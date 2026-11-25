Auch der Erholungsversuch am Nachmittag hat nicht gereicht. Die Sandisk Aktie (ISIN: US80004C2008, WKN: A411ZM, Handelssymbol: BW9, US-Handelssymbol: SNDK) schloss am Mittwoch 5,57 Prozent tiefer bei 73,61 Dollar und belegt Platz zwei der Nasdaq100 Verlierer. Seit Anfang November hat das Papier rund die Hälfte seines Wertes verloren.
Sandisk Aktie: Nasdaq100 Verlierer schließt 5,6 Prozent tiefer – im November halbiert
Die Sandisk Aktie gehört auch zum Handelsschluss zu den größten Nasdaq100 Verlierern: Der Flash-Speicher-Hersteller verliert 5,57 Prozent auf 73,61 Dollar. Seit Anfang November hat sich der Kurs halbiert. Die Analyse zeigt, was die neue Preiswarnung von TrendForce bedeutet.
Die Gründe für den Kursverlust
Die zweite Warnung binnen fünf Tagen
Auslöser ist erneut der Marktforscher TrendForce. Schon in der vergangenen Woche hatte das Haus vor einem Überangebot bei Flash-Speicher im Jahr 2027 gewarnt. Am Mittwoch legte es nach: Die Nachfrage aus China sei schwächer als gedacht. Chinesische Cloud-Anbieter kürzen ihre Bestellungen für Speicherlaufwerke in Rechenzentren.
Für das erste Quartal 2027 erwartet TrendForce bei den Vertragspreisen bestenfalls Stillstand, schlimmstenfalls ein Minus von 5 Prozent. Am Spotmarkt, wo kurzfristig gehandelt wird, sind die Preise bereits um mehr als 20 Prozent gefallen.
Überangebot in Sicht
Für 2027 rechnen Marktforscher mit mehr Flash-Speicher, als nachgefragt wird.
China bestellt weniger
Hohe Lagerbestände und fehlende Grafikprozessoren bremsen dort den Ausbau.
Reiner Flash-Hersteller
Sandisk hat kein zweites Geschäft, das fallende Preise ausgleicht.
Einordnung
Rekordgewinne, denen niemand traut
Gemessen am Gewinn der vergangenen zwölf Monate kostet die Sandisk Aktie weniger als das Fünffache. So niedrig bewertet der Markt ein Unternehmen nur, wenn er mit deutlich sinkenden Gewinnen rechnet. Genau das signalisiert die Preisprognose.
Am Mittwoch half dem Nasdaq100 Verlierer die Erholung des Gesamtmarkts kaum. Während der Nasdaq 100 sein Minus von zeitweise mehr als 4 Prozent auf 0,65 Prozent eindämmte, blieb Sandisk klar im roten Bereich.
Häufige Fragen zur Sandisk Aktie
Warum ist die Sandisk Aktie Nasdaq100 Verlierer?
Der Marktforscher TrendForce hat am 25. November 2026 seine Preisprognose für Flash-Speicher erneut gesenkt. Die Sandisk Aktie schloss 5,57 Prozent tiefer bei 73,61 Dollar.
Wie stark ist die Sandisk Aktie im November gefallen?
Seit Monatsbeginn hat sich der Kurs etwa halbiert.
Wie lauten ISIN und Handelssymbole der Sandisk Aktie?
Die ISIN lautet US80004C2008, die WKN A411ZM. An der Nasdaq wird die Aktie unter SNDK gehandelt, in Deutschland unter BW9.
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