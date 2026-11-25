Für die Sandisk-Aktie (ISIN: US80004C2008, WKN: A411ZM, Handelssymbol: SNDK an der Nasdaq, deutsches Kürzel: BW9) geht es weiter abwärts. Kurz nach Handelsstart verliert die Sandisk Aktie am Mittwoch rund 9,7 Prozent auf etwa 70,43 US-Dollar und zählt wieder zu den größten S&P 500 Verlierern. Am Dienstag war der Flash-Speicherhersteller bereits um rund 11 Prozent gefallen. Der Kurssprung vom Montag ist damit mehr als aufgezehrt.
Sandisk-Aktie ist S&P 500 Verlierer: Minus 10 Prozent – dritter Rückschlag in Folge für den Speicherwert
Die Sandisk-Aktie fällt am 25. November 2026 kurz nach Handelsstart um 9,7 Prozent auf 70,43 US-Dollar und ist einer der größten S&P 500 Verlierer. Nach dem Minus von rund 11 Prozent am Dienstag setzt sich der Ausverkauf der Speicher- und KI-Werte fort.
Die Gründe für den Kursverlust
Speicher fällt am schnellsten
KI-Ausverkauf am zweiten Tag
Chipwerte verloren am Dienstag im Schnitt rund 8 Prozent. Speicherhersteller reagieren besonders stark, weil ihr Geschäft direkt an den Rechenzentrumsbudgets hängt.
Der größte Verlierer kommt aus der Branche
Mit Micron Technology (ISIN: US5951121038, WKN: 869020, Symbol: MU) ist ein Speicherhersteller heute der größte Verlierer im S&P 500. Das zieht die gesamte Gruppe nach unten.
Inflation und Zinsen
Die Kerninflation lag im Oktober mit 3,3 Prozent über den Erwartungen. Eine Zinserhöhung der Fed im Dezember ist zu rund 98 Prozent eingepreist.
Neue Zollpläne
Die US-Regierung schlägt Zölle von bis zu 20 Prozent auf Waren aus China, der EU und zwölf weiteren Ländern vor.
Einordnung
Knappheit schützt nicht vor Kursverlusten
Speicherchips sind knapp, Hersteller von Servern und PCs klagen über hohe Preise. Das stützt die Erlöse von Sandisk. An der Börse zählt derzeit etwas anderes: die Frage, wie lange die Nachfrage aus den KI-Rechenzentren anhält. Die Aktie hatte sich bis Dienstag seit Jahresbeginn mehr als verdoppelt. Entsprechend groß sind die Gewinne, die Anleger jetzt sichern.
Häufige Fragen zur Sandisk-Aktie
Warum ist die Sandisk-Aktie heute S&P 500 Verlierer?
Der Ausverkauf der Speicher- und KI-Werte geht weiter. Höhere Inflation, die erwartete Zinserhöhung und neue Zollpläne verstärken den Druck. Eine eigene Meldung von Sandisk gibt es nicht.
Wie stark fällt die Sandisk Aktie?
Laut Indikation verliert die Aktie am 25. November 2026 rund 9,7 Prozent auf etwa 70,43 US-Dollar.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbol der Sandisk-Aktie?
Die ISIN lautet US80004C2008, die WKN A411ZM. An der Nasdaq wird die Aktie unter SNDK gehandelt, in Deutschland unter BW9.
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