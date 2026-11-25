Warum ist die Sandisk-Aktie heute S&P 500 Verlierer?

Der Ausverkauf der Speicher- und KI-Werte geht weiter. Höhere Inflation, die erwartete Zinserhöhung und neue Zollpläne verstärken den Druck. Eine eigene Meldung von Sandisk gibt es nicht.

Wie stark fällt die Sandisk Aktie?

Laut Indikation verliert die Aktie am 25. November 2026 rund 9,7 Prozent auf etwa 70,43 US-Dollar.

Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbol der Sandisk-Aktie?

Die ISIN lautet US80004C2008, die WKN A411ZM. An der Nasdaq wird die Aktie unter SNDK gehandelt, in Deutschland unter BW9.