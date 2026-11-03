Ein spektakulärer Gewinnsprung, explodierende Umsätze und eine Kurszielprognose, die selbst erfahrene Börsianer aufhorchen lässt: Bei SanDisk (ISIN: US80004C2008, WKN: A411ZM, Ticker-Symbol: BW9, NASDAQ-Symbol: SNDK) treffen derzeit außergewöhnliche Wachstumsaussichten auf eine bemerkenswert nervöse Börse! Während die Nachfrage nach leistungsfähigen Speicherlösungen für künstliche Intelligenz neue Dimensionen erreicht, geraten die Aktien des amerikanischen Speicherchip-Spezialisten erheblich unter Druck. Am Montag, dem 2. November 2026, schloss die SanDisk-Aktie an der NASDAQ bei 1.075,08 USD und verlor damit 6,6 %. Doch ausgerechnet in diesem turbulenten Marktumfeld hält Susquehanna an einer ausgesprochen optimistischen Bewertung fest. In seiner aktuellen SanDisk-Aktienanalyse vom 30. Oktober 2026 senkt Analyst Mehdi Hosseini das Kursziel lediglich von 2.745 auf 2.720 USD und bestätigt gleichzeitig das Rating "positive". Damit liegt das neue Kursziel 2.720 USD um beeindruckende 153,0 % über dem aktuellen Aktienkurs. Eine solche Differenz wirft eine entscheidende Frage auf: Hat die Börse die langfristigen Gewinnchancen von SanDisk dramatisch unterschätzt oder unterschätzt Susquehanna die Risiken eines möglicherweise überhitzten Speicherchip-Marktes? Die Antwort liegt in einer außergewöhnlichen Kombination aus KI-Nachfrage, steigenden Speicherpreisen, hohen Gewinnmargen und der Unsicherheit darüber, wie lange dieser Boom tatsächlich anhalten kann.
SanDisk Aktie: Wird der KI-Speicherboom zur Jahrhundertchance? Warum die Wall Street weiter auf den Speicherchip-Giganten setzt
Ein spektakulärer Gewinnsprung, explodierende Umsätze und eine Kurszielprognose, die selbst erfahrene Börsianer aufhorchen lässt: Bei SanDisk (ISIN: US80004C2008, WKN: A411ZM, T...
SanDisk-Aktienanalyse: Susquehanna senkt Kursziel nur minimal
Die aktuelle SanDisk-Aktienanalyse von Susquehanna vom 30. Oktober 2026 enthält eine bemerkenswerte Botschaft. Analyst Mehdi Hosseini reduziert das Kursziel von 2.745 auf 2.720 USD, bestätigt jedoch ausdrücklich das Rating "positive". Die Kürzung beträgt lediglich 25 USD beziehungsweise rund 0,9 %. Damit hält Susquehanna trotz der jüngsten Kursverluste nahezu vollständig an seiner bisherigen Bewertung fest. Besonders interessant ist die Begründung. Susquehanna hat seine Gewinnschätzungen aktualisiert und erwartet, dass die durchschnittlichen Verkaufspreise für NAND-Speicherprodukte auf Quartalsbasis in der ersten Jahreshälfte 2027 ihren Höhepunkt erreichen könnten. Damit rechnet Mehdi Hosseini keineswegs mit unbegrenzt steigenden Speicherpreisen. Im Gegenteil: Die Analyse berücksichtigt ausdrücklich die Möglichkeit einer späteren Normalisierung. Dennoch bleibt das Kursziel 2.720 USD außergewöhnlich hoch. Der entscheidende Grund liegt in der erwarteten nachhaltigen Ertragskraft von SanDisk. Susquehanna geht davon aus, dass das Unternehmen langfristig ein annualisiertes Gewinnpotenzial von ungefähr 250 USD je Aktie erreichen kann. Besonders wichtig: Diese Investmentthese hängt nach Einschätzung der Bank nicht davon ab, dass die gegenwärtig möglicherweise außergewöhnlich hohen Gewinnmargen dauerhaft bestehen bleiben.
