Die Sandisk Aktie (ISIN US80004C2008, Ticker SNDK) hat den ersten Handelstag nach dem 8:1-Aktiensplit mit einem Absturz begonnen: Am Freitag, 20. November 2026, verlor sie an der Nasdaq rund 14 Prozent und notierte zuletzt bei etwa 81,5 US-Dollar. Das entspricht, auf den Vortag split-bereinigt gerechnet, einem Minus von rund 13 Dollar je Aktie in einem Handel, in dem der Philadelphia-Halbleiterindex um mehr als 10 Prozent einbrach. Der Nasdaq 100 schloss 5,6 Prozent im Minus.
Sandisk Aktienanalyse: Minus 14 Prozent nach dem Aktiensplit, Umsatz plus 378 Prozent, Marge über 85 Prozent – wie lange trägt der NAND-Boom?
Die Sandisk Aktie bricht am ersten Tag nach dem 8:1-Aktiensplit um rund 14 Prozent ein. Die Aktienanalyse zeigt Rekordzahlen, Bewertung, Analystenkonsens, Charttechnik und die Aktienprognose-Debatte über fallende NAND-Preise 2027.
Steckbrief
- Unternehmen
- Sandisk Corp.
- ISIN
- US80004C2008
- Ticker
- SNDK (Nasdaq)
- 52-Wochen-Spanne
- rund 22,9 bis 294,3 $ (split-bereinigt)
- Nächster Termin
- Quartalszahlen Anfang 2027 (Termin offen)
Stand: 20.11.2026, Nasdaq-Handel; Kurse split-bereinigt (8:1 seit 20.11.2026)
Auf Monatssicht hat der Titel bereits rund die Hälfte seines Wertes verloren, vom Rekordhoch bei rund 294 Dollar sind es gut 70 Prozent. Diese Sandisk Aktienanalyse ordnet ein, warum das passiert, wie stark das Geschäft trotzdem wächst und welche Szenarien die Sandisk Aktienprognose der Analysten bestimmen. Eine eigene Kursprognose gibt aktiencheck.de nicht ab.
Der Auslöser
Warum fällt die Sandisk Aktie so stark?
Es gibt nicht den einen Grund, sondern mehrere. Erstens der breite KI-Ausverkauf: Der Nasdaq Composite fiel um rund 5,3 Prozent auf 22.618 Punkte, Nvidia verlor nach einem Bericht über eine SEC-Prüfung der Bilanzierung zweistellig, und der Börsengang von Anthropic konnte die Stimmung nicht drehen. Zweitens Zinsen: Die Fed-Gouverneurin Lisa Cook sprach sich dafür aus, bei Zinserhöhungen nicht zu lange zu warten.
Drittens, und für Sandisk spezifisch, die Preisdebatte um Flash-Speicher. Der Marktforscher TrendForce erwartet laut einer Prognose vom 19. November, dass die Kontraktpreise für NAND-Speicher ab dem ersten Quartal 2027 nachgeben (null bis minus 5 Prozent zum Vorquartal) und ab dem zweiten Quartal in allen Produktkategorien rückläufig sind. Das Bit-Angebot soll 2027 um 25 bis 30 Prozent wachsen, die Investitionen der Branche um rund 27 Prozent auf knapp 30 Milliarden Dollar. Spot-Preise sind laut TrendForce bereits um mehr als 20 Prozent gefallen. Für Rechenzentrums-SSDs von Cloud-Anbietern aus China erwartet der Marktforscher zudem Kürzungen.
Das Geschäftsmodell
Wie verdient Sandisk sein Geld?
Sandisk stellt NAND-Flash-Speicher und darauf basierende Produkte her: SSDs für Rechenzentren, Notebooks und Smartphones sowie Speicherkarten und tragbare Laufwerke für Endkunden. Die Produktion erfolgt zusammen mit dem japanischen Partner Kioxia. Im Unternehmen entfallen rund 4,8 Milliarden Dollar des Quartalsumsatzes auf Rechenzentren (plus 61 Prozent zum Vorquartal). Das Management schätzt, dass das Rechenzentrumsgeschäft heute rund die Hälfte der weltweiten NAND-Bits abnimmt, nach rund 20 Prozent um 2020. Für 2027 rechnet Sandisk mit mehr als 55 Prozent. Rund die Hälfte der Bits im Geschäftsjahr 2027 und zwei Drittel im Geschäftsjahr 2028 sind nach Unternehmensangaben bereits über Langfristverträge gebunden.
