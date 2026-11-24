Warum ist die Sandisk Aktie Nasdaq100 Verlierer?

Die Sandisk Aktie fällt am 24. November 2026 um fast 9 Prozent. Es gibt keine eigene Unternehmensnachricht; das Papier folgt der Schwäche der Halbleiterwerte.

Wie lauten ISIN und Handelssymbole der Sandisk Aktie?

Die ISIN lautet US80004C2008, die WKN A411ZM. Die Aktie wird an der Nasdaq unter dem Kürzel SNDK gehandelt.

Wie stark ist die Sandisk Aktie gefallen?

Am Nachmittag liegt die Aktie laut Indikation 8,89 Prozent im Minus. Der Stand kann sich bis Handelsschluss ändern.