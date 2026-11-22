Die Sandisk Aktie steht diese Woche im Fokus: Seit Freitag, 20. November, wird sie splitbereinigt im Verhältnis 8:1 gehandelt, zugleich steht die Chipbranche unter Druck. Der Split ist kosmetisch, wie mehrere Quellen betonen. Entscheidend bleibt, wie sich die Preise für Flash-Speicher entwickeln.
Sandisk Aktie: Achtfach-Split am 20. November – was Anleger jetzt wissen müssen
Die Sandisk Aktie wird seit 20. November im Verhältnis 8:1 gesplittet gehandelt. Was der Split bedeutet, warum die Preise für Flash-Speicher entscheidend bleiben und worauf Anleger jetzt achten sollten.
Der Split
Was der Achtfach-Split bedeutet
Für jede bestehende Aktie erhalten berechtigte Anleger sieben zusätzliche Aktien. Berechtigt waren Aktionäre, die zum Börsenschluss am 9. November im Register standen. Die zusätzlichen Aktien wurden nach Handelsschluss am 19. November ausgegeben, der splitbereinigte Handel begann am 20. November. Am Depotwert ändert das nichts: Die Sandisk Aktie kostet nur ein Achtel des bisherigen Preises, jede Kennzahl je Aktie ändert sich entsprechend. Einen zusätzlichen Unternehmenswert erzeugt ein Split nicht.
Der Treiber
Speicherpreise statt Stückzahlen
Die Rally der Aktie hat sich auf höhere Preise für Flash-Speicher gestützt. Anleger beobachten deshalb Preisstrategie und Margenentwicklung genau. Positiv: Für 2027 ist laut Finanztrends die Bit-Kapazität vertraglich gebunden. Sandisk bleibt damit ein Hebel auf den KI-Speicherbedarf, aber auch auf dessen Zyklus.
Ein Split macht die Sandisk Aktie optisch billiger, aber nicht wertvoller – das tun nur Speicherpreise.
Häufige Fragen zur Sandisk Aktie
Wie funktioniert der Sandisk-Split?
Pro Aktie gibt es sieben zusätzliche, der Kurs wird durch acht geteilt.
Wann begann der splitbereinigte Handel?
Am 20. November 2026.
Ändert der Split den Wert meines Depots?
Nein, nur die Stückzahl und der Kurs je Aktie.
Wertpapierdaten: Die Sandisk Aktie (ISIN: US80004C2008, WKN: A411ZM, Handelssymbol: SNDK, Nasdaq) und die Micron Aktie (ISIN: US5951121038, WKN: 869020, Handelssymbol: MU, Nasdaq).
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