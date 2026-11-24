Wenn ein Softwarekonzern mit Milliardengewinnen binnen sieben Handelstagen rund 17 Prozent seines Börsenwerts verliert, ohne dass eine eigene Schreckensmeldung vorliegt, dann sucht der Markt nach einer Erklärung. Die Salesforce Aktie (Ticker CRM, ISIN US79466L3024) schloss am Freitag, dem 20. November 2026, bei rund 181 Dollar und liegt damit nahe am Jahrestief von 146 Dollar, aber rund 33 Prozent unter dem Hoch von 269 Dollar. Am Montag, dem Tag der großen Wall-Street-Erholung, legte sie nach Berichten um etwa 1 bis 3 Prozent zu und blieb damit weit hinter dem Nasdaq-Sprung zurück. Diese Salesforce Aktienanalyse ordnet ein, was im Kurs steckt.
Salesforce Aktienanalyse: 17 Prozent Wochenminus, erwartetes KGV nur noch 12 – was steckt vor den Zahlen am 2. Dezember im Kurs?
Die Salesforce Aktie hat in einer Woche rund 17 Prozent verloren und liegt bei rund 181 Dollar. Unsere Salesforce Aktienanalyse zeigt Zahlen, Bewertung und die Salesforce Aktienprognose der Analysten vor dem Quartalsbericht.
Steckbrief
- Unternehmen
- Salesforce, Inc.
- Ticker / ISIN
- CRM / US79466L3024
- Handelsplatz
- NYSE (USD)
- Marktkapitalisierung
- rund 149 Mrd. USD
- 52-Wochen-Spanne
- 146,32 bis 269,11 USD
- Dividende
- 1,76 USD je Jahr, rund 1,0 % Rendite
- Geschäftsjahr
- endet am 31. Januar
Stand: 20.11.2026, Schlusskurs NYSE, 20.11.2026; Montag 23.11.: Plus von rund 1 bis 3 Prozent berichtet, Schluss nicht bestätigt
Wichtig zur Einordnung der Zahlen: Ein offizieller Schlusskurs für Montag lag bei Redaktionsschluss nicht vor. Alle Kursangaben beziehen sich deshalb auf den bestätigten Schluss vom Freitag.
Wochenminus ohne Firmennachricht
Am 17. November fiel die Aktie um rund 9,4 Prozent, der schlechteste Tag seit Mai 2024. Auslöser waren laut Marktberichten Sorgen um KI-Agenten und der Ausverkauf bei Software.
Bewertung auf Tiefststand
Das erwartete KGV liegt bei rund 12, der Fünfjahresschnitt bei rund 27 (laut Datenanbieter).
Der nächste Test
Am 2. Dezember 2026 meldet Salesforce Zahlen für das dritte Quartal des Geschäftsjahres 2027.
Der Absturz
Was ist mit der Salesforce Aktie passiert?
Der Wochenverlauf: Am 13. November schloss die Salesforce Aktie bei 217,84 Dollar. Am 17. November rutschte sie um rund 9,4 Prozent auf 194,62 Dollar, der tiefste Schluss seit Mitte August. Dazu kamen weitere Abgaben am Freitag (minus 1,5 Prozent auf rund 181 Dollar). Der Gesamtmarkt war schwach: Der Dow Jones verlor in der Woche rund 8 Prozent, die schlechteste Woche seit März 2020.
Als Gründe nennen Marktbeobachter keine Salesforce-Meldung, sondern ein Bündel aus Sorgen: Autonome KI-Agenten könnten die Nachfrage nach klassischer, pro Nutzer abgerechneter Unternehmenssoftware drücken. Hinzu kamen der Börsengang des KI-Unternehmens Anthropic, die Skepsis gegenüber KI-Ausgaben und eine laut Umfrage so stark wie seit 2006 nicht mehr reduzierte Übergewichtung von Technologiewerten bei Fondsmanagern. Außerdem wird berichtet, dass Konzernchef Marc Benioff eine Beteiligung an Anthropic verkaufen könnte, um Schulden zu tilgen. Das ist ein Medienbericht, keine Unternehmensbestätigung.
Das Geschäftsmodell
Wie verdient Salesforce Geld?
Salesforce ist Weltmarktführer bei Kundenmanagement-Software (CRM) aus der Cloud. Fast alle Umsätze sind wiederkehrende Abonnements („Subscription & Support“), dazu kommen Dienstleistungen. Die Plattform reicht von Vertrieb und Service über Marketing bis zu Datenanalyse und der KI-Agentenplattform Agentforce. Durch Zukäufe wie Informatica wuchs der Konzern zuletzt zusätzlich.
Zahlen und Bewertung
Wie stark sind die Zahlen in dieser Salesforce Aktienanalyse?
Die letzten veröffentlichten Zahlen stammen vom 26. August 2026 (zweites Quartal des Geschäftsjahres 2027). Der Umsatz stieg um 11 Prozent auf 11,35 Milliarden Dollar, ohne den Zukauf Informatica wuchs er nach Berichten nur um rund 6 Prozent. Die bereinigte operative Marge lag bei 34,1 Prozent. Das bereinigte Ergebnis je Aktie von 5,90 Dollar enthält allerdings 2,53 Dollar aus Gewinnen auf strategische Beteiligungen, operativ lag es also deutlich niedriger.
|Kennzahl
|Wert
|Hinweis
|Umsatz
|11,35 Mrd. USD
|+11 % zum Vorjahr
|Bereinigte operative Marge
|34,1 %
|Vorjahr 34,3 %
|Bereinigtes Ergebnis je Aktie
|5,90 USD
|davon 2,53 USD aus Beteiligungsgewinnen
|Ziel Umsatz Q3
|11,42 bis 11,50 Mrd. USD
|Ergebnis je Aktie 3,42 bis 3,44 USD
|Ziel Umsatz Gesamtjahr
|46,1 bis 46,4 Mrd. USD
|Ergebnis je Aktie 16,67 bis 16,71 USD
Zweites Quartal des Geschäftsjahres 2027 (bis 31.07.2026), veröffentlicht am 26.08.2026. Der Bericht zum dritten Quartal folgt am 02.12.2026.
Quelle: Salesforce Unternehmensmitteilung vom 26.08.2026; Branchenanalysen
Zusätzlich belastet die Bilanz die Debatte: Salesforce hat ein Aktienrückkaufprogramm von 25 Milliarden Dollar (beschleunigter Rückkauf) mit zusätzlichen Schulden von ebenfalls 25 Milliarden Dollar finanziert. Das Ziel für das Wachstum des freien Cashflows wurde im Gegenzug auf 4 bis 5 Prozent halbiert (zuvor 9 bis 10 Prozent). Der Chef der KI-Offensive meldet Fortschritte: Der Jahresumsatz mit Agentforce soll bei rund 1,5 Milliarden Dollar liegen, die Daten- und KI-Umsätze nähern sich 4 Milliarden Dollar im Jahresvergleich.
|Kennzahl
|Salesforce
|Einordnung
|KGV (letzte 12 Monate)
|rund 16,7
|–
|KGV (erwartet)
|rund 12,3
|Fünfjahresschnitt rund 27
|Umsatzwachstum
|rund +11 %
|ServiceNow rund +20,5 %
|Dividendenrendite
|rund 1,0 %
|1,76 USD je Aktie und Jahr
|Marktkapitalisierung
|rund 149 Mrd. USD
|Stand 20.11.2026
KGV-Werte der Datenanbieter, Stand 20.11.2026. Wachstum: letztes Quartal. Peer-Bewertungen anderer Softwarekonzerne konnten nicht belastbar abgeglichen werden.
Quelle: Datenanbieter, Stand 20.11.2026; Unternehmensmitteilungen
Die Experten
Was sagt die Salesforce Aktienprognose der Analysten?
Der Analystenkonsens ist weiter überwiegend positiv, die Kursziele wurden aber nach unten angepasst. Eine Auswertung von 39 Analysten (drei Monate, Stand 20.11.2026, Aktionen bis 23.11.) zählt 30 Kaufen-, 9 Halten- und keine Verkaufen-Einstufung. Das durchschnittliche Kursziel beträgt 276,64 Dollar bei einer Spanne von 195 bis 400 Dollar. Eine andere Zählung mit 56 Analysten kommt auf 286,14 Dollar. Gegenüber dem Freitagsschluss von rund 181 Dollar liegt das Durchschnittsziel damit rund 50 Prozent höher; Ziele hinken Kursbewegungen erfahrungsgemäß hinterher, mehrere Häuser haben sie zuletzt gesenkt, etwa mit Verweis auf Wachstumssorgen vor dem dritten Quartal.
|Kennzahl
|Wert
|Kaufen / Halten / Verkaufen
|30 / 9 / 0
|Durchschnittliches Kursziel
|276,64 USD
|Spanne der Kursziele
|195 bis 400 USD
|Abstand Durchschnittsziel zum Freitagsschluss
|rund +53 % (eigene Berechnung)
Einschätzungen Dritter, keine Prognose oder Empfehlung von aktiencheck.de. Zählungen weichen je nach Datenanbieter ab.
Quelle: Analystenkonsens, Auswertung Stand 20.11.2026
Der Chart
Wie sieht die Charttechnik der Salesforce Aktie aus?
Beschreibend: Die Aktie notiert deutlich unter ihrer 20-Tage-Linie (rund 206 Dollar) und ihrer 50-Tage-Linie (rund 224 Dollar). Der RSI lag zuletzt bei rund 21 und damit im überverkauften Bereich, was laut Lehrbuch auf eine Gegenbewegung hindeuten kann, aber keine Garantie ist. Als Marken nennen technische Auswertungen eine Unterstützung im Bereich von 180 bis 182 Dollar und Widerstände um 187 bis 189 Dollar. Die Marke von 189,50 Dollar, die Mitte November als Unterstützung galt, wurde unterschritten.
Ausblick
Welche Szenarien diskutiert der Markt für die Salesforce Aktienprognose?
aktiencheck.de gibt keine eigene Kursprognose ab. Im Markt werden zwei Lesarten diskutiert. Die erste: Der Ausverkauf war eine Übertreibung der Stimmung, und solide Zahlen am 2. Dezember könnten die Bewertungslücke zum Fünfjahresschnitt verkleinern. Die zweite: Der Markt preist einen dauerhaften Wachstumsverlust durch KI-Agenten ein, den ein einzelner Quartalsbericht nicht widerlegt. Das Unternehmen selbst peilt für das dritte Quartal ein um rund 14 Prozent höheres Volumen an bestehenden Verträgen im kommenden Jahr (cRPO) an; diese Zahl dürfte im Fokus stehen.
Termine
Was sollten Anleger bei der Salesforce Aktie jetzt beobachten?
2. Dezember 2026: Quartalszahlen nach US-Handelsschluss (Umsatz, cRPO, Agentforce-Zahlen, Ausblick).
24. bis 30. November 2026: Cyber Week; Salesforce prognostiziert rund 357 Milliarden Dollar Online-Umsatz weltweit, davon rund 75,8 Milliarden Dollar mit KI-Einfluss (kein Salesforce-Umsatz).
9. Dezember 2026: Zinsentscheid der US-Notenbank, der Technologiewerte treffen kann.
Mögliche Entscheidungen zur Anthropic-Beteiligung und zur Schuldenreduzierung.
FAQ
Häufige Fragen zur Salesforce Aktie
Warum ist die Salesforce Aktie so stark gefallen? Der Markt sorgt sich laut Beobachtern vor allem um KI-Agenten, die klassische Software ersetzen könnten. Eine eigene Schreckensmeldung gab es nicht.
Wann kommen die nächsten Zahlen? Am 2. Dezember 2026 nach US-Handelsschluss.
Wie bewertet ist die Salesforce Aktie? Das erwartete KGV liegt bei rund 12, das KGV auf Basis der letzten zwölf Monate bei rund 16,7.
Was sagt die Salesforce Aktienprognose der Analysten? Das durchschnittliche Kursziel liegt je nach Zählung zwischen rund 277 und 286 Dollar; die Spanne reicht von 195 bis 400 Dollar. Das sind Einschätzungen Dritter.
Zahlt Salesforce eine Dividende? Ja, 1,76 Dollar je Aktie und Jahr, rechnerisch rund 1 Prozent Rendite.
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