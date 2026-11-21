aktiencheck.de Redaktion 21.11.2026, 14:21 12 Min.

Kursziel gekappt - warum BTIG dennoch zum Kauf rät

Die Salesforce-Aktie (ISIN: US79466L3024, WKN: A0B87V, Ticker-Symbol: FOO, NYSE-Symbol: CRM) erlebt einen dramatischen Stimmungsumschwung an der Wall Street! Während der Softwarekonzern mit künstlicher Intelligenz die nächste Wachstumsära einläuten will, verlieren Anleger zunehmend die Geduld. Jetzt sorgt eine neue Aktienanalyse von BTIG für zusätzlichen Gesprächsstoff. Die US-Investmentbank senkt am 18. November 2026 das Kursziel für Salesforce deutlich von 300 auf 250 USD. Das entspricht einer Kürzung um 16,7 Prozent. Doch die eigentliche Überraschung: BTIG bestätigt gleichzeitig das Rating "buy" und hält damit an seiner Kaufempfehlung fest. Analyst Allan Verkhovski sieht offenbar weiterhin erhebliches Potenzial, obwohl die Erwartungen zurückgeschraubt werden. Am Freitag, dem 20. November 2026, schloss die Salesforce-Aktie an der New York Stock Exchange bei 180,62 USD und verlor weitere 1,5 Prozent. Gemessen am Kursziel 250 USD ergibt sich ein rechnerisches Aufwärtspotenzial von rund 38,4 Prozent. Ist die Salesforce-Aktie nach dem jüngsten Ausverkauf eine außergewöhnliche Kaufchance oder unterschätzt BTIG die Risiken des KI-Zeitalters?

BTIG bleibt bullish: Warum das Rating "buy" trotz Kurszielsenkung bestehen bleibt

Die aktuelle Salesforce-Aktienanalyse von BTIG enthält zwei auf den ersten Blick widersprüchliche Botschaften. Einerseits senkt Analyst Allan Verkhovski das Kursziel von 300 auf 250 USD und reduziert damit seine Bewertung deutlich. Andererseits bestätigt BTIG das Rating "buy". Diese Kombination zeigt, dass die Investmentbank zwar vorsichtiger geworden ist, die Aktie auf dem aktuellen Kursniveau aber weiterhin positiv beurteilt. Die Anpassung erfolgte im Rahmen einer Neubewertung von Unternehmen aus dem Bereich Anwendungssoftware. Besonders bemerkenswert ist der Abstand zwischen dem neuen Kursziel 250 USD und dem jüngsten Börsenkurs von 180,62 USD. Salesforce müsste um 69,38 USD je Aktie steigen, um die neue Zielmarke zu erreichen. Das entspricht einem rechnerischen Kurspotenzial von 38,4 Prozent. Allerdings bedeutet eine Kaufempfehlung keineswegs, dass BTIG eine schnelle Kurserholung garantiert. Die niedrigere Bewertung macht vielmehr deutlich, dass die Herausforderungen für Salesforce zugenommen haben.

Allan Verkhovski reduziert die Erwartungen: Was steckt hinter den 250 USD?

Die Kurszielsenkung von BTIG fällt in eine Phase erheblicher Unsicherheit im amerikanischen Softwaresektor. Viele Investoren hinterfragen inzwischen, wie schnell etablierte Softwareunternehmen ihre Investitionen in künstliche Intelligenz in zusätzliche Umsätze und Gewinne umwandeln können. Salesforce steht dabei besonders im Mittelpunkt. Der Konzern verfügt über eine starke Marktposition im Bereich Customer Relationship Management, muss aber beweisen, dass neue KI-Produkte das Wachstum tatsächlich beschleunigen. Die aktuelle Aktienanalyse von BTIG signalisiert mit dem niedrigeren Kursziel eine vorsichtigere Bewertung. Die zugängliche Zusammenfassung der Studie nennt allerdings keine detaillierte Aufschlüsselung der neuen Umsatz-, Gewinn- oder Bewertungsannahmen von Allan Verkhovski. Deshalb lässt sich die Kurszielsenkung nicht eindeutig einem einzelnen operativen Faktor zuordnen. Fest steht: BTIG sieht Salesforce weiterhin positiv, setzt die Messlatte für die Aktie aber deutlich niedriger als zuvor.

