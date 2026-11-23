Der Absturz der Sandisk Aktie hatte zwei Ursachen. Zum einen veröffentlichte das Marktforschungshaus TrendForce am 19. November eine Prognose, nach der die NAND-Vertragspreise im ersten Quartal 2027 stagnieren oder um bis zu 5 Prozent sinken könnten. Für einen reinen Flash-Speicher-Anbieter ist das ein empfindlicher Punkt. Zum anderen brach der Nasdaq Composite am Freitag um 5,28 Prozent ein. Auf Wochensicht verlor die Sandisk Aktie damit 28,4 Prozent, von 110,63 auf 79,24 Dollar.