Susquehanna: Warum Mehdi Hosseini trotz möglichem Margenhöhepunkt optimistisch bleibt
Die zentrale Aussage der SanDisk-Aktienanalyse lässt sich aus der veröffentlichten Research-Zusammenfassung wie folgt ins Deutsche übertragen: „Die durchschnittlichen Verkaufspreise dürften in der ersten Jahreshälfte 2027 ihren Höhepunkt erreichen.“ Noch wichtiger ist die zweite Kernaussage von Susquehanna: „Unsere zentrale Investmentthese mit einem annualisierten Gewinnpotenzial von rund 250 US-Dollar je Aktie hängt nicht davon ab, dass das derzeit möglicherweise auf einem Höchststand liegende Margenniveau dauerhaft aufrechterhalten wird.“ Diese übersetzten Aussagen geben die veröffentlichten Kernaussagen sinngemäß wieder und sind keine zusätzlich erfundenen persönlichen Zitate von Mehdi Hosseini. Für Anleger ist die Unterscheidung entscheidend. Susquehanna argumentiert nicht einfach damit, dass die aktuellen Speicherpreise immer weiter steigen werden. Vielmehr sieht die Bank offenbar eine Ertragskraft, die selbst bei einer gewissen Normalisierung der außergewöhnlich günstigen Marktbedingungen attraktiv bleiben könnte. Genau darin liegt der Kern der positiven Bewertung. Das Kursziel 2.720 USD setzt allerdings voraus, dass SanDisk auch nach dem möglichen Höhepunkt des Preiszyklus erhebliche Gewinne erwirtschaften kann. Sollte diese Annahme nicht eintreten, könnte die Bewertung deutlich zu optimistisch sein.
SanDisk-Aktie: Umsatz explodiert auf 11 Milliarden Dollar
Die jüngsten Geschäftszahlen liefern eindrucksvolle Argumente für die optimistische Einschätzung von Susquehanna. Im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2027, dessen Ergebnisse am 29. Oktober 2026 veröffentlicht wurden, erzielte SanDisk einen Umsatz von rund 11,03 Milliarden USD. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht dies einem Anstieg um ungefähr 378 %. Ein solches Wachstum ist selbst innerhalb der zyklischen Halbleiterindustrie außergewöhnlich. Der bereinigte Gewinn je Aktie erreichte 49,51 USD und übertraf damit die Markterwartungen. Noch bemerkenswerter ist der ausgewiesene Nettogewinn von rund 8,1 Milliarden USD beziehungsweise 52,60 USD je Aktie. Im entsprechenden Vorjahresquartal hatte der Gewinn lediglich rund 112 Millionen USD betragen. Diese Zahlen verdeutlichen, wie stark SanDisk von der aktuellen Entwicklung im NAND-Speichermarkt profitiert. Allerdings sollten Anleger nicht davon ausgehen, dass derartige Wachstumsraten dauerhaft aufrechterhalten werden können. Speicherchips gehören traditionell zu den zyklischsten Bereichen der Halbleiterindustrie. Phasen stark steigender Preise können von Perioden erheblicher Preisrückgänge abgelöst werden. Genau deshalb ist die langfristige Ertragskraft wichtiger als die bloße Fortschreibung eines außergewöhnlich starken Quartals.
SanDisk-Aktie: KI-Rechenzentren treiben die Nachfrage auf Rekordniveau
Der wichtigste Wachstumstreiber ist die weltweit steigende Nachfrage nach Speicherlösungen für künstliche Intelligenz. Moderne KI-Rechenzentren benötigen nicht nur leistungsfähige Prozessoren, sondern auch enorme Speicherkapazitäten. Trainingsdaten, Modellparameter, Zwischenergebnisse und umfangreiche Datenbestände müssen zuverlässig und schnell verfügbar sein. Dadurch steigt der Bedarf an leistungsfähigen NAND-Flash-Speichern und entsprechenden SSD-Lösungen. Besonders große Cloud-Anbieter investieren erhebliche Summen in neue Infrastruktur. Für SanDisk entsteht daraus eine attraktive Marktchance. Das Unternehmen kann seine Speicherprodukte zunehmend in Anwendungen einsetzen, bei denen hohe Leistung, Zuverlässigkeit und Kapazität besonders wichtig sind. Im jüngsten Quartal erreichte der Umsatz mit Rechenzentrumslösungen rund 4,08 Milliarden USD. Gegenüber dem Vorquartal entspricht dies einem Anstieg um ungefähr 61 %. Damit entwickelt sich das Geschäft mit Rechenzentren zu einem immer wichtigeren Wachstumsmotor. Die hohe Nachfrage verändert zugleich die Preisverhandlungen zwischen Herstellern und Kunden. Wenn leistungsfähige Speicherprodukte knapp werden, können Anbieter höhere Preise durchsetzen. Für SanDisk bedeutet dies eine erhebliche Verbesserung der Umsatz- und Gewinnperspektiven.
