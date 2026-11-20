Es gibt nicht den einen Grund, sondern mehrere. Erstens der breite KI-Ausverkauf: Der Nasdaq Composite fiel um rund 5,3 Prozent auf 22.618 Punkte, Nvidia verlor nach einem Bericht über eine SEC-Prüfung der Bilanzierung zweistellig, und der Börsengang von Anthropic konnte die Stimmung nicht drehen. Zweitens Zinsen: Die Fed-Gouverneurin Lisa Cook sprach sich dafür aus, bei Zinserhöhungen nicht zu lange zu warten.

Drittens, und für Sandisk spezifisch, die Preisdebatte um Flash-Speicher. Der Marktforscher TrendForce erwartet laut einer Prognose vom 19. November, dass die Kontraktpreise für NAND-Speicher ab dem ersten Quartal 2027 nachgeben (null bis minus 5 Prozent zum Vorquartal) und ab dem zweiten Quartal in allen Produktkategorien rückläufig sind. Das Bit-Angebot soll 2027 um 25 bis 30 Prozent wachsen, die Investitionen der Branche um rund 27 Prozent auf knapp 30 Milliarden Dollar. Spot-Preise sind laut TrendForce bereits um mehr als 20 Prozent gefallen. Für Rechenzentrums-SSDs von Cloud-Anbietern aus China erwartet der Marktforscher zudem Kürzungen.