Sandoz Aktie: SMI-Verlierer nach Höhenflug – Jahresbester gerät ins Rutschen

aktiencheck.de Redaktion 25.11.2026, 00:08 2 Min.

Die Sandoz Aktie verliert am Dienstag 2,29 Prozent und zählt zu den größten SMI-Verlierern des Tages. Nach rund 40 Prozent Kursplus seit Jahresbeginn nutzen Anleger die Marktpause für Gewinnmitnahmen.

Die Sandoz Aktie zählt am Dienstag zu den drei größten SMI-Verlierern: Das Papier des Generika- und Biosimilar-Herstellers aus Basel schloss 2,29 Prozent tiefer bei 81,10 Franken. Am Vortag hatte die Aktie noch bei 83,00 Franken geschlossen. Der SMI beendete den Handel praktisch unverändert bei 14.733,89 Punkten. SMI-Verlierer des Tages Warum die Sandoz Aktie unter Druck gerät Der Rückgang hat keinen unternehmensspezifischen Auslöser. Er trifft den erfolgreichsten SMI-Wert des Jahres. Die Nachrichtenagentur AWP spricht bei der Sandoz Aktie von einer Gegenbewegung nach den Vortagesgewinnen. Der Schweizer Markt legte nach dem starken Montag eine Pause ein, Anleger nahmen Gewinne mit. Dafür bietet sich Sandoz an: Seit Jahresbeginn hat die Aktie rund 40 Prozent zugelegt und ist damit der beste Wert im Leitindex. Sandoz Aktie am 24.11.2026 -2,29 % Schlusskurs der Sandoz Aktie 81,10 CHF Kursplus seit Jahresbeginn rund +40 % Umsatz nach neun Monaten 8,7 Mrd. USD Quelle : comdirect (Schlusskurse 24.11.2026), AWP, Sandoz Sandoz Aktie: Biosimilars treiben das Geschäft Operativ liefert Sandoz. In den ersten neun Monaten stieg der Umsatz währungsbereinigt um 5 Prozent auf 8,7 Milliarden US-Dollar. Die Biosimilar-Sparte wuchs trotz Lieferengpässen prozentual zweistellig. Für das Gesamtjahr erwartet der Konzern ein währungsbereinigtes Umsatzplus von 5 bis 6 Prozent und eine Kern-EBITDA-Marge von 23,0 bis 23,5 Prozent. Was bei der Sandoz Aktie zu beachten ist Präzisierte Prognose: Zuvor hatte Sandoz ein Umsatzplus im mittleren bis hohen einstelligen Prozentbereich in Aussicht gestellt. Die neue Spanne von 5 bis 6 Prozent liegt am unteren Ende.

Hohe Messlatte: Nach dem starken Kursanstieg ist viel Zuversicht eingepreist. Der SMI-Verlierer reagiert entsprechend empfindlich auf Stimmungswechsel.

Lieferengpässe: Bei Biosimilars begrenzen Engpässe das Wachstum. Ausblick: Wie geht es mit der Sandoz Aktie weiter? Der Trend der Sandoz Aktie ist trotz des Rücksetzers intakt. Ob der SMI-Verlierer vom Dienstag rasch wieder Tritt fasst, hängt am Gesamtmarkt und an den nächsten Nachrichten aus der Biosimilar-Pipeline. Stammdaten der Sandoz Aktie Sandoz Group AG: ISIN CH1243598427, WKN A3ETYB, Handelssymbol SDZ (SIX Swiss Exchange), US-Handelssymbol SDZNY (OTC-ADR)

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