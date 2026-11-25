Am Mittwochmorgen kam ein neuer Belastungsfaktor hinzu. Nach Medienberichten könnte die US-Regierung neue Zölle auf Einfuhren aus 16 großen Handelspartnern vorstellen, darunter China, die EU, Japan und Südkorea. Die Futures auf den Nasdaq 100 fielen daraufhin um mehr als 2 Prozent. Chip-Aktien führten die Verliererliste an: Nvidia verlor vorbörslich knapp 5 Prozent, Micron mehr als 5 Prozent.

Für Speicherhersteller ist das Thema heikel. Ihre Lieferketten laufen quer durch Asien, und ein großer Teil der Kunden sitzt dort. Sandisk trifft die Nachricht in einer Phase, in der die Aktie ohnehin kaum Halt findet.