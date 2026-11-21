Die Salesforce Aktie (ISIN: US79466L3024, WKN: A0B87V, Handelssymbol Xetra: FOO, US-Handelssymbol: CRM, NYSE) hat laut Yahoo Finance binnen einer Woche 16 Prozent verloren – und nichts, was das Unternehmen gesagt hat, erklärt den Rückgang. Am Dienstag, 17. November 2026, brach das Papier um 9,41 Prozent auf 194,62 Dollar ein. Es war der schwächste Wert im S&P 500 und laut TradingKey der schlechteste Tag für Salesforce seit 2024.
Salesforce Aktie: Schlechtester Tag seit 2024 und 16 Prozent Wochenminus – ohne eine einzige schlechte Nachricht aus dem Unternehmen
Die Salesforce Aktie ist zum Symbol der Software-Angst geworden. Anleger fürchten, dass KI-Agenten das Lizenzmodell angreifen. Der Konzern antwortet mit einer Microsoft-Allianz. Am 2. Dezember kommen Zahlen.
Die Angst
Was Anleger bei der Salesforce Aktie wirklich fürchten
Salesforce verdient sein Geld überwiegend mit Lizenzen je Nutzer. Genau dieses Modell steht zur Debatte: Wenn KI-Agenten Aufgaben erledigen, für die bisher Mitarbeiter mit Softwarezugang nötig waren, braucht ein Kunde womöglich weniger Lizenzen. Vor dem Börsengang von Anthropic am 19. November verkauften Investoren Softwarewerte auf breiter Front. ServiceNow verlor in derselben Woche 12 Prozent, obwohl das Unternehmen fast doppelt so schnell wächst.
Hinzu kam eine Serie von Technikpannen in der Branche, die Zweifel an der Zuverlässigkeit von Cloud-Software schürte. Am 17. November löschte der Kurssturz rund 17 Milliarden Dollar Börsenwert aus.
Die Antwort
Wie Salesforce gegensteuert
Am Tag des Kurssturzes stellten Salesforce und Microsoft die Partnerschaft „Copilotforce“ vor. Sie bringt Kundendaten, Geschäftsprozesse und Vertriebsabläufe aus Salesforce in Microsoft Copilot. Ebenfalls am 17. November berichtete Business Insider unter Berufung auf interne Mitteilungen über eine weitere Runde von Stellenstreichungen. Zudem führt Salesforce eines von 33 Konsortien an, die die US-Regierung für ein Exportprogramm ausgewählt hat.
BTIG senkte das Kursziel am Mittwoch, 18. November, von 300 auf 250 Dollar und blieb bei „Buy“. Piper Sandler sieht laut Yahoo Finance 53 Prozent