Zahlen
Wie stark wächst Sandisk? Zahlen und Bewertung der Sandisk Aktie
Im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2027 (bis 2. Oktober) setzte Sandisk 11,03 Milliarden Dollar um, ein Plus von 23 Prozent zum Vorquartal und von 378 Prozent zum Vorjahr. Die Bruttomarge lag bei 85 Prozent, der bereinigte Gewinn je Aktie bei 49,51 Dollar vor dem Split, also 6,19 Dollar nach dem Split. Der Konsens hatte nach Berichten mit rund 46 Dollar (vor dem Split) gerechnet. Der operative Cashflow betrug 6,4 Milliarden Dollar, der Free Cashflow 6,3 Milliarden Dollar. Sandisk meldet keine Finanzschulden und kaufte im Quartal für rund 5 Milliarden Dollar eigene Aktien zurück.
|Kennzahl
|Q1 FY2027 (bis 02.10.2026)
|Vorjahresquartal
|Umsatz
|11,03 Mrd. $
|2,31 Mrd. $
|Bruttomarge (bereinigt)
|85,1 %
|nicht angegeben
|Bereinigter Gewinn je Aktie
|6,19 $
|0,15 $
|Free Cashflow
|6,3 Mrd. $
|nicht angegeben
|Barmittel
|5,1 Mrd. $
|nicht angegeben
Alle Gewinnangaben je Aktie nach dem 8:1-Split umgerechnet. Das Unternehmen berichtete vor dem Split.
Quelle: Unternehmensmitteilung vom 29.10.2026
Für das zweite Quartal stellt Sandisk einen Umsatz von 12,2 bis 12,6 Milliarden Dollar in Aussicht, eine bereinigte Bruttomarge von rund 85 Prozent und einen bereinigten Gewinn je Aktie von 6,88 bis 7,13 Dollar (split-bereinigt). Für das dritte Quartal gibt es keine förmliche Prognose; das Management rät zu vorsichtigen Annahmen, weil es historisch das schwächste Quartal ist.
Bei der Bewertung zeigt sich das Spannungsfeld: Rechnet man das Ziel für das zweite Quartal hoch, ergibt sich ein Gewinn je Aktie von rund 28 Dollar im Jahr und damit rechnerisch ein KGV von rund 3. Das ist eine reine Rechenübung der Redaktion und keine Prognose; sie unterstellt, dass die Preise auf dem heutigen Niveau bleiben, was die Debatte gerade infrage stellt. Vergleichbare Speicherwerte tragen ähnlich niedrige Multiples: Für Micron wird ein erwartetes KGV von rund 3,8 genannt.
|Unternehmen
|Kursbewegung
|Hinweis
|Sandisk
|ca. −14 %
|split-bereinigt
|Micron
|ca. −14 %
|Zahlen am 17.12.
|Western Digital
|ca. −12 %
|Festplatten und Flash
|Seagate
|ca. −12 %
|Festplatten
|SK Hynix (US-Zertifikat)
|ca. −11 %
|Seoul-Aktie ca. −6 %
|Kioxia
|ca. −10 %
|Tokio
Intraday-Stände, teils vor dem Handelsschluss; keine verifizierten Schlusskurse.
Quelle: Börsenhandel Nasdaq/NYSE und Asien am 20.11.2026
Analysten
Was sagen Analysten zur Sandisk Aktienprognose?
