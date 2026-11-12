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SanDisk Aktie: KI-Nachfrage verändert den NAND-Markt – Evercore bleibt bullish

aktiencheck.de Redaktion 12.11.2026, 14:38 1 Min. Evercore ISI

Evercore ISI sieht unterschätzte strukturelle Chancen bei SanDisk und bestätigt das Kursziel von 2.500 USD.

Bild: unsplash

Der Analyst von Evercore ISI, Amit Daryanani, bewertet die SanDisk-Aktie (ISIN: US80004C2008, WKN: A411ZM, Ticker: SNDK) mit "outperform" und einem Kursziel von 2.500 USD. Gespräche mit dem Management von SanDisk hätten die optimistische Einschätzung von Evercore ISI bestärkt, so Amit Daryanani. Eine disziplinierte Angebotssteuerung, langfristige Kundenvereinbarungen und eine starke KI-bezogene Nachfrage würden den Markt für NAND-Flashspeicher stabiler machen als in früheren Zyklen. Nach Einschätzung von Evercore ISI würden sich Anleger weiterhin zu stark darauf konzentrieren, wie nachhaltig das Preisniveau für NAND-Speicher sei. Gleichzeitig würden sie möglicherweise die strukturellen Veränderungen unterschätzen, die eine dauerhaft robustere Profitabilität und einen nachhaltigeren Cashflow unterstützen könnten. Amit Daryanani, Analyst von Evercore ISI, bestätigt für die SanDisk-Aktie das Votum "outperform" und ein Kursziel von 2.500 USD. (Analyse vom 11.11.2026) Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.

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