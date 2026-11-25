Was erwartet Salzgitter für 2026?

Ein EBITDA von 800 bis 875 Millionen Euro bei rund 10 Milliarden Euro Umsatz.

Welche Rolle spielt Aurubis?

Die Beteiligung brachte in neun Monaten 252 Millionen Euro Ergebnisbeitrag.

Was ist HKM?

Ein Hüttenwerk, das Salzgitter nun vollständig in den Konzern einbezieht.