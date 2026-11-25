Auslöser ist erneut der Marktforscher TrendForce. Schon in der vergangenen Woche hatte das Haus vor einem Überangebot bei Flash-Speicher im Jahr 2027 gewarnt. Am Mittwoch legte es nach: Die Nachfrage aus China sei schwächer als gedacht. Chinesische Cloud-Anbieter kürzen ihre Bestellungen für Speicherlaufwerke in Rechenzentren.

Für das erste Quartal 2027 erwartet TrendForce bei den Vertragspreisen bestenfalls Stillstand, schlimmstenfalls ein Minus von 5 Prozent. Am Spotmarkt, wo kurzfristig gehandelt wird, sind die Preise bereits um mehr als 20 Prozent gefallen.