb der USA.

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