Shinyoung Securities erwartet, dass der Markt für KI-taugliche MLCC von 2,49 Milliarden Dollar in diesem Jahr auf 8,36 Milliarden Dollar im Jahr 2028 wächst. Bei den hochwertigsten Kondensatoren für KI kommen Samsung Electro-Mechanics und der japanische Konkurrent Murata nach Schätzung des Brokers zusammen auf rund 83 Prozent Marktanteil. Für 2027 und 2028 rechnet die Studie mit Preissteigerungen im zweistelligen Prozentbereich. Auch bei großen Chipsubstraten vom Typ FC-BGA sieht der Broker eine Lücke zwischen Nachfrage und Angebot.

Für die Samsung Electro-Mechanics Aktie ist das eine Geschichte mit Belegen. Das Unternehmen meldete Ende Oktober einen Rekord: Der Umsatz im dritten Quartal stieg um 30 Prozent auf 3,76 Billionen Won, der operative Gewinn um 165 Prozent auf 691 Milliarden Won. Seit Mai hat der Konzern langfristige Lieferverträge über insgesamt 4,3 Billionen Won geschlossen. Im Oktober kam eine Partnerschaft mit Nvidia für Chipsubstrate hinzu.