Salesforce kämpft mit dem Wachstum: Die Zahlen zeigen das Problem

Ein wesentlicher Grund für die Nervosität der Anleger ist die Entwicklung des organischen Wachstums. Im zweiten Geschäftsquartal, das am 31. Juli 2026 endete, steigerte Salesforce seinen Umsatz um rund 11 Prozent auf 11,3 Milliarden USD. Auf den ersten Blick erscheint diese Entwicklung solide. Doch ein genauerer Blick offenbart eine wichtige Schwachstelle. Rund 456 Millionen USD des Umsatzes entfielen auf das übernommene Unternehmen Informatica. Ohne diesen Beitrag lag das organische Umsatzwachstum bei etwa 6 Prozent. Genau diese Differenz beschäftigt die Wall Street. Denn für die Bewertung eines Softwarekonzerns ist entscheidend, wie stark das bestehende Geschäft aus eigener Kraft wächst. Akquisitionen können zusätzliche Umsätze liefern, doch dauerhaftes Wachstum muss auch durch neue Kunden, höhere Vertragsvolumina und zusätzliche Produkte entstehen. Für Salesforce wird es deshalb entscheidend sein, das organische Wachstum wieder zu beschleunigen. Sollte dies gelingen, könnte die aktuelle Bewertung attraktiver erscheinen. Bleibt die Dynamik dagegen schwach, könnte die Skepsis anhalten.

Agentforce und künstliche Intelligenz: Der große Hoffnungsträger

Die wichtigste strategische Zukunftschance für Salesforce liegt in der künstlichen Intelligenz. Mit Agentforce entwickelt der Konzern KI-basierte Softwareagenten, die Unternehmen bei Kundenservice, Vertrieb und anderen Geschäftsprozessen unterstützen sollen. Das Potenzial ist erheblich. Unternehmen könnten wiederkehrende Aufgaben automatisieren, Mitarbeiter entlasten und Kundenanfragen effizienter bearbeiten. Salesforce verfügt dabei über einen wichtigen Vorteil: Der Konzern ist bereits tief in die Geschäftsprozesse zahlreicher Unternehmenskunden integriert. Dadurch könnten neue KI-Funktionen unmittelbar an bestehende Anwendungen und Datenstrukturen anknüpfen. Allerdings entscheidet nicht allein die technologische Leistungsfähigkeit über den wirtschaftlichen Erfolg. Kunden müssen bereit sein, für die zusätzlichen Funktionen zu bezahlen. Außerdem muss Salesforce zeigen, dass die KI-Angebote nicht lediglich bestehende Softwareumsätze ersetzen. Für Anleger ist deshalb die Monetarisierung von Agentforce eine entscheidende Frage. Das Rating "buy" von BTIG eröffnet eine positive Perspektive, doch die konkrete Wirtschaftlichkeit der KI-Strategie muss sich erst nachhaltig beweisen.

Die KI-Revolution könnte Salesforce auch gefährlich werden

So groß die Chancen durch künstliche Intelligenz sind, der technologische Wandel bringt erhebliche Risiken mit sich. Neue KI-Anwendungen könnten traditionelle Softwaremodelle verändern und den Wettbewerb verschärfen. Unternehmen könnten künftig bestimmte Aufgaben direkt durch KI-Agenten erledigen lassen, für die bislang mehrere klassische Softwareanwendungen erforderlich waren. Daraus ergibt sich eine fundamentale Frage: Wird Salesforce durch künstliche Intelligenz noch wichtiger oder könnten neue Anbieter Teile des bisherigen Geschäftsmodells angreifen? Hinzu kommt die Unsicherheit über zukünftige Preismodelle. Sollte die Nutzung von KI-Funktionen stark wachsen, ohne dass die Erlöse entsprechend steigen, könnte die Profitabilität unter Druck geraten. Gleichzeitig investieren zahlreiche Wettbewerber in vergleichbare Technologien. Microsoft, Oracle und spezialisierte KI-Unternehmen kämpfen ebenfalls um Unternehmensbudgets. Salesforce muss deshalb nicht nur technologisch überzeugen, sondern seine Marktposition wirtschaftlich verteidigen. Die aktuelle Kurszielsenkung von BTIG zeigt zumindest, dass die Bewertung der Aktie vorsichtiger ausfällt als zuvor.

Milliardenschwere Aktienrückkäufe: Chance oder finanzielles Risiko?

Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die Kapitalpolitik von Salesforce. Das Unternehmen hat erhebliche Mittel für Aktienrückkäufe eingesetzt. Solche Maßnahmen können für Aktionäre attraktiv sein, weil sich die Zahl der ausstehenden Aktien reduziert und sich der Gewinn je Aktie bei ansonsten unveränderten Bedingungen erhöhen kann. Allerdings ist die Finanzierung entscheidend. Bis Ende Juli 2026 stieg die Verschuldung von Salesforce auf rund 39,5 Milliarden USD, nachdem sie Ende Januar noch bei etwa 14,5 Milliarden USD gelegen hatte. Hintergrund war unter anderem ein umfangreiches Aktienrückkaufprogramm über 25 Milliarden USD. Diese Entwicklung erhöht die Anforderungen an die zukünftige Ertragskraft und den freien Cashflow. Anfang November senkte S&P das Kreditrating von Salesforce von A+ auf A. Für Anleger entsteht damit ein Spannungsfeld: Aktienrückkäufe können die Rendite unterstützen, gleichzeitig schränkt eine höhere Verschuldung möglicherweise den finanziellen Handlungsspielraum ein. BTIG bestätigt zwar das Rating "buy", doch die Kapitalstruktur bleibt ein wichtiger Faktor bei der fundamentalen Bewertung.

Bewertung im historischen Vergleich: Ist Salesforce inzwischen zu günstig?

Nach den erheblichen Kursverlusten stellt sich zunehmend die Frage, ob die Salesforce-Aktie fundamental unterbewertet ist. Der Schlusskurs von 180,62 USD liegt deutlich unter den Kursniveaus, die Anleger noch vor wenigen Monaten gewohnt waren. Gleichzeitig ist das Bewertungsniveau im Vergleich zu früheren Jahren spürbar gesunken. Eine niedrigere Bewertung kann attraktiv sein, wenn das Unternehmen weiterhin stabile Gewinne und hohe freie Mittelzuflüsse erwirtschaftet. Allerdings muss berücksichtigt werden, dass der Markt möglicherweise ein dauerhaft niedrigeres Wachstum einpreist. Genau darin liegt die zentrale Herausforderung für Salesforce. Ein Unternehmen, dessen Umsatz nur noch moderat wächst, erhält an der Börse häufig einen geringeren Bewertungsaufschlag als ein dynamischer Wachstumswert. Das Kursziel 250 USD von BTIG zeigt, dass Analyst Allan Verkhovski trotz der reduzierten Erwartungen eine höhere Bewertung für möglich hält. Ob die Aktie dieses Niveau erreicht, hängt maßgeblich von der weiteren Gewinnentwicklung und dem Vertrauen in die KI-Strategie ab.

Wall Street bleibt optimistisch: BTIG steht mit dem Rating "buy" nicht allein

Die aktuelle Salesforce-Aktienanalyse von BTIG ist nicht die einzige positive Einschätzung an der Wall Street. Auch andere Investmentbanken sehen erhebliches Potenzial. Jefferies bestätigte am 18. November 2026 ein Kursziel von 300 USD und das Rating "buy". Oppenheimer bekräftigte am 20. November ein positives Votum mit einem Kursziel von 275 USD. Piper Sandler hielt zuletzt an einem Kursziel von 280 USD fest. Damit liegen mehrere Analystenschätzungen deutlich oberhalb des aktuellen Aktienkurses. Allerdings unterscheiden sich die Bewertungsannahmen und Risikoeinschätzungen erheblich. Die Kurszielsenkung von BTIG auf 250 USD zeigt, dass selbst optimistische Analysten ihre Erwartungen reduzieren können. Für Anleger ist deshalb weniger entscheidend, wie viele Banken eine Kaufempfehlung aussprechen, sondern ob die zugrunde liegenden Wachstums- und Gewinnprognosen realistisch sind. Salesforce muss die positiven Erwartungen nun mit überzeugenden Geschäftszahlen untermauern.

Die nächste Bewährungsprobe: Quartalszahlen am 2. Dezember

Besondere Spannung verspricht der bevorstehende Quartalsbericht. Salesforce will am 2. Dezember 2026 seine Ergebnisse für das dritte Geschäftsquartal vorlegen. Diese Veröffentlichung könnte zu einem wichtigen Wendepunkt für die Aktie werden. Anleger dürften insbesondere auf das organische Umsatzwachstum, die Entwicklung der KI-Produkte und die Aussagen des Managements zum weiteren Geschäftsverlauf achten. Ein entscheidender Punkt ist die Frage, ob sich das Wachstum im zweiten Geschäftshalbjahr tatsächlich beschleunigt. Finanzchefin Robin Washington hatte zuvor eine entsprechende Verbesserung des organischen Wachstums in Aussicht gestellt. Sollte Salesforce diese Erwartung bestätigen oder übertreffen, könnte dies das Vertrauen der Anleger stärken. Enttäuschende Zahlen oder ein vorsichtiger Ausblick würden dagegen das Risiko weiterer Kursverluste erhöhen. Für BTIG und andere Analysehäuser könnten die kommenden Ergebnisse wichtige Hinweise liefern, ob ihre Kursziele gerechtfertigt sind.

