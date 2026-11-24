Die Sandisk Aktie (ISIN: US80004C2008, WKN: A411ZM, US-Handelssymbol: SNDK an der Nasdaq) zählt am Dienstag mit einem Minus von 8,89 Prozent zu den fünf größten Nasdaq100 Verlierern. Der Hersteller von Flash-Speichern und SSD-Laufwerken, der erst seit dem Börsengang als eigenständiges Unternehmen notiert, schwankt damit weiter stark. Ein eigener Auslöser ist nicht bekannt, das Papier folgt der Schwäche der Chipwerte.
Sandisk Aktie: Nasdaq100 Verlierer mit Minus 8,9 Prozent – Speicherwerte geben nach
Die Sandisk Aktie verliert am Dienstag fast 9 Prozent und zählt zu den größten Nasdaq100 Verlierern. Der Speicher-Spezialist wird vom Abverkauf im gesamten Halbleitersektor erfasst. Unsere Analyse zeigt die Gründe für den Kursverlust und was jetzt für und gegen die Aktie spricht.
Die Gründe für den Kursverlust
Ein Hochflieger unter Verkaufsdruck
Sandisk meldet am Dienstag keine eigenen Neuigkeiten. Der Kursrückgang fällt mit der breiten Schwäche der Halbleiterwerte zusammen, die am Morgen mit dem enttäuschenden Ausblick von Analog Devices Fahrt aufnahm. Sandisk gehört zu den Aktien, die am stärksten von der Nachfrage nach Speicher für KI-Anwendungen profitiert haben. Solche Werte reagieren auf Gewinnmitnahmen besonders stark, weil die Erwartungen hoch sind.
Sektorweite Schwäche
Auch AMD, Micron und Astera Labs stehen unter den größten Nasdaq100 Verlierern.
Hohe Schwankungsbreite
Die Sandisk Aktie legte zuletzt stark zu und bewegt sich entsprechend sprunghaft.
Zyklischer Speichermarkt
Preise für Flash-Speicher schwanken. Anleger reagieren früh auf Anzeichen nachlassender Nachfrage.
Einordnung
Stimmung schlägt Fundamentaldaten
Für Sandisk gilt wie für andere Chipwerte: Ein einzelner Handelstag mit fast 9 Prozent Minus bedeutet noch keine Änderung der Geschäftslage. Wichtig bleibt, ob die Nachfrage nach Speicher für Rechenzentren und KI-Geräte hoch bleibt. Der Nasdaq100 Verlierer Sandisk reagiert dabei besonders empfindlich auf Stimmungswechsel im Sektor.
Häufige Fragen zur Sandisk Aktie
Warum ist die Sandisk Aktie Nasdaq100 Verlierer?
Die Sandisk Aktie fällt am 24. November 2026 um fast 9 Prozent. Es gibt keine eigene Unternehmensnachricht; das Papier folgt der Schwäche der Halbleiterwerte.
Wie lauten ISIN und Handelssymbole der Sandisk Aktie?
Die ISIN lautet US80004C2008, die WKN A411ZM. Die Aktie wird an der Nasdaq unter dem Kürzel SNDK gehandelt.
Wie stark ist die Sandisk Aktie gefallen?
Am Nachmittag liegt die Aktie laut Indikation 8,89 Prozent im Minus. Der Stand kann sich bis Handelsschluss ändern.
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