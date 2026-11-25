Die Sandoz Aktie gehört am Mittwochmorgen zu den größten SMI-Gewinnern: Gegen 09.27 Uhr notiert das Papier des Basler Generika- und Biosimilar-Herstellers 1,31 Prozent höher bei 82,16 Franken. Am Dienstag war die Aktie noch um 2,29 Prozent auf 81,10 Franken gefallen und zählte zu den schwächsten Werten im Leitindex.
Sandoz Aktie: SMI-Gewinner dreht nach Kursrutsch – RBC ruft die Wende aus
Die Sandoz Aktie steigt am Mittwochmorgen um 1,31 Prozent und zählt zu den stärksten SMI-Gewinnern. Einen Tag nach dem Rücksetzer stuft RBC den Generika-Spezialisten hoch.
SMI-Gewinner am Morgen
Warum die Sandoz Aktie wieder steigt
Der Auslöser kommt aus Kanada: Die Royal Bank of Canada hat ihre Einschätzung geändert.
RBC Capital Markets hat die Sandoz Aktie am Mittwoch von „Sector Perform“ auf „Outperform“ hochgestuft. Laut der Nachrichtenagentur AWP wurde das Kursziel dabei kräftig erhöht, nach Angaben des Portals goldesel.de von 65 auf 96 Franken. Verfasser der Studie ist laut cash.ch der Pharmaanalyst Harry Sephton. Er stufte zugleich auch Galderma hoch. Vorbörslich hatte die Sandoz Aktie bereits 2,0 Prozent im Plus gelegen.
Sandoz Aktie: Zwei Hochstufungen in drei Tagen
Die Studie von RBC kommt zu einem günstigen Zeitpunkt. Nach Einschätzung von cash.ch hatten die beiden SMI-Aufsteiger Sandoz und Galderma zuletzt einen kursseitigen Durchhänger und notierten unter ihren Bestmarken von vor wenigen Wochen. Bereits am Montag hatte die Deutsche Bank die Sandoz Aktie hochgestuft. Operativ wächst der Konzern: In den ersten neun Monaten stieg der Umsatz währungsbereinigt um 5 Prozent auf 8,7 Milliarden US-Dollar, die Biosimilar-Sparte legte prozentual zweistellig zu.
Ausblick: Wie geht es mit der Sandoz Aktie weiter?
Kurzfristig stützt der Rückenwind der Analysten die Sandoz Aktie. Ob der SMI-Gewinner vom Mittwoch den Rücksetzer vollständig aufholt, hängt auch vom Gesamtmarkt ab: Am Nachmittag steht in den USA der PCE-Preisindex an.
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- Empfehlung
Sandoz Group AG (SDZ): Kaufen, Kursziel 96,00 CHF.
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- Empfehlung von RBC Capital Markets, Analyst Harry Sephton, Studie vom 25.11.2026. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
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Quelle der Empfehlung: RBC Capital Markets, Analyst Harry Sephton, Studie vom 25.11.2026.
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