Ein Bauteil, kleiner als ein Reiskorn, bewegt Milliarden. Die Samsung Electro-Mechanics Aktie stieg am Donnerstag um 3,84 Prozent auf 784.000 Won und gehört zu den KOSPI 100 Gewinnern des Tages. Im frühen Handel kletterte der Kurs bis auf 818.000 Won, ein Plus von mehr als 8 Prozent. Auslöser war eine Branchenstudie des Brokers Shinyoung Securities: KI-Rechenzentren könnten Keramikkondensatoren und Chipsubstrate über Jahre knapp machen.
Samsung Electro-Mechanics Aktie: KOSPI 100 Gewinner – wird das unscheinbare KI-Bauteil jetzt zur Mangelware?
Die Samsung Electro-Mechanics Aktie steigt um 3,84 Prozent und zählt zu den KOSPI 100 Gewinnern des Tages. Eine Studie von Shinyoung Securities sagt für Keramikkondensatoren und Chipsubstrate einen jahrelangen Engpass voraus. Im Handelsverlauf lag das Plus sogar bei mehr als 8 Prozent.
Der Auslöser
Mehr Nachfrage als Angebot – eine Studie rechnet vor
Keramikkondensatoren, kurz MLCC, glätten den Strom für Chips. Ein KI-Server braucht davon ein Vielfaches eines normalen Servers.
Shinyoung Securities erwartet, dass der Markt für KI-taugliche MLCC von 2,49 Milliarden Dollar in diesem Jahr auf 8,36 Milliarden Dollar im Jahr 2028 wächst. Bei den hochwertigsten Kondensatoren für KI kommen Samsung Electro-Mechanics und der japanische Konkurrent Murata nach Schätzung des Brokers zusammen auf rund 83 Prozent Marktanteil. Für 2027 und 2028 rechnet die Studie mit Preissteigerungen im zweistelligen Prozentbereich. Auch bei großen Chipsubstraten vom Typ FC-BGA sieht der Broker eine Lücke zwischen Nachfrage und Angebot.
Für die Samsung Electro-Mechanics Aktie ist das eine Geschichte mit Belegen. Das Unternehmen meldete Ende Oktober einen Rekord: Der Umsatz im dritten Quartal stieg um 30 Prozent auf 3,76 Billionen Won, der operative Gewinn um 165 Prozent auf 691 Milliarden Won. Seit Mai hat der Konzern langfristige Lieferverträge über insgesamt 4,3 Billionen Won geschlossen. Im Oktober kam eine Partnerschaft mit Nvidia für Chipsubstrate hinzu.
Die Einordnung
Gewinne geschmolzen, aber die Richtung stimmt
Der KOSPI 100 Gewinner konnte sein Tageshoch nicht halten. Als die Bank of Korea den Leitzins auf 3,25 Prozent anhob, gab der Gesamtmarkt nach, und auch die Samsung Electro-Mechanics Aktie verlor mehr als die Hälfte ihres Tagesgewinns. Koreanische Medien berichteten zudem, das Unternehmen wolle eigene Aktien im Wert von 1,7 Billionen Won einziehen. Weniger Aktien bedeuten rechnerisch mehr Gewinn je Anteil.
Die Samsung Electro-Mechanics Aktie wird an der Korea Exchange gehandelt und ist im KOSPI 100 enthalten.
Häufige Fragen zur Samsung Electro-Mechanics Aktie
Warum ist die Samsung Electro-Mechanics Aktie KOSPI 100 Gewinner des Tages?
Eine Studie von Shinyoung Securities erwartet einen anhaltenden Engpass bei Keramikkondensatoren und Chipsubstraten für KI-Rechenzentren. Die Aktie stieg um 3,84 Prozent auf 784.000 Won.
Was sind MLCC?
Winzige Keramikkondensatoren, die den Stromfluss in elektronischen Geräten stabil halten. KI-Server benötigen besonders viele und besonders leistungsfähige davon.
Wie liefen die jüngsten Quartalszahlen?
Im dritten Quartal erzielte das Unternehmen mit 3,76 Billionen Won Umsatz und 691 Milliarden Won operativem Gewinn Rekordwerte.
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