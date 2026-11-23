Sandisk Aktie: Plus 15 Prozent im ersten Härtetest nach dem Split - 8 Mrd. Dollar Quartalsgewinn und keine Schulden

aktiencheck.de Redaktion 23.11.2026, 16:25 3 Min.

Die Sandisk Aktie springt am Montag um 15,4 Prozent auf 91,47 Dollar und gehört zu den zehn stärksten Werten im S&P 500. Erst am Freitag wurde die Aktie im Verhältnis eins zu acht geteilt. Der Speicherhersteller verdient derzeit mehr Geld als je zuvor und wird trotzdem nur mit knapp dem Siebenfachen des Gewinns bewertet. Die Analyse.

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Wer die Sandisk Aktie (ISIN: US80004C2008, FSE: BW9, NASDAQ: SNDK) lange nicht angesehen hat, wundert sich über den Kurs. Seit Freitag wird sie nach einem Aktiensplit im Verhältnis eins zu acht gehandelt. Am Montag besteht die neue Notierung ihren ersten großen Test: Um 16:12 Uhr deutscher Zeit steht die Aktie bei 91,47 Dollar, 15,44 Prozent über dem Schlusskurs vom Freitag bei rund 79 Dollar (eigene Rechnung). Im S&P 500 ist das Platz acht der Tagesgewinner. Zuvor hatte die Aktie binnen eines Monats fast die Hälfte ihres Werts verloren. Sandisk Aktie, 16:12 Uhr MEZ 91,47 $ Plus gegenüber Freitag +15,44% Umsatz im jüngsten Quartal 11,0 Mrd. $ Nettogewinn im Quartal 8,1 Mrd. $ Quelle : comdirect/Société Générale, Sandisk, Trefis; Stand 23. November 2026 Die Zahlen Umsatz fast verfünffacht Sandisk stellt Flash-Speicher her, die Daten dauerhaft sichern, vom Smartphone bis zum Rechenzentrum. Die Nachfrage aus KI-Rechenzentren hat die Preise nach oben getrieben. Im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2027 stieg der Umsatz gegenüber dem Vorjahr um 378 Prozent auf 11,0 Milliarden Dollar. Unter dem Strich blieben 8,1 Milliarden Dollar Gewinn. Je Aktie waren das 52,60 Dollar vor dem Split, umgerechnet auf die neuen Aktien rund 6,58 Dollar (eigene Rechnung). Für das laufende Quartal erwartet das Management einen weiteren Anstieg. Die Zweifel Warum der Markt nur das Siebenfache zahlt Trotz dieser Gewinne wurde die Aktie zuletzt nur mit dem 6,7-Fachen des Gewinns der letzten zwölf Monate bewertet. Der breite Markt kommt auf mehr als das Dreifache davon. Dahinter steht eine alte Erfahrung: Speicherpreise steigen in Zyklen und fallen danach oft schnell. Anleger bezweifeln, dass die heutigen Margen halten. Sandisk hält dagegen, dass etwa die Hälfte der Produktion für 2027 schon über langfristige Vereinbarungen an Kunden gebunden ist. Die Bilanz ist solide: Das Unternehmen hat keine Schulden und erzielte zuletzt einen Rekord beim freien Cashflow. Die Sandisk Aktie liegt trotz des Rückschlags seit Jahresbeginn weit im Plus. Was für die Sandisk Aktie spricht Umsatz um 378 Prozent gewachsen

8,1 Milliarden Dollar Quartalsgewinn

Keine Schulden

Hälfte der Produktion 2027 langfristig gebunden Was Anleger bedenken sollten Speicherpreise können schnell fallen

Kurs zuletzt in einem Monat fast halbiert

Abhängigkeit von einem einzigen Produkttyp

Split ändert nichts am Unternehmenswert Einordnung der Redaktion: Der Aktiensplit macht die Sandisk Aktie optisch günstiger, am Wert des Unternehmens ändert er nichts. Wichtig ist die Frage dahinter: Sind die Rekordgewinne der neue Normalzustand oder der Gipfel eines Zyklus? Die niedrige Bewertung zeigt, dass die Börse eher an den Gipfel glaubt. Die Lieferverträge sprechen für mehr Beständigkeit als früher. Der heutige Kurssprung ist vor allem ein Echo auf Nvidia. Ein eigenes Urteil erlauben erst die nächsten Quartalszahlen. FAQ Häufige Fragen zur Sandisk Aktie Warum kostet die Sandisk Aktie plötzlich so viel weniger?

Sandisk hat die Aktie im Verhältnis eins zu acht geteilt. Seit dem 20. November 2026 wird sie auf der neuen Basis gehandelt. Warum steigt die Sandisk Aktie heute?

Die Halbleiterwerte erholen sich nach der Rückkehr von Jensen Huang zu Nvidia auf breiter Front. Welche ISIN, WKN und Handelssymbole hat die Sandisk Aktie?

US-Handelssymbol SNDK (Nasdaq). ISIN, WKN und deutsches Handelssymbol werden nachgetragen.

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