SanDisk-Aktie: Warum steigende NAND-Preise die Gewinne explodieren lassen
Der NAND-Speichermarkt ist traditionell von starken Schwankungen geprägt. In Phasen hoher Nachfrage und begrenzter Produktionskapazitäten steigen die durchschnittlichen Verkaufspreise häufig deutlich. Genau diese Entwicklung unterstützt derzeit die Geschäftszahlen von SanDisk. Besonders interessant ist, dass steigende Verkaufspreise bei vergleichsweise stabilen Produktionskosten zu überproportionalen Gewinnsteigerungen führen können. Dieser operative Hebel erklärt, warum die Profitabilität eines Speicherchip-Herstellers innerhalb kurzer Zeit außergewöhnlich stark zunehmen kann. Allerdings funktioniert derselbe Mechanismus auch in die entgegengesetzte Richtung. Wenn zusätzliche Produktionskapazitäten entstehen oder die Nachfrage nachlässt, können sinkende Preise die Gewinnmargen erheblich belasten. Susquehanna berücksichtigt dieses Risiko ausdrücklich. Analyst Mehdi Hosseini erwartet, dass die durchschnittlichen Verkaufspreise in der ersten Jahreshälfte 2027 ihren Höhepunkt erreichen könnten. Das bedeutet nicht zwangsläufig, dass anschließend ein dramatischer Preisverfall bevorsteht. Es signalisiert jedoch, dass die besonders dynamische Phase steigender Preise möglicherweise zeitlich begrenzt ist. Für die SanDisk-Aktie wird deshalb entscheidend sein, wie stark die Gewinne nach einer möglichen Normalisierung der Speicherpreise ausfallen.
Susquehanna sieht 250 Dollar Gewinnpotenzial je SanDisk-Aktie
Besonders spektakulär ist die langfristige Gewinnannahme von Susquehanna. Die Investmentbank sieht für SanDisk ein annualisiertes Gewinnpotenzial von ungefähr 250 USD je Aktie. Verglichen mit dem NASDAQ-Schlusskurs von 1.075,08 USD entspricht dies rechnerisch einem Verhältnis von Aktienkurs zu dieser angenommenen jährlichen Ertragskraft von rund 4,3. Eine solche Kennzahl würde auf den ersten Blick ausgesprochen günstig erscheinen. Allerdings handelt es sich bei den 250 USD nicht um einen bereits realisierten Jahresgewinn und auch nicht um eine garantierte Prognose. Vielmehr beschreibt die Zahl eine von Susquehanna angenommene zukünftige Ertragskraft. Entscheidend ist, ob diese tatsächlich erreicht und anschließend nachhaltig verteidigt werden kann. Gerade bei Speicherchip-Herstellern können außergewöhnlich niedrige Gewinnmultiplikatoren trügerisch sein, wenn die Gewinne auf einem zyklischen Höhepunkt liegen. Susquehanna betont deshalb ausdrücklich, dass seine zentrale Investmentthese nicht von dauerhaft unverändert hohen Spitzenmargen abhängt. Sollte diese Annahme zutreffen, könnte SanDisk selbst nach einer gewissen Normalisierung des Marktes erhebliche Gewinne erwirtschaften. Sollte sich die Profitabilität dagegen deutlich stärker abschwächen, müsste auch die Bewertung neu beurteilt werden.