Der Konsens der Analysten ist weiterhin klar positiv. Nach der letzten Zusammenstellung vom 5. November bewerteten 28 Analysten die Aktie, davon 23 mit Kaufen (22 Kaufen, 1 Stark Kaufen), 5 mit Halten und keine Verkaufen-Urteile in dieser Zusammenstellung. Das durchschnittliche Kursziel lag bei rund 257 Dollar (split-bereinigt), später genannte Zusammenstellungen kommen auf rund 272 Dollar. Bezogen auf den Kurs vom Freitag wäre das ein Abstand von mehr als 200 Prozent. Die Angaben wurden vor dem Kursrutsch erhoben und sind inzwischen veraltet; sie spiegeln die Einschätzungen von Dritten wider, nicht die von aktiencheck.de.
Die Sandisk Aktienprognose der Analysten hängt vor allem an der Frage, wann die Preise für NAND-Speicher drehen und ob die Langfristverträge die Marge schützen. Skeptiker verweisen darauf, dass die Preisanstiege der vergangenen Quartale die Gewinne stark getrieben haben – fallen die Preise, schrumpft auch die Marge.
Chart
Wie sieht der Chart der Sandisk Aktie aus?
Charttechnisch ist die Lage angeschlagen. Der Kurs liegt deutlich unter allen wichtigen Durchschnitten: Die 20-Tage-Linie verläuft bei rund 121 Dollar, die 80-Tage-Linie bei rund 144 Dollar. Die zuletzt beobachtete Unterstützung bei rund 85,7 Dollar wurde im Handelsverlauf unterschritten, als nächste Orientierung nennen Chartanalysen die Marke von rund 54 Dollar. Nach oben markiert der Bereich um 94 Dollar, der split-bereinigte Vortagesschluss, den ersten Widerstand. Der Relative-Stärke-Index lag schon am 17. November in der Nähe von 30 und damit im überverkauften Bereich.
Szenarien
Wie geht es mit der Sandisk Aktienprognose weiter?
Die diskutierten Szenarien lassen sich in zwei Lager teilen. Das Wachstumslager rechnet damit, dass die Datenmengen im KI-Zeitalter die NAND-Nachfrage dauerhaft über das Angebot treiben und die Langfristverträge die Marge stützen. Das Zyklus-Lager verweist auf die Geschichte der Speicherbranche, in der Preisspitzen regelmäßig von Überangeboten abgelöst wurden; die Investitionspläne der Hersteller für 2027 nähren diese Sorge. Dazwischen liegt die Frage, wie stark chinesische Cloud-Anbieter ihre Bestellungen kürzen. Die Redaktion bewertet keines der beiden Szenarien.
Ausblick
Was beobachten Anleger bei der Sandisk Aktie jetzt?
Vorher liefern die nächsten Wochen weitere Hinweise: Die Zahlen von HPE (23. November) und Analog Devices (24. November) gelten als Gradmesser für die KI-Investitionen, und die TrendForce-Preisdaten für das erste Quartal 2027 werden zeigen, ob die erwartete Wende eintritt.
FAQ
Häufige Fragen zur Sandisk Aktie und Aktienanalyse
Warum fällt die Sandisk Aktie am 20. November? Es wirkten der breite KI-Ausverkauf, Zinsangst und eine Prognose von TrendForce zu fallenden NAND-Preisen 2027 zusammen. Der Aktiensplit selbst ändert den Wert nicht.
Was bedeutet der Aktiensplit 8:1? Jede Aktie wurde in acht Aktien geteilt; der Kurs je Aktie sinkt entsprechend. Alle Vergleichswerte im Artikel sind split-bereinigt.
Wie bewerten Analysten die Sandisk Aktie? Der Konsens lautet laut letzter Zusammenstellung vom 5. November auf Kaufen, mit einem durchschnittlichen Kursziel von rund 257 Dollar. Die Daten sind vor dem Kursrutsch entstanden.
Zahlt Sandisk eine Dividende? Eine regelmäßige Dividende ist der Redaktion nicht bekannt; das Unternehmen setzt auf Aktienrückkäufe.
Gibt aktiencheck.de eine Sandisk Aktienprognose ab? Nein, es werden nur Einschätzungen Dritter wiedergegeben.
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