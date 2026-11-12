Trotz schwacher Konjunktur, hoher Energiepreise und anhaltender Unsicherheiten in der europäischen Stahlindustrie hat die Salzgitter AG (ISIN: DE0006202005, WKN: 620200, FSE: SZG, NASDAQ OTC: SZGPF) in den ersten neun Monaten 2026 die Rückkehr in die Gewinnzone geschafft.
Salzgitter Q3 2026 Zahlen: 10 Mrd. EUR Umsatz erwartet - Stahlkonzern meldet starke Ergebniswende
Spektakuläre Ergebniswende trotz schwieriger Stahlkonjunktur! Der Stahlkonzern Salzgitter schafft in den ersten neun Monaten 2026 den Sprung zurück in die Gewinnzone und steigert sein EBITDA auf rund 535 Mio. EUR. Die Aurubis-Beteiligung, erfolgreiche Sparmaßnahmen und die Übernahme von HKM sorgen für Rückenwind. Auch der Ausblick auf das Gesamtjahr verspricht weitere Verbesserungen
Das EBITDA stieg auf 534,9 Mio. EUR, während der Gewinn vor Steuern 229,3 Mio. EUR erreichte. Gleichzeitig übertraf das Sparprogramm P28 bereits nach neun Monaten sein Jahresziel, und die vollständige Übernahme der Hüttenwerke Krupp Mannesmann eröffnet neue strategische Perspektiven. Doch wie nachhaltig ist der Aufschwung? Und kann Salzgitter seine operative Erholung trotz schwieriger Marktbedingungen in steigende Unternehmenswerte verwandeln?
Salzgitter Aktie: Konzern schafft eindrucksvolle Gewinnwende
Salzgitter hat in den ersten neun Monaten 2026 eine deutliche Verbesserung seiner Geschäftszahlen erzielt. Der Konzernumsatz stieg von 6,9 Mrd. EUR auf 7,3 Mrd. EUR. Wesentlich dazu beigetragen hat die erstmalige Vollkonsolidierung der Hüttenwerke Krupp Mannesmann GmbH (HKM) im dritten Quartal. Zusätzlich unterstützten höhere Erlöse die Umsatzentwicklung.
Noch bemerkenswerter fällt die Ergebnisverbesserung aus. Das EBITDA erhöhte sich von 224,0 Mio. EUR auf 534,9 Mio. EUR. Damit hat sich das operative Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen mehr als verdoppelt. Der Gewinn vor Steuern erreichte 229,3 Mio. EUR, nachdem im Vorjahreszeitraum noch ein Verlust von 72,7 Mio. EUR angefallen war.
Auch unter dem Strich gelang die Trendwende. Das Nachsteuerergebnis verbesserte sich von minus 46,5 Mio. EUR auf plus 177,2 Mio. EUR. Das Ergebnis je Aktie stieg entsprechend von minus 0,93 EUR auf 3,09 EUR. Für die Salzgitter Aktie ist dies ein wichtiges fundamentales Signal: Der Konzern hat seine Ertragslage trotz eines weiterhin schwierigen Branchenumfelds erheblich verbessert.
Bereinigtes Ergebnis zeigt Stärke: EBITDA VX erreicht 659 Mio. EUR
Besonders deutlich wird die Ergebnisverbesserung bei den bereinigten Steuerungskennzahlen. Das EBITDA VX stieg in den ersten neun Monaten von 224,0 Mio. EUR auf 659,1 Mio. EUR. Der bereinigte Gewinn vor Steuern, EBT VX, erreichte 353,5 Mio. EUR nach minus 72,7 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum.
Die Differenz zwischen den bereinigten und den ausgewiesenen Ergebnissen ist wesentlich auf Bewertungseffekte aus einer Umtauschanleihe in Aktien der Aurubis AG zurückzuführen. Diese belasteten das Ergebnis mit 124,2 Mio. EUR. Salzgitter eliminiert solche Effekte aus seinen bereinigten Steuerungskennzahlen, um die operative Entwicklung besser beurteilen zu können.