SanDisk-Aktie: Neue Quartalsprognose verspricht weiteres Wachstum
Auch der Ausblick auf das zweite Quartal des Geschäftsjahres 2027 fällt ausgesprochen positiv aus. SanDisk erwartet einen Umsatz zwischen 12,2 und 12,6 Milliarden USD. Der Mittelpunkt der Prognose liegt damit bei 12,4 Milliarden USD. Gegenüber dem bereits außergewöhnlich starken ersten Quartal würde dies eine weitere Umsatzsteigerung bedeuten. Besonders bemerkenswert ist die Prognose für den bereinigten Gewinn je Aktie. Das Management erwartet einen Wert zwischen 55 und 57 USD. Damit könnte die Profitabilität erneut zulegen. Diese Zahlen zeigen, dass die hohe Nachfrage nach Speicherprodukten nicht nur ein kurzfristiger Effekt des vergangenen Quartals ist. Allerdings sollten Anleger berücksichtigen, dass solche Prognosen auf den gegenwärtigen Marktbedingungen beruhen. Änderungen bei Nachfrage, Produktmix oder Verkaufspreisen können die tatsächlichen Ergebnisse beeinflussen. Für die SanDisk-Aktie ist deshalb entscheidend, ob das Unternehmen seine ambitionierten Erwartungen tatsächlich erfüllt. Eine deutliche Verfehlung könnte angesichts der hohen Wachstumserwartungen erhebliche Kursreaktionen auslösen.
SanDisk-Aktie: Der geplante Aktiensplit sorgt für zusätzliche Aufmerksamkeit
Neben den Geschäftszahlen kündigte SanDisk einen Aktiensplit im Verhältnis acht zu eins an. Die Umsetzung ist für November 2026 vorgesehen. Damit soll jede bisherige Aktie durch acht Aktien mit entsprechend geringerem rechnerischem Kurswert ersetzt werden. Für Anleger ist wichtig, dass ein Aktiensplit den wirtschaftlichen Wert ihrer Beteiligung nicht automatisch verändert. Wer vor dem Split eine Aktie besitzt, hält danach acht Aktien, deren zusammengefasster Wert unter sonst gleichen Bedingungen dem bisherigen Beteiligungswert entspricht. Der Split kann die Handelbarkeit verbessern und die Aktie für Anleger mit kleineren Anlagebeträgen leichter zugänglich machen. Er schafft jedoch weder zusätzliche Gewinne noch einen höheren Unternehmenswert. Auch das Kursziel 2.720 USD von Susquehanna ist im Zusammenhang mit dem angekündigten Split korrekt einzuordnen. Vor dem Split entspricht es rechnerisch einem nach dem Split angepassten Kursziel von 340 USD je Aktie. Ebenso würde der angegebene Schlusskurs von 1.075,08 USD rechnerisch einem Kurs von rund 134,39 USD nach dem Split entsprechen. Das prozentuale Aufwärtspotenzial bleibt dadurch unverändert. Für die Bewertung der SanDisk-Aktie ist deshalb nicht die optische Höhe des Aktienkurses entscheidend, sondern die zukünftige Ertragskraft des Unternehmens.
SanDisk-Aktie: Warum der Kurs trotz Rekordzahlen fällt
Auf den ersten Blick erscheint die Börsenreaktion widersprüchlich. SanDisk meldet außergewöhnlich starke Geschäftszahlen, übertrifft die Gewinnerwartungen und stellt weiteres Wachstum in Aussicht. Trotzdem verliert die Aktie am Montag, dem 2. November 2026, rund 6,6 % und schließt bei 1.075,08 USD. Ein wichtiger Grund für die Nervosität liegt in den hohen Erwartungen. Nach einer außergewöhnlich starken Entwicklung des Speicherchip-Marktes müssen Anleger bewerten, wie nachhaltig die aktuellen Gewinne tatsächlich sind. Besonders die Möglichkeit eines Höhepunkts bei den durchschnittlichen Verkaufspreisen in der ersten Jahreshälfte 2027 dürfte Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Wenn Investoren befürchten, dass die Gewinnmargen anschließend zurückgehen könnten, kann die Aktie trotz hervorragender aktueller Zahlen unter Druck geraten. Hinzu kommen die typischen Schwankungen des Halbleitersektors. Anleger reagieren häufig nicht nur auf die veröffentlichten Ergebnisse, sondern vor allem auf Veränderungen der zukünftigen Erwartungen. Genau deshalb ist die aktuelle SanDisk-Aktienanalyse von Susquehanna so interessant. Die Bank erkennt das Risiko einer späteren Normalisierung der Margen an, hält aber dennoch an einem außergewöhnlich hohen Kursziel fest.
