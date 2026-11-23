Die Sandisk Aktie gehört zu den auffälligsten Market Movern der Nacht an der Nasdaq: Im Sonntagabendhandel stieg das Papier um rund 5,2 Prozent, was einem Kurs von etwa 83,36 US-Dollar entspricht. Am Freitag hatte die Sandisk Aktie noch 16,05 Prozent auf 79,24 Dollar verloren, am ersten Handelstag nach dem Aktiensplit im Verhältnis 8 zu 1.
Sandisk Aktie: Erst der Split-Crash, dann der Nachtsprung – Wird Dell am Dienstag zum Gamechanger?
Die Sandisk Aktie stürzte am ersten Handelstag nach dem 8-für-1-Split um 16 Prozent ab. In der Nacht zum Montag zieht sie um gut 5 Prozent an. Wir analysieren den Speicher-Schock, die Kursziele und warum die Zahlen von Dell und HP jetzt alles entscheiden.
Der Absturz
Split-Premiere im Speicher-Beben
Der Absturz der Sandisk Aktie hatte zwei Ursachen. Zum einen veröffentlichte das Marktforschungshaus TrendForce am 19. November eine Prognose, nach der die NAND-Vertragspreise im ersten Quartal 2027 stagnieren oder um bis zu 5 Prozent sinken könnten. Für einen reinen Flash-Speicher-Anbieter ist das ein empfindlicher Punkt. Zum anderen brach der Nasdaq Composite am Freitag um 5,28 Prozent ein. Auf Wochensicht verlor die Sandisk Aktie damit 28,4 Prozent, von 110,63 auf 79,24 Dollar.
Der Rebound
Warum die Sandisk Aktie nachts zurückkommt
Eine eigene Unternehmensnachricht gab es nicht. Die Erholung kam mit der ganzen Chipbranche, als die Nasdaq-100-Futures nach der schlechtesten Woche seit 2020 um rund 3 Prozent zulegten. Laut KuCoin stützte auch, dass US-Finanzminister Scott Bessent vor weiteren Zinserhöhungen warnte und asiatische Behörden die Märkte stabilisieren wollen. JPMorgan sieht die Verluste vor allem in der Auflösung gehebelter Positionen begründet, nicht in schwächeren Fundamentaldaten.
Operativ hat Sandisk viel zu bieten: Laut KuCoin stieg der Quartalsumsatz um 23 Prozent zum Vorquartal auf 11 Milliarden Dollar, das Rechenzentrumsgeschäft legte um 61 Prozent auf 4,8 Milliarden Dollar zu. Die Analysten sind entsprechend optimistisch: 25 Häuser kommen split-bereinigt auf ein durchschnittliches Kursziel von 248,18 Dollar, bei einer Spanne von 110 bis 375 Dollar. Allerdings wurden die meisten Ziele vor der TrendForce-Prognose gesetzt. Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion.
Der Termin
Dell und HP als Stimmungstest
Am Dienstag nach US-Börsenschluss legen Dell und HP Zahlen vor. Beide kaufen Speicher in großen Mengen, ihre Aussagen zu Bestellungen und Preisen gelten als Gradmesser für die gesamte Branche. Bestätigen sie eine feste Nachfrage, könnte die Sandisk Aktie den Nacht-Rebound ausbauen. Mahnen sie zur Vorsicht, droht ein Test des Freitagstiefs bei 78,25 Dollar.
Einordnung der Redaktion: Die Sandisk Aktie ist der Hebel auf den Speicherzyklus. Der Nachtsprung zeigt, dass Käufer bei gut 79 Dollar zugreifen. Ob daraus mehr wird, entscheiden die Preisaussagen von Dell und HP am Dienstag.
FAQ
Häufige Fragen zur Sandisk Aktie
Warum ist die Sandisk Aktie am Freitag eingebrochen?
Eine TrendForce-Prognose sinkender NAND-Preise und der breite Tech-Ausverkauf trafen die Aktie am ersten Tag nach dem 8-für-1-Split.
Warum steigt die Sandisk Aktie im Nachthandel?
Die Nasdaq-Futures erholen sich kräftig, und die gesamte Chipbranche erlebt eine Gegenbewegung nach der schwersten Woche seit Jahren.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbol der Sandisk Aktie?
ISIN: US80004C2008, WKN: A40ZVA, Handelssymbol: 9M2, US-Handelssymbol: SNDK (Nasdaq).
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