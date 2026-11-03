SanDisk Aktie: Wird der KI-Speicherboom zur Jahrhundertchance? Warum die Wall Street weiter auf den Speicherchip-Giganten setzt

Die SanDisk-Aktie steht am 3. November 2026 vor einer außergewöhnlich spannenden Ausgangslage. Der amerikanische Speicherchip-Spezialist profitiert von einer starken Nachfrage nach NAND-Produkten und leistungsfähigen Speicherlösungen für KI-Rechenzentren. Die jüngsten Geschäftszahlen zeigen eine beeindruckende Dynamik: Der Umsatz steigt auf rund 11,03 Milliarden USD, der bereinigte Gewinn je Aktie erreicht 49,51 USD und das Geschäft mit Rechenzentrumslösungen wächst gegenüber dem Vorquartal um ungefähr 61 %. Gleichzeitig erwartet das Management für das laufende Quartal weitere Umsatz- und Gewinnsteigerungen. Vor diesem Hintergrund bestätigt Susquehanna-Analyst Mehdi Hosseini in seiner SanDisk-Aktienanalyse vom 30. Oktober 2026 das Rating "positive" und senkt das Kursziel lediglich von 2.745 auf 2.720 USD. Besonders bemerkenswert ist die langfristige Gewinnannahme. Susquehanna sieht ein annualisiertes Ertragspotenzial von ungefähr 250 USD je Aktie und betont, dass diese Investmentthese nicht von dauerhaft unverändert hohen Spitzenmargen abhängt. Gleichzeitig erwartet die Bank, dass die durchschnittlichen NAND-Verkaufspreise in der ersten Jahreshälfte 2027 ihren Höhepunkt erreichen könnten. Damit erkennt Susquehanna ausdrücklich die Risiken des Speicherchip-Zyklus an. Gegenüber dem NASDAQ-Schlusskurs von 1.075,08 USD ergibt sich aus dem Kursziel 2.720 USD ein rechnerisches Aufwärtspotenzial von rund 153,0 %. Die entscheidende Erkenntnis: Susquehanna setzt darauf, dass SanDisk auch nach einer möglichen Normalisierung der Speicherpreise außergewöhnlich profitabel bleiben kann. Sollte diese Annahme zutreffen, könnte die Aktie langfristig erhebliches Potenzial besitzen. Sollte der NAND-Markt dagegen in einen stärkeren Abschwung geraten, könnten die aktuellen Gewinnprognosen und damit auch die hohen Kursziele unter Druck geraten. SanDisk-Aktie bei 1.075,08 USD: Susquehanna sieht enormes Kurspotenzial – doch die entscheidende Frage lautet, ob aus dem aktuellen KI-Speicherboom eine dauerhaft außergewöhnliche Gewinnmaschine wird.

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Autor: Redaktion, aktiencheck.de

Veröffentlicht am: 3. November 2026