Susquehanna bestätigt Rating "positive": Die wichtigsten Argumente
Die positive Einschätzung von Susquehanna beruht auf einer klaren wirtschaftlichen Überlegung. SanDisk könnte auch dann eine erhebliche Ertragskraft besitzen, wenn die derzeit besonders günstigen Marktbedingungen nicht dauerhaft bestehen bleiben. Analyst Mehdi Hosseini erwartet zwar einen möglichen Höhepunkt der durchschnittlichen Verkaufspreise in der ersten Jahreshälfte 2027, sieht aber weiterhin ein annualisiertes Gewinnpotenzial von ungefähr 250 USD je Aktie. Diese Annahme ist der wichtigste Bestandteil der aktuellen Investmentthese. Hinzu kommt die außergewöhnlich starke Nachfrage nach NAND-Speicherprodukten für KI-Rechenzentren. Das Wachstum im Rechenzentrumsgeschäft zeigt, dass SanDisk von einem strukturellen Technologietrend profitiert. Gleichzeitig verbessern steigende Verkaufspreise und ein attraktiver Produktmix die Profitabilität. Allerdings bleibt die entscheidende Frage, wie lange diese Entwicklung anhält. Susquehanna senkt das Kursziel 2.720 USD zwar geringfügig, bestätigt aber das Rating "positive". Damit signalisiert die Bank, dass sie die langfristigen Chancen weiterhin deutlich höher gewichtet als die Risiken einer möglichen Normalisierung des Speicherchip-Zyklus.
SanDisk-Aktie: Der wichtigste Risikofaktor heißt Speicherchip-Zyklus
Die größte Gefahr für SanDisk liegt in der ausgeprägten Zyklik des NAND-Marktes. Speicherchips sind weitgehend standardisierte Produkte, deren Preise stark vom Verhältnis zwischen Angebot und Nachfrage abhängen. Wenn die Nachfrage steigt und die Produktionskapazitäten begrenzt sind, können die Hersteller außergewöhnlich hohe Gewinne erzielen. Sobald jedoch zusätzliche Kapazitäten verfügbar werden oder Kunden ihre Bestellungen reduzieren, können die Verkaufspreise erheblich sinken. Für SanDisk bedeutet dies, dass die gegenwärtige Profitabilität nicht einfach dauerhaft fortgeschrieben werden darf. Genau deshalb ist die Aussage von Susquehanna zum möglichen Höhepunkt der durchschnittlichen Verkaufspreise so wichtig. Mehdi Hosseini erwartet diesen Zeitpunkt in der ersten Jahreshälfte 2027. Sollte der Preisrückgang danach moderat ausfallen und die Nachfrage hoch bleiben, könnte SanDisk weiterhin sehr profitabel sein. Sollte dagegen ein stärkerer Abschwung einsetzen, könnten die Gewinne deutlich sinken. Für die SanDisk-Aktie ist deshalb entscheidend, ob das Unternehmen seine Kostenstruktur, Produktionskapazitäten und Produktstrategie flexibel genug gestalten kann, um auch schwächere Marktphasen erfolgreich zu bewältigen.
