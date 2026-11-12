Salzgitter Q3 2026 Zahlen: 10 Mrd. EUR Umsatz erwartet - Stahlkonzern meldet starke Ergebniswende

Salzgitter hat in den ersten neun Monaten 2026 eine bemerkenswerte operative Erholung erreicht. Der Konzern kehrte in die Gewinnzone zurück, steigerte sein EBITDA deutlich und übertraf mit dem Sparprogramm P28 bereits vorzeitig das Jahresziel. Die vollständige Übernahme von HKM eröffnet zudem neue strategische Perspektiven.

Besonders positiv sind die verbesserte Kapitalrentabilität und die stärkere finanzielle Ausgangsposition. Gleichzeitig profitiert Salzgitter von einem hohen Ergebnisbeitrag der Aurubis-Beteiligung und potenziell günstigeren handelspolitischen Rahmenbedingungen.

Allerdings bleibt die fundamentale Situation anspruchsvoll. Hohe Energiepreise, schwache industrielle Nachfrage und erhebliche Investitionsanforderungen begrenzen die Planungssicherheit. Hinzu kommt, dass ein beträchtlicher Teil der Ergebnisverbesserung aus der Aurubis-Beteiligung stammt.

Für die Salzgitter Aktie könnte die entscheidende Frage deshalb lauten, ob aus der aktuellen Ergebniswende eine nachhaltige operative Erholung des Stahlgeschäfts entsteht. Gelingt die erfolgreiche Integration von HKM und verbessert sich gleichzeitig das Marktumfeld, könnten sich zusätzliche Wachstumsperspektiven eröffnen.

Die Ausgangslage ist vielversprechender als noch vor einem Jahr. Doch die eigentliche Bewährungsprobe steht bevor: Salzgitter muss zeigen, dass seine gestärkte Ertragskraft auch unter schwierigen Marktbedingungen Bestand hat.