Wie funktioniert der Sandisk-Split?

Pro Aktie gibt es sieben zusätzliche, der Kurs wird durch acht geteilt.

Wann begann der splitbereinigte Handel?

Am 20. November 2026.

Ändert der Split den Wert meines Depots?

Nein, nur die Stückzahl und der Kurs je Aktie.