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Salesforce Aktie: Warum Derrick Wood bei den KI-Aufträgen auf das vierte Quartal schaut

aktiencheck.de Redaktion 24.11.2026, 18:53 1 Min. TD Cowen

TD Cowen senkt das Salesforce-Kursziel auf 275 US-Dollar und erwartet erst im vierten Quartal mehr Klarheit über die KI-Aufträge.

Bild: Salesforce, inc.

Der Analyst von TD Cowen, Derrick Wood, hat das Kursziel für die Salesforce-Aktie (ISIN: US79466L3024, WKN: A0B87V, Ticker: CRM) von 300 auf 275 US-Dollar gesenkt und das Rating "buy" bestätigt. Vor der Veröffentlichung der Zahlen zum dritten Geschäftsquartal habe TD Cowen sein Modell für Salesforce aktualisiert. Die jüngsten Erhebungen des Analysehauses hätten gegenüber dem zweiten Quartal kaum Hinweise auf eine Trendwende im Geschäft geliefert. Derrick Wood rechne deshalb sowohl für die Ergebnisse des dritten Quartals als auch für den Ausblick auf das vierte Quartal mit Werten im Rahmen der Erwartungen. Erst das saisonal wichtige vierte Quartal dürfte nach Einschätzung von Derrick Wood deutlicher zeigen, wie sich die Auftragseingänge im KI-Geschäft entwickeln würden und ob das Umsatzwachstum an Dynamik gewinne. Der Analyst von TD Cowen, Derrick Wood, bleibt für die Salesforce-Aktie beim Rating "buy" und setzt das neue Kursziel auf 275 US-Dollar. (Analyse vom 23.11.2026) Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.

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