Für Anleger ist diese Unterscheidung entscheidend. Während die bereinigten Zahlen eine starke Ergebnisverbesserung zeigen, verdeutlichen die Bewertungseffekte, dass finanzielle Beteiligungen und Kapitalmarktentwicklungen die ausgewiesenen Ergebnisse erheblich beeinflussen können. Die nachhaltige Ertragskraft sollte deshalb nicht ausschließlich anhand einzelner bereinigter Kennzahlen beurteilt werden.
Aurubis-Beteiligung wird zum Gewinnmotor
Einen besonders wichtigen Beitrag zur positiven Ergebnisentwicklung lieferte die Beteiligung an Aurubis. Das at equity einbezogene Unternehmen steuerte in den ersten neun Monaten 252,0 Mio. EUR zum Konzernergebnis bei. Im Vorjahreszeitraum hatte der Beitrag lediglich 83,5 Mio. EUR betragen.
Damit hat sich der Ergebnisbeitrag der Aurubis-Beteiligung mehr als verdreifacht. Für Salzgitter ist dies ein bedeutender wirtschaftlicher Faktor, der die Ertragskraft des Konzerns deutlich unterstützt.
Allerdings zeigt sich hier auch eine gewisse Abhängigkeit. Der Aurubis-Beitrag entspricht einem erheblichen Anteil des bereinigten Gewinns vor Steuern. Sollte sich die Ergebnisentwicklung des Kupferkonzerns künftig abschwächen, könnte dies auch die Profitabilität von Salzgitter spürbar beeinflussen.
Für die Salzgitter Aktie ergibt sich daraus eine zweischneidige Perspektive. Einerseits bietet die Beteiligung zusätzliche Ertragschancen außerhalb des unmittelbaren Stahlgeschäfts. Andererseits kann sie die Schwankungsanfälligkeit der Konzernergebnisse erhöhen.
Sparprogramm P28 übertrifft Jahresziel bereits nach neun Monaten
Ein zentraler Treiber der operativen Verbesserung ist das Ergebnisverbesserungsprogramm P28. Bis Ende September 2026 erzielte Salzgitter daraus nachhaltige Effekte von 146 Mio. EUR. Damit wurde das ursprünglich für das Gesamtjahr vorgesehene Ziel von 122 Mio. EUR bereits nach neun Monaten deutlich übertroffen.
Die Zielüberschreitung beträgt 24 Mio. EUR beziehungsweise rund 19,7%. Für Anleger ist diese Entwicklung besonders interessant, weil strukturelle Effizienzverbesserungen die Profitabilität auch unabhängig von kurzfristigen Veränderungen der Stahlpreise unterstützen können.
Das Programm zeigt, dass Salzgitter seine Kostenbasis aktiv an die schwierigen Marktbedingungen anpasst. Eine höhere operative Effizienz könnte dem Konzern helfen, auch bei einer nur moderaten Nachfrage profitabel zu wirtschaften.
Allerdings lassen sich Kostensenkungen nicht unbegrenzt fortsetzen. Langfristig benötigt Salzgitter neben einer effizienten Kostenstruktur auch ausreichende Nachfrage, wettbewerbsfähige Produktionsbedingungen und attraktive Absatzpreise. P28 ist deshalb ein wichtiger Baustein der Ergebnisverbesserung, kann eine nachhaltige Markterholung jedoch nicht vollständig ersetzen.
HKM-Übernahme: Salzgitter stärkt seine Stahlproduktion
Mit der vollständigen Übernahme der Hüttenwerke Krupp Mannesmann hat Salzgitter im dritten Quartal 2026 einen bedeutenden strategischen Schritt vollzogen. Der Konzern sichert sich damit langfristig wichtige Stahlerzeugungskapazitäten und übernimmt die Verantwortung für die weitere Entwicklung des Standorts.
Die erstmalige Vollkonsolidierung von HKM hat bereits die Umsatzentwicklung beeinflusst. Für das Gesamtjahr erwartet Salzgitter durch die Übernahme einen zusätzlichen Außenumsatz im mittleren dreistelligen Millionen-EUR-Bereich. Beim EBITDA VX und EBT VX wird vorbehaltlich möglicher einmaliger Effekte aus der Kaufpreisallokation ein zusätzlicher Ergebnisbeitrag im mittleren zweistelligen Millionen-EUR-Bereich erwartet.
Für die Salzgitter Aktie eröffnet die Integration interessante Perspektiven. Die stärkere Kontrolle über Produktionskapazitäten könnte strategische Synergien ermöglichen und die langfristige Planungssicherheit verbessern.
Gleichzeitig entstehen erhebliche Herausforderungen. Die Integration großer Industrieanlagen ist komplex und kann zusätzliche Kosten verursachen. Entscheidend wird sein, ob Salzgitter die erwarteten wirtschaftlichen Vorteile tatsächlich realisieren und den Standort langfristig wettbewerbsfähig betreiben kann.
Grüner Stahl: Transformation bietet langfristige Chancen
Die HKM-Übernahme ist auch für die Transformation hin zu einer CO2-reduzierten Stahlproduktion von Bedeutung. Salzgitter kann die zukünftige Entwicklung des Standorts nun eigenständig gestalten und stärker in seine langfristige Industriestrategie einbinden.
Die Dekarbonisierung der Stahlindustrie gehört zu den wichtigsten strukturellen Herausforderungen der kommenden Jahre. Unternehmen müssen ihre Produktionsprozesse schrittweise an strengere Klimavorgaben anpassen und gleichzeitig ihre internationale Wettbewerbsfähigkeit erhalten.
Für Salzgitter könnte eine erfolgreiche Transformation langfristig neue Marktchancen eröffnen. Kunden aus der Automobilindustrie, dem Maschinenbau und anderen Industriezweigen könnten verstärkt auf emissionsärmer produzierten Stahl setzen.
Allerdings ist der Umbau mit erheblichen Investitionen verbunden. Hohe Energiepreise, technologische Anforderungen und die Verfügbarkeit geeigneter Infrastruktur können die Wirtschaftlichkeit beeinflussen. Für die Salzgitter Aktie bleibt deshalb entscheidend, ob sich die strategischen Investitionen langfristig in höheren Margen und stabilen Cashflows niederschlagen.
CBAM und Handelsschutz: Neue Hoffnung für Europas Stahlindustrie
Ein wichtiger positiver Faktor sind die verbesserten handelspolitischen Rahmenbedingungen. Salzgitter verweist auf überarbeitete europäische Handelsschutzmaßnahmen und die Einführung des CO2-Grenzausgleichssystems CBAM.
CBAM soll dazu beitragen, unterschiedliche CO2-Kosten zwischen europäischen Herstellern und bestimmten Importprodukten auszugleichen. Für die europäische Stahlindustrie könnte dies den Wettbewerbsdruck durch Anbieter reduzieren, die unter anderen klimapolitischen Bedingungen produzieren.
Auch zusätzliche Handelsschutzmaßnahmen können die Marktbedingungen verbessern. Für Salzgitter wäre insbesondere eine Stabilisierung der europäischen Stahlpreise von Bedeutung, da das Unternehmen stark von der Nachfrage und den Preisbedingungen im europäischen Industriemarkt abhängt.
Allerdings bleibt offen, wie schnell und in welchem Umfang sich diese regulatorischen Veränderungen tatsächlich auf die Ergebnisse auswirken. Handelspolitische Maßnahmen können die Wettbewerbsbedingungen verbessern, ersetzen aber keine steigende industrielle Nachfrage.
Hohe Energiepreise bleiben eine zentrale Belastung
Trotz der operativen Fortschritte sieht sich Salzgitter weiterhin mit erheblichen strukturellen Herausforderungen konfrontiert. Besonders die im internationalen Vergleich hohen Energiepreise belasten die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen und europäischen Stahlproduktion.
Die Stahlherstellung ist energieintensiv. Hohe Strom- und Brennstoffkosten können die Produktionskosten deutlich erhöhen und die Margen unter Druck setzen. Gerade bei einer schwachen Nachfrage lassen sich zusätzliche Belastungen nicht immer vollständig an Kunden weitergeben.
Hinzu kommt die verhaltene Konjunkturentwicklung. In Deutschland und Europa fehlen weiterhin starke Wachstumsimpulse. Eine schwache industrielle Produktion kann die Nachfrage nach Stahlprodukten begrenzen und damit die Absatzmöglichkeiten von Salzgitter beeinträchtigen.
Für Anleger bleibt das wirtschaftliche Umfeld deshalb ein entscheidender Unsicherheitsfaktor. Eine nachhaltige Verbesserung der Stahlkonjunktur könnte die Ergebnisentwicklung zusätzlich unterstützen. Bleibt die Nachfrage dagegen schwach, muss der Konzern seine Profitabilität weiterhin vor allem durch Effizienzmaßnahmen und strategische Anpassungen sichern.
Finanzlage verbessert: Nettofinanzposition bei minus 708,8 Mio. EUR
Neben der Ergebnisentwicklung zeigt sich auch bei der Nettofinanzposition eine Verbesserung gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Zum 30. September 2026 lag diese bei minus 708,8 Mio. EUR, nachdem ein Jahr zuvor noch minus 810,9 Mio. EUR ausgewiesen worden waren.
Damit hat sich die negative Nettofinanzposition um 102,1 Mio. EUR verbessert. Für Salzgitter ist dies ein positives Signal, da die industrielle Transformation und die Integration von HKM erhebliche finanzielle Ressourcen erfordern können.
Auch die Kapitalrentabilität entwickelte sich erfreulich. Der um die Bewertungseffekte der Aurubis-Umtauschanleihe bereinigte ROCE VX erreichte 7,1%, nachdem er im Vorjahreszeitraum noch bei minus 0,4% gelegen hatte.
Die verbesserte Kapitalverzinsung zeigt, dass Salzgitter sein eingesetztes Kapital wieder profitabler nutzt. Allerdings bleibt die finanzielle Flexibilität angesichts der hohen Investitionsanforderungen ein wichtiger Beobachtungspunkt.
Prognose 2026: Salzgitter erwartet rund 10 Mrd. EUR Umsatz
Auf Grundlage der bisherigen Geschäftsentwicklung und der vollständigen Konsolidierung von HKM hat Salzgitter seine Erwartungen für das Gesamtjahr 2026 konkretisiert. Der Konzern rechnet nun mit einem Umsatz von rund 10,0 Mrd. EUR.
Beim EBITDA VX wird eine Spanne zwischen 800 Mio. EUR und 875 Mio. EUR erwartet. Für das EBT VX prognostiziert Salzgitter einen Wert zwischen 400 Mio. EUR und 475 Mio. EUR. Die Prognose berücksichtigt bereits die erwarteten Beiträge aus der HKM-Übernahme.
Nach neun Monaten hatte der Konzern ein EBITDA VX von 659,1 Mio. EUR erreicht. Um die Jahreszielspanne zu erfüllen, wären im Schlussquartal rechnerisch weitere 140,9 Mio. EUR bis 215,9 Mio. EUR erforderlich.
Allerdings weist Salzgitter ausdrücklich auf erhebliche Prognoseunsicherheiten hin. Geopolitische Entwicklungen, konjunkturelle Veränderungen und mögliche Bewertungseffekte können die Ergebnisse beeinflussen. Die bereinigten VX-Kennzahlen schließen dabei die Bewertungseffekte aus der Aurubis-Umtauschanleihe aus.
Chancen für die Salzgitter Aktie: Was für weiteres Potenzial spricht
Die aktuelle Geschäftsentwicklung liefert mehrere Argumente für eine fundamental verbesserte Perspektive. Besonders die Kombination aus Ergebniswende, erfolgreichen Effizienzmaßnahmen und strategischer Neuausrichtung könnte langfristig positive Impulse setzen.
Zu den wichtigsten Chancen gehören:
Gewinnwende: Das ausgewiesene EBITDA stieg auf 534,9 Mio. EUR.
Kosteneffizienz: Das Programm P28 übertraf bereits nach neun Monaten sein Jahresziel.
Aurubis-Beteiligung: Der hohe Ergebnisbeitrag stärkt die Konzernprofitabilität.
HKM-Integration: Zusätzliche Produktionskapazitäten eröffnen strategische Möglichkeiten.
Handelsschutz: CBAM und neue EU-Maßnahmen könnten die Wettbewerbsbedingungen verbessern.
Kapitalrentabilität: Der bereinigte ROCE VX stieg auf 7,1%.
Konjunkturerholung: Eine stärkere Industrienachfrage könnte zusätzliche Ergebnisimpulse liefern.
Besonders interessant wäre ein Szenario, in dem die strukturellen Kostensenkungen mit einer Erholung der europäischen Stahlkonjunktur zusammentreffen. In diesem Fall könnte Salzgitter von einer verbesserten Kostenbasis und steigenden Absatzmöglichkeiten gleichzeitig profitieren.
Risiken für die Salzgitter Aktie: Wo Anleger vorsichtig bleiben sollten
Trotz der positiven Entwicklung bleibt Salzgitter ein konjunkturabhängiger Industriekonzern. Die starke Ergebnisverbesserung sollte deshalb nicht darüber hinwegtäuschen, dass erhebliche operative und finanzielle Risiken bestehen.
Die wichtigsten Risiken im Überblick:
Schwache Konjunktur: Fehlende Wachstumsimpulse in Europa belasten die Stahlnachfrage.
Energiepreise: Hohe Produktionskosten beeinträchtigen die internationale Wettbewerbsfähigkeit.
Aurubis-Abhängigkeit: Ein erheblicher Teil des Ergebnisses stammt aus der Beteiligung.
Bewertungseffekte: Die Umtauschanleihe kann das ausgewiesene Ergebnis stark beeinflussen.
HKM-Integration: Zusätzliche Kosten und operative Schwierigkeiten könnten erwartete Synergien schmälern.
Dekarbonisierung: Der Umbau der Stahlproduktion erfordert hohe Investitionen.
Geopolitik: Handelskonflikte und wirtschaftliche Unsicherheiten erschweren die Planung.
Ein zusätzliches Risiko besteht darin, dass sich die verbesserte Ergebnisentwicklung nicht vollständig in steigende freie Cashflows übersetzt. Für die langfristige Bewertung der Salzgitter Aktie ist deshalb entscheidend, wie viel Liquidität nach Investitionen tatsächlich im Unternehmen verbleibt.
Salzgitter Aktie: Was Anleger jetzt besonders beachten sollten
Nach der deutlichen Ergebnisverbesserung rückt das Schlussquartal 2026 in den Mittelpunkt. Entscheidend wird sein, ob Salzgitter seine Prognose für das EBITDA VX und EBT VX erfüllt und die positiven Effekte des Programms P28 weiter ausbauen kann.
Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Integration von HKM. Der Konzern muss beweisen, dass die zusätzlichen Produktionskapazitäten nicht nur den Umsatz erhöhen, sondern auch nachhaltig zur Profitabilität beitragen.
Für 2027 zeigt sich Vorstandschef Gunnar Groebler vorsichtig zuversichtlich. Die verbesserte operative Ausgangslage und die neuen europäischen Handelsschutzmaßnahmen sprechen für zusätzliche Chancen. Gleichzeitig bleiben hohe Energiepreise und die schwache Konjunktur wesentliche Belastungsfaktoren.
Ohne einen aktuellen Aktienkurs und belastbare Bewertungskennzahlen lässt sich allerdings nicht seriös beurteilen, ob die verbesserte Geschäftsentwicklung bereits vollständig im Börsenkurs berücksichtigt ist.
Autor: Redaktion, aktiencheck.de
Veröffentlicht am: 12. November 2026
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