SanDisk-Aktie: Die fünf größten Chancen für Anleger
Erstens: Die steigende Nachfrage nach KI-Speicherlösungen. Der Ausbau globaler Rechenzentren erhöht den Bedarf an leistungsfähigen NAND-Produkten und SSDs. SanDisk könnte dadurch langfristig zusätzliche Marktanteile gewinnen. Zweitens: Hohe Verkaufspreise. Die aktuelle Knappheit bei bestimmten Speicherprodukten ermöglicht attraktive Margen und eine starke Gewinnentwicklung. Drittens: Wachstum im Rechenzentrumsgeschäft. Der Umsatzanstieg um rund 61 % gegenüber dem Vorquartal zeigt die Dynamik dieses Segments. Viertens: Außergewöhnliche Ertragskraft. Susquehanna sieht ein annualisiertes Gewinnpotenzial von ungefähr 250 USD je Aktie. Sollte sich diese Annahme bestätigen, könnte die gegenwärtige Bewertung attraktiv erscheinen. Fünftens: Eine mögliche Neubewertung der Aktie. Sollte SanDisk beweisen, dass seine Gewinne auch nach dem Höhepunkt des Speicherpreiszyklus auf hohem Niveau bleiben, könnten Anleger dem Unternehmen langfristig höhere Bewertungsmultiplikatoren zugestehen. Diese Chancen erklären, warum Susquehanna trotz der geringfügigen Kurszielsenkung am Rating "positive" festhält.
SanDisk-Aktie: Die sechs größten Risiken für Anleger
Erstens: Sinkende NAND-Preise. Sollte das Angebot stärker steigen als die Nachfrage, könnten die durchschnittlichen Verkaufspreise erheblich zurückgehen. Zweitens: Normalisierung der Gewinnmargen. Die derzeit außergewöhnlich hohe Profitabilität könnte sich als zyklisch bedingt erweisen. Drittens: Schwankende Investitionen in KI-Rechenzentren. Sollten große Cloud-Anbieter ihre Ausgaben reduzieren, könnte die Nachfrage nach Speicherlösungen schwächer ausfallen. Viertens: Intensiver Wettbewerb. Andere Hersteller von NAND-Speicherprodukten investieren ebenfalls in neue Technologien und Produktionskapazitäten. Fünftens: Hohe Erwartungen. Nach den außergewöhnlich starken Quartalszahlen könnten selbst kleinere Enttäuschungen erhebliche Kursreaktionen auslösen. Sechstens: Unsichere langfristige Gewinnprognosen. Das von Susquehanna erwartete annualisierte Gewinnpotenzial von rund 250 USD je Aktie ist keine garantierte Größe. Sollte die tatsächliche Ertragskraft deutlich niedriger ausfallen, könnte auch das Kursziel 2.720 USD erheblich unter Druck geraten.
SanDisk-Aktie: Drei Szenarien für die weitere Entwicklung
Optimistisches Szenario: Die Nachfrage nach KI-Speicherlösungen bleibt über mehrere Jahre hoch. SanDisk kann seine Marktposition ausbauen und erzielt weiterhin attraktive Verkaufspreise. Auch nach dem möglichen Höhepunkt des NAND-Preiszyklus bleiben die Gewinnmargen auf einem hohen Niveau. Die langfristige Ertragskraft nähert sich den Erwartungen von Susquehanna an. In diesem Fall könnte die SanDisk-Aktie deutlich höher bewertet werden. Basisszenario: Die Nachfrage bleibt grundsätzlich robust, doch die durchschnittlichen Verkaufspreise erreichen in der ersten Jahreshälfte 2027 ihren Höhepunkt. Anschließend normalisieren sich die Margen schrittweise. SanDisk bleibt profitabel, erreicht aber nicht dauerhaft die außergewöhnlichen Wachstumsraten der jüngsten Quartale. Die Aktie könnte in diesem Umfeld weiterhin erheblichen Schwankungen unterliegen. Pessimistisches Szenario: Die Speicherpreise fallen deutlich stärker als erwartet. Gleichzeitig reduzieren große Kunden ihre Bestellungen, während zusätzliche Produktionskapazitäten auf den Markt kommen. Die Gewinne gehen erheblich zurück, und die optimistischen Analystenprognosen müssen angepasst werden. In diesem Fall könnten weitere Kurszielsenkungen folgen. Diese Szenarien dienen der Einordnung möglicher Entwicklungen und stellen keine sicheren Kursprognosen dar.
SanDisk-Aktie bei 1.075,08 USD: Ist der Kursrückgang eine Kaufchance?
