Kaum ein Unternehmen verdient bereits so viel Geld mit KI-Agenten wie Salesforce. Trotzdem steckt die Salesforce-Aktie 2026 tief im Minus: Laut Trefis lag sie zuletzt knapp 19 Prozent unter dem Jahresanfang, allein im vergangenen Monat verlor sie fast 9 Prozent. Am Freitag schloss sie bei 217,84 Dollar. Dabei hatte sich der Kurs seit dem Tief im Juni bei rund 146 Dollar schon kräftig erholt. Diese Salesforce Aktienanalyse zeigt, warum der Markt so gespalten ist, was die Zahlen hergeben und was die Salesforce Aktienprognose vor den Quartalszahlen am 2. Dezember bestimmt.
Salesforce Aktienanalyse: KI-Umsatz explodiert, Aktie trotzdem tief im Minus – bringt der 2. Dezember die Wende?
Agentforce wächst um mehr als 240 Prozent, Salesforce verspricht 63 Milliarden Dollar Umsatz bis 2030 – und doch gehört die Aktie zu den Verlierern des Jahres im Dow Jones. Unsere Salesforce Aktienanalyse erklärt den Widerspruch, zerlegt Zahlen, Prognosen, Übernahmen und Analystenziele und zeigt, worauf es für die Salesforce Aktienprognose vor den Quartalszahlen am 2. Dezember ankommt.
Steckbrief
- Unternehmen
- Salesforce, Inc.
- Sitz
- San Francisco, Kalifornien
- Ticker
- CRM (NYSE)
- Kurs
- 217,84 Dollar
- Börsenwert
- rund 180 Milliarden Dollar
- Geschäftsjahr
- endet am 31. Januar
- Nächste Zahlen
- 2. Dezember 2026
- Vorstandschef
- Marc Benioff
Stand: 14.11.2026, Kurs NYSE-Schluss 13.11.2026; Börsenwert eigene Überschlagsrechnung
Die Ausgangslage
Die Angst vor der „SaaSpocalypse": warum die Salesforce-Aktie unter Druck steht
Die Salesforce Aktie ist 2026 zum Symbol einer ganzen Branche geworden – im Guten wie im Schlechten.
Seit Jahresbeginn fürchten Anleger, dass KI-Assistenten klassische Software für Unternehmen überflüssig machen könnten. Jede neue Modellgeneration von KI-Anbietern löste Verkaufswellen bei Softwareaktien aus. Hinzu kamen schwache Signale von Konkurrenten: Ein enttäuschender Ausblick von ServiceNow ließ die Salesforce-Aktie an einem Tag um 8,7 Prozent einbrechen – der schwächste Tag des Jahres. Inzwischen wächst jedoch die Zahl der Stimmen, die das Gegenteil erwarten. Die Bank of America etwa geht davon aus, dass große Konzerne gerade wegen KI enger an Plattformen gebunden werden, die ihre Daten, Abläufe und Regeln verwalten.
Die Quartalszahlen
Bestes Quartal seit Jahren: Salesforce beschleunigt das Wachstum
Für jede Salesforce Aktienanalyse zählt eine Kennzahl besonders: der vertraglich gesicherte Umsatz, der zeigt, wie viel Geschäft bereits gebucht ist.
Im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2027, das Ende Juli endete, stieg der Umsatz um 11 Prozent auf 11,35 Milliarden Dollar. Rund 450 Millionen Dollar steuerte der übernommene Datenspezialist Informatica bei. Wichtiger für Anleger: Der vertraglich gesicherte Umsatz der kommenden zwölf Monate wuchs um 14 Prozent auf 33,5 Milliarden Dollar – ein Zeichen, dass sich das Wachstum beschleunigt. Der Gewinn je Aktie verdoppelte sich bereinigt auf 5,90 Dollar, allerdings stammen davon rund 2,43 Dollar aus Gewinnen mit Beteiligungen. Die Börse feierte die Zahlen: Am Tag danach sprang die Salesforce-Aktie um fast 23 Prozent.
Salesforce: Quartalsumsatz
Mrd. Dollar
Geschäftsjahr endet am 31. Januar. Q2 GJ 2027 = Mai bis Juli 2026. Prognosewert ist eine Einschätzung des Unternehmens.
Quelle: Salesforce, Mitteilungen; Q3 GJ 2027 = Mitte der Unternehmensprognose
Daten als Tabelle
|Quartal
|Umsatz
|Q2 GJ 2026
|10,24
|Q2 GJ 2027
|11,35
|Q3 GJ 2027 (Prognose)
|11,46
Die Geschäftsbereiche
Agentforce als Wachstumsmotor: wo Salesforce mit KI Geld verdient
Der Kern der Salesforce Aktienprognose ist die Frage, ob KI das alte Geschäft verdrängt oder neu befeuert.
Die KI-Plattform Agentforce, mit der Unternehmen digitale Assistenten für Vertrieb und Kundenservice einsetzen, erreichte einen Jahresumsatz von mehr als 1,5 Milliarden Dollar – ein Plus von über 240 Prozent. Zusammen mit der Datenplattform Data 360 sind es fast 3,9 Milliarden Dollar. Die Nutzung zieht kräftig an: Die Zahl der von KI-Agenten erledigten Arbeitsschritte verdoppelte sich binnen eines Quartals nahezu. Allerdings zählt Salesforce seit dem zweiten Quartal auch weitere KI-Angebote wie den Slack-Assistenten zu Agentforce, was den Vergleich erschwert. Das klassische Geschäft mit Vertriebs- und Servicesoftware wächst weiter, aber deutlich langsamer.