Was spricht für die Salesforce-Aktie?

Trotz der jüngsten Schwäche verfügt Salesforce über mehrere fundamentale Stärken. Erstens gehört das Unternehmen zu den weltweit führenden Anbietern von CRM-Software und besitzt eine große, etablierte Kundenbasis. Zweitens sorgen langfristige Kundenbeziehungen und wiederkehrende Abonnementumsätze grundsätzlich für eine vergleichsweise gute Planbarkeit der Einnahmen. Drittens könnte die zunehmende Integration künstlicher Intelligenz neue Wachstumsmöglichkeiten eröffnen. Viertens bietet die Verbindung von Kundendaten, Automatisierung und KI-Agenten Chancen für zusätzliche Dienstleistungen. Fünftens könnte eine Beschleunigung des organischen Wachstums zu einer Neubewertung der Aktie führen. Hinzu kommt, dass der deutliche Kursrückgang die Erwartungen des Marktes reduziert hat. Diese Argumente erklären, weshalb Salesforce trotz der aktuellen Probleme für langfristig orientierte Investoren interessant bleiben könnte. Sie sind jedoch als fundamentale Einordnung zu verstehen und nicht als wörtliche Aussagen aus der BTIG-Studie.

Die Risiken: Warum BTIG trotz Kaufempfehlung vorsichtiger wird

Auf der Risikoseite stehen mehrere Faktoren. Besonders kritisch ist das bislang begrenzte organische Umsatzwachstum. Sollte Salesforce seine Wachstumsdynamik nicht verbessern, könnte die Aktie dauerhaft mit einem niedrigeren Bewertungsmultiplikator gehandelt werden. Hinzu kommen die Unsicherheiten bei der Monetarisierung künstlicher Intelligenz. Neue KI-Produkte müssen ausreichend zusätzliche Umsätze erwirtschaften, um die Entwicklungs- und Betriebskosten zu rechtfertigen. Auch die gestiegene Verschuldung verdient Aufmerksamkeit. Höhere Finanzierungskosten oder eine geringere finanzielle Flexibilität könnten zukünftige strategische Entscheidungen erschweren. Darüber hinaus bleibt der Wettbewerb im Softwaresektor intensiv. Neue KI-Anbieter könnten etablierte Geschäftsmodelle verändern und zusätzlichen Preisdruck erzeugen. Schließlich besteht das Risiko enttäuschender Quartalszahlen. Die Kurszielsenkung von BTIG um 16,7 Prozent macht deutlich, dass die Investmentbank ihre Bewertung reduziert hat. Das unveränderte Rating "buy" bedeutet deshalb keineswegs, dass die Aktie frei von erheblichen Risiken wäre.

Salesforce bei 180,62 USD: Wie realistisch sind die 250 USD von BTIG?

Der aktuelle Abstand zum Kursziel ist bemerkenswert. Nach dem NYSE-Schlusskurs von 180,62 USD am Freitag liegt die Salesforce-Aktie 69,38 USD unter dem neuen Kursziel 250 USD von BTIG. Das entspricht einem rechnerischen Aufwärtspotenzial von 38,4 Prozent. Eine solche Differenz kann für Anleger attraktiv erscheinen, sofern sich die Geschäftsentwicklung stabilisiert. Allerdings ist zu beachten, dass der Abstand zum Analystenkursziel auch durch den deutlichen Kursverfall entstanden ist. Ein größeres rechnerisches Potenzial bedeutet deshalb nicht automatisch, dass die Chancen gestiegen sind. Entscheidend bleibt, ob Salesforce seine Wachstumsziele erreicht, die KI-Produkte erfolgreich vermarktet und die Kapitalstruktur langfristig tragfähig gestaltet. Sollten diese Voraussetzungen erfüllt werden, könnte die Aktie wieder an Vertrauen gewinnen. Bleiben die Ergebnisse dagegen hinter den Erwartungen zurück, wäre auch ein weiterer Kursrückgang möglich. Das Kursziel 250 USD von BTIG ist eine Analystenschätzung und keine garantierte zukünftige Kursmarke.

Fazit: BTIG sieht 38,4 Prozent Kurspotenzial – steht Salesforce vor dem Comeback?