Nach dem jüngsten Kursverlust stellt sich für Anleger die Frage, ob die SanDisk-Aktie bereits attraktiv bewertet ist. Das Kursziel 2.720 USD von Susquehanna liegt 1.644,92 USD über dem NASDAQ-Schlusskurs vom 2. November 2026. Daraus ergibt sich ein rechnerisches Aufwärtspotenzial von rund 153,0 %. Eine solche Größenordnung ist außergewöhnlich. Allerdings darf sie nicht mit einer sicheren Rendite verwechselt werden. Entscheidend ist, ob SanDisk die von Susquehanna angenommene nachhaltige Ertragskraft tatsächlich erreichen kann. Besonders wichtig sind die Entwicklung der durchschnittlichen NAND-Verkaufspreise, die Nachfrage aus KI-Rechenzentren und die langfristigen Gewinnmargen. Die jüngsten Quartalszahlen liefern starke Argumente für eine positive Einschätzung. Gleichzeitig zeigt der Kursrückgang, dass viele Anleger die Nachhaltigkeit des aktuellen Booms kritisch beurteilen. Für langfristige Investoren könnte die Aktie interessant sein, wenn sich die hohe Profitabilität als widerstandsfähiger erweist als in früheren Speicherchip-Zyklen. Sollte sich dagegen ein stärkerer Preisverfall abzeichnen, könnte selbst die gegenwärtige Bewertung zu optimistisch sein.
SanDisk-Aktie: Fazit – Susquehanna setzt auf außergewöhnliche Gewinnkraft
Die SanDisk-Aktie steht am 3. November 2026 vor einer außergewöhnlich spannenden Ausgangslage. Der amerikanische Speicherchip-Spezialist profitiert von einer starken Nachfrage nach NAND-Produkten und leistungsfähigen Speicherlösungen für KI-Rechenzentren. Die jüngsten Geschäftszahlen zeigen eine beeindruckende Dynamik: Der Umsatz steigt auf rund 11,03 Milliarden USD, der bereinigte Gewinn je Aktie erreicht 49,51 USD und das Geschäft mit Rechenzentrumslösungen wächst gegenüber dem Vorquartal um ungefähr 61 %. Gleichzeitig erwartet das Management für das laufende Quartal weitere Umsatz- und Gewinnsteigerungen. Vor diesem Hintergrund bestätigt Susquehanna-Analyst Mehdi Hosseini in seiner SanDisk-Aktienanalyse vom 30. Oktober 2026 das Rating "positive" und senkt das Kursziel lediglich von 2.745 auf 2.720 USD. Besonders bemerkenswert ist die langfristige Gewinnannahme. Susquehanna sieht ein annualisiertes Ertragspotenzial von ungefähr 250 USD je Aktie und betont, dass diese Investmentthese nicht von dauerhaft unverändert hohen Spitzenmargen abhängt. Gleichzeitig erwartet die Bank, dass die durchschnittlichen NAND-Verkaufspreise in der ersten Jahreshälfte 2027 ihren Höhepunkt erreichen könnten. Damit erkennt Susquehanna ausdrücklich die Risiken des Speicherchip-Zyklus an. Gegenüber dem NASDAQ-Schlusskurs von 1.075,08 USD ergibt sich aus dem Kursziel 2.720 USD ein rechnerisches Aufwärtspotenzial von rund 153,0 %. Die entscheidende Erkenntnis: Susquehanna setzt darauf, dass SanDisk auch nach einer möglichen Normalisierung der Speicherpreise außergewöhnlich profitabel bleiben kann. Sollte diese Annahme zutreffen, könnte die Aktie langfristig erhebliches Potenzial besitzen. Sollte der NAND-Markt dagegen in einen stärkeren Abschwung geraten, könnten die aktuellen Gewinnprognosen und damit auch die hohen Kursziele unter Druck geraten. SanDisk-Aktie bei 1.075,08 USD: Susquehanna sieht enormes Kurspotenzial – doch die entscheidende Frage lautet, ob aus dem aktuellen KI-Speicherboom eine dauerhaft außergewöhnliche Gewinnmaschine wird.
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Autor: Redaktion, aktiencheck.de
Veröffentlicht am: 3. November 2026
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