Wir haben gerade eines unserer besten Quartale überhaupt abgeliefert und bei jeder wichtigen Kennzahl übertroffen.
Der Ausblick
63 Milliarden Dollar bis 2030: Salesforce hebt die Latte
Salesforce hob im August die Jahresprognose auf 46,1 bis 46,4 Milliarden Dollar Umsatz an, ein Plus von 11 bis 12 Prozent. Für das dritte Quartal erwartet der Konzern 11,42 bis 11,5 Milliarden Dollar. Auf der Hausmesse Dreamforce im September legte das Management nach: Bis zum Geschäftsjahr 2030 soll der Umsatz auf mehr als 63 Milliarden Dollar steigen, Analysten hatten mit rund 59 Milliarden gerechnet. Parallel kauft Salesforce zu – zuletzt im Oktober die Marketingplattform Braze für 5,66 Milliarden Dollar. Am 2. Dezember legt Salesforce die Zahlen zum dritten Quartal vor.
Die Bewertung
KGV um 15: günstig für einen KI-Profiteur?
Salesforce erwartet für das laufende Geschäftsjahr einen bereinigten Gewinn von rund 16,70 Dollar je Aktie. Rechnet man die einmaligen Beteiligungsgewinne heraus, bleiben gut 14 Dollar. Damit kommt die Salesforce-Aktie auf ein KGV von rund 15 – für einen Softwarekonzern mit zweistelligem Wachstum ist das niedrig. Zugleich schrumpft die Zahl der Aktien: Mit einem Rückkaufprogramm über 25 Milliarden Dollar zieht Salesforce rund ein Zehntel der Papiere ein. Für die Salesforce Aktienprognose bedeutet die niedrige Bewertung: Der Markt zweifelt, ob das Wachstum dauerhaft ist.
Die Analysten
Welle von Kurszielerhöhungen: die Experten sind deutlich optimistischer
Nach der Dreamforce hoben zahlreiche Banken ihre Kursziele an. Stifel, Canaccord Genuity und Guggenheim sehen die Salesforce-Aktie bei 300 Dollar, BMO bei 285 Dollar, Mizuho bei 280 Dollar. Die Bank of America stufte die Aktie im Oktober gleich um zwei Stufen von Verkaufen auf Kaufen hoch und setzte das Ziel auf 285 Dollar. Vorsichtiger bleiben RBC und Wells Fargo mit je 250 Dollar. Das durchschnittliche Kursziel von 31 Analysten lag laut Benzinga zuletzt bei rund 275 Dollar – deutlich über dem aktuellen Kurs. Es handelt sich um Einschätzungen Dritter, nicht um eine Prognose der Redaktion.
Salesforce-Aktie: Kursziele ausgewählter Analysten
Dollar
Kurs am 13. November 2026: 217,84 Dollar (NYSE-Schluss). Einschätzungen Dritter, keine Prognose der Redaktion.
Quelle: Stocktwits, MarketBeat, Benzinga; Stand September/Oktober 2026
Daten als Tabelle
|Analyst
|Dollar
|Stifel
|300
|Canaccord Genuity
|300
|Guggenheim
|300
|Bank of America
|285
|BMO Capital
|285
|Mizuho
|280
|Durchschnitt (31 Analysten)
|275
|RBC Capital
|250
|Wells Fargo
|250
|Schlusskurs 13. November
|217,84
Die Szenarien
Salesforce Aktienprognose: drei Wege für die Aktie
Szenario 1: Die Zahlen überzeugen erneut
Am 2. Dezember bestätigt Salesforce das beschleunigte Wachstum, Agentforce wächst weiter rasant. Dann könnte die Salesforce-Aktie wie nach den letzten Zahlen kräftig zulegen und Richtung Analystendurchschnitt um 275 Dollar laufen.
Szenario 2: Solide, aber ohne Überraschung
Die Zahlen liegen im Rahmen, die Sorgen um die Softwarebranche bleiben. Die Aktie pendelt zwischen 200 und 250 Dollar.
Szenario 3: Die KI-Angst kehrt zurück
Schwache Signale aus der Branche oder ein vorsichtiger Ausblick lassen die Zweifel wieder wachsen. Dann droht ein Rückfall Richtung 180 Dollar oder tiefer.
Häufige Fragen zur Salesforce Aktienanalyse
Warum ist die Salesforce-Aktie 2026 gefallen?
Vor allem wegen der Sorge, dass KI-Assistenten klassische Unternehmenssoftware verdrängen könnten. Schwache Signale anderer Softwarekonzerne verstärkten die Verkäufe.
Wie waren die letzten Quartalszahlen von Salesforce?
Im zweiten Quartal stieg der Umsatz um 11 Prozent auf 11,35 Milliarden Dollar, der gesicherte Umsatz der nächsten zwölf Monate um 14 Prozent. Salesforce hob die Jahresprognose an.
Was ist Agentforce?
Die KI-Plattform von Salesforce, mit der Unternehmen digitale Assistenten etwa im Kundenservice einsetzen. Ihr Jahresumsatz liegt bei mehr als 1,5 Milliarden Dollar.
Wann legt Salesforce die nächsten Zahlen vor?
Am 2. Dezember 2026 berichtet Salesforce über das dritte Quartal des Geschäftsjahres 2027.
Welche Kursziele haben Analysten?
Im Schnitt rund 275 Dollar laut Benzinga. Mehrere Banken sehen 300 Dollar, vorsichtigere Häuser 250 Dollar. Das sind Einschätzungen Dritter.
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