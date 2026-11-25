Die Talfahrt geht weiter. Die Sandisk Aktie (ISIN: US80004C2008, WKN: A411ZM, Handelssymbol: BW9, US-Handelssymbol: SNDK) verliert am Mittwoch vorbörslich 6,48 Prozent auf 72,90 Dollar und zählt damit wieder zu den größten Nasdaq100 Verlierern. Erst am Dienstag war das Papier um 11,13 Prozent auf 77,95 Dollar eingebrochen. Hält der vorbörsliche Kurs, summiert sich das Minus in zwei Tagen auf rund 17 Prozent.
Sandisk Aktie: Nasdaq100 Verlierer vorbörslich – nach minus 11 Prozent drohen weitere 6
Die Sandisk Aktie gehört vorbörslich erneut zu den größten Nasdaq100 Verlierern: Nach dem Einbruch vom Dienstag fällt der Speicherspezialist um weitere 6,48 Prozent auf 72,90 Dollar. Neue Zollsorgen treffen einen ohnehin angeschlagenen Sektor. Die Analyse zeigt, wie tief die Aktie gefallen ist und was den Abverkauf antreibt.
Die Gründe für den Kursverlust
Zollangst trifft einen wunden Sektor
Am Mittwochmorgen kam ein neuer Belastungsfaktor hinzu. Nach Medienberichten könnte die US-Regierung neue Zölle auf Einfuhren aus 16 großen Handelspartnern vorstellen, darunter China, die EU, Japan und Südkorea. Die Futures auf den Nasdaq 100 fielen daraufhin um mehr als 2 Prozent. Chip-Aktien führten die Verliererliste an: Nvidia verlor vorbörslich knapp 5 Prozent, Micron mehr als 5 Prozent.
Für Speicherhersteller ist das Thema heikel. Ihre Lieferketten laufen quer durch Asien, und ein großer Teil der Kunden sitzt dort. Sandisk trifft die Nachricht in einer Phase, in der die Aktie ohnehin kaum Halt findet.
Neue Zollsorgen
Berichte über Zölle gegen 16 Handelspartner drücken vorbörslich vor allem Halbleiterwerte.
Abverkauf vom Dienstag wirkt nach
Die Erholung vom Montag ist verpufft. Anleger, die auf eine Wende gesetzt hatten, ziehen sich zurück.
Sorge um Speicherpreise
Marktforscher warnen vor sinkenden Preisen für NAND-Speicher Anfang 2027. Sandisk stellt ausschließlich diese Speicherart her.
Zinsangst
Am Nachmittag stehen US-Inflationsdaten an. Der Markt rechnet fest mit einer Zinserhöhung der Notenbank im Dezember.
Einordnung
Vom Überflieger zum Sorgenkind
Das Ausmaß des Absturzes ist enorm. Gegenüber dem Hoch vom Juni hat der Nasdaq100 Verlierer nach dem Dienstag rund 73 Prozent verloren, mit dem vorbörslichen Minus sind es noch mehr. Der niedrige Kurs in Dollar hat zudem einen technischen Grund: Sandisk hat vergangene Woche einen Aktiensplit im Verhältnis 8 zu 1 vollzogen.
Trotzdem liegt die Sandisk Aktie noch immer weit über ihrem Tief der vergangenen zwölf Monate bei 23,46 Dollar. Wer zu Jahresbeginn eingestiegen ist, sitzt weiter auf Gewinnen. Das erklärt einen Teil des Verkaufsdrucks: Solange noch Gewinne zu sichern sind, findet sich bei jeder schlechten Nachricht ein Verkäufer.
Häufige Fragen zur Sandisk Aktie
Warum ist die Sandisk Aktie vorbörslich Nasdaq100 Verlierer?
Berichte über neue US-Zölle drücken am 25. November 2026 vor allem Chip-Aktien. Dazu kommen der Abverkauf vom Dienstag und die Sorge vor fallenden Speicherpreisen. Die Sandisk Aktie verliert vorbörslich 6,48 Prozent.
Wie tief ist die Sandisk Aktie gefallen?
Vorbörslich notiert sie bei 72,90 Dollar. Das Hoch der vergangenen 52 Wochen lag bei 294,30 Dollar.
Wie lauten ISIN und Handelssymbole der Sandisk Aktie?
Die ISIN lautet US80004C2008, die WKN A411ZM. An der Nasdaq wird die Aktie unter SNDK gehandelt, in Deutschland unter BW9.
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