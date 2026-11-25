Die Studie von RBC kommt zu einem günstigen Zeitpunkt. Nach Einschätzung von cash.ch hatten die beiden SMI-Aufsteiger Sandoz und Galderma zuletzt einen kursseitigen Durchhänger und notierten unter ihren Bestmarken von vor wenigen Wochen. Bereits am Montag hatte die Deutsche Bank die Sandoz Aktie hochgestuft. Operativ wächst der Konzern: In den ersten neun Monaten stieg der Umsatz währungsbereinigt um 5 Prozent auf 8,7 Milliarden US-Dollar, die Biosimilar-Sparte legte prozentual zweistellig zu.