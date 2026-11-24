Der Wochenverlauf: Am 13. November schloss die Salesforce Aktie bei 217,84 Dollar. Am 17. November rutschte sie um rund 9,4 Prozent auf 194,62 Dollar, der tiefste Schluss seit Mitte August. Dazu kamen weitere Abgaben am Freitag (minus 1,5 Prozent auf rund 181 Dollar). Der Gesamtmarkt war schwach: Der Dow Jones verlor in der Woche rund 8 Prozent, die schlechteste Woche seit März 2020.

Als Gründe nennen Marktbeobachter keine Salesforce-Meldung, sondern ein Bündel aus Sorgen: Autonome KI-Agenten könnten die Nachfrage nach klassischer, pro Nutzer abgerechneter Unternehmenssoftware drücken. Hinzu kamen der Börsengang des KI-Unternehmens Anthropic, die Skepsis gegenüber KI-Ausgaben und eine laut Umfrage so stark wie seit 2006 nicht mehr reduzierte Übergewichtung von Technologiewerten bei Fondsmanagern. Außerdem wird berichtet, dass Konzernchef Marc Benioff eine Beteiligung an Anthropic verkaufen könnte, um Schulden zu tilgen. Das ist ein Medienbericht, keine Unternehmensbestätigung.