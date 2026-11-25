Die Salzgitter Aktie steht nach einer erneuten Prognoseanhebung im Fokus. Der zweitgrößte deutsche Stahlhersteller erwartet für 2026 nun ein EBITDA von 800 bis 875 Millionen Euro – zuvor waren 725 bis 825 Millionen Euro angepeilt. Das Ergebnis vor Steuern soll 400 bis 475 Millionen Euro erreichen, der Umsatz rund 10 Milliarden Euro. Es ist bereits die zweite Anhebung in diesem Jahr.
Salzgitter Aktie: Prognose zum zweiten Mal erhöht – doch der wahre Gewinnmotor ist kein Stahl, sondern Kupfer
Salzgitter hebt die Ziele für 2026 erneut an. Ein Blick in die Zahlen zeigt: Den größten Schub liefert die Beteiligung an der Kupferhütte Aurubis. Was das für die Salzgitter Aktie bedeutet.
Der Kupfer-Effekt
Aurubis liefert den Löwenanteil
Hinter den Zahlen steckt eine Besonderheit: Salzgitter ist an der Hamburger Kupferhütte Aurubis beteiligt – und die profitiert von hohen Kupferpreisen. In den ersten neun Monaten steuerte Aurubis 252 Millionen Euro zum Ergebnis bei, nach 83,5 Millionen Euro im Vorjahr. Das EBITDA des Konzerns stieg im selben Zeitraum von 224 auf 659 Millionen Euro. Über eine Umtauschanleihe kann Salzgitter die Beteiligung allerdings perspektivisch abbauen.
Das Stahlgeschäft
HKM-Übernahme und Handelsschutz
Auch im Kerngeschäft bewegt sich etwas. Stahlerzeugung und Handel entwickelten sich besser, zudem wird das Hüttenwerk HKM nun vollständig einbezogen – Salzgitter erwartet daraus 2026 einen zusätzlichen Ergebnisbeitrag im mittleren zweistelligen Millionenbereich. Rückenwind sollen außerdem neue Schutzmaßnahmen der EU gegen Billigstahl bringen. Der Konzern verweist aber selbst auf geopolitische Unsicherheiten im Schlussquartal.
Die Salzgitter Aktie ist derzeit zur Hälfte eine Kupferwette. Für eine nachhaltige Neubewertung muss das Stahlgeschäft aus eigener Kraft Gewinne liefern.
Häufige Fragen zur Salzgitter Aktie
Was erwartet Salzgitter für 2026?
Ein EBITDA von 800 bis 875 Millionen Euro bei rund 10 Milliarden Euro Umsatz.
Welche Rolle spielt Aurubis?
Die Beteiligung brachte in neun Monaten 252 Millionen Euro Ergebnisbeitrag.
Was ist HKM?
Ein Hüttenwerk, das Salzgitter nun vollständig in den Konzern einbezieht.
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