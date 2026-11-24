Die Sandoz Aktie zählt am Dienstag zu den drei größten SMI-Verlierern: Das Papier des Generika- und Biosimilar-Herstellers aus Basel schloss 2,29 Prozent tiefer bei 81,10 Franken. Am Vortag hatte die Aktie noch bei 83,00 Franken geschlossen. Der SMI beendete den Handel praktisch unverändert bei 14.733,89 Punkten.
Sandoz Aktie: SMI-Verlierer nach Höhenflug – Jahresbester gerät ins Rutschen
Die Sandoz Aktie verliert am Dienstag 2,29 Prozent und zählt zu den größten SMI-Verlierern des Tages. Nach rund 40 Prozent Kursplus seit Jahresbeginn nutzen Anleger die Marktpause für Gewinnmitnahmen.
SMI-Verlierer des Tages
Warum die Sandoz Aktie unter Druck gerät
Der Rückgang hat keinen unternehmensspezifischen Auslöser. Er trifft den erfolgreichsten SMI-Wert des Jahres.
Die Nachrichtenagentur AWP spricht bei der Sandoz Aktie von einer Gegenbewegung nach den Vortagesgewinnen. Der Schweizer Markt legte nach dem starken Montag eine Pause ein, Anleger nahmen Gewinne mit. Dafür bietet sich Sandoz an: Seit Jahresbeginn hat die Aktie rund 40 Prozent zugelegt und ist damit der beste Wert im Leitindex.
Sandoz Aktie: Biosimilars treiben das Geschäft
Operativ liefert Sandoz. In den ersten neun Monaten stieg der Umsatz währungsbereinigt um 5 Prozent auf 8,7 Milliarden US-Dollar. Die Biosimilar-Sparte wuchs trotz Lieferengpässen prozentual zweistellig. Für das Gesamtjahr erwartet der Konzern ein währungsbereinigtes Umsatzplus von 5 bis 6 Prozent und eine Kern-EBITDA-Marge von 23,0 bis 23,5 Prozent.
Ausblick: Wie geht es mit der Sandoz Aktie weiter?
Der Trend der Sandoz Aktie ist trotz des Rücksetzers intakt. Ob der SMI-Verlierer vom Dienstag rasch wieder Tritt fasst, hängt am Gesamtmarkt und an den nächsten Nachrichten aus der Biosimilar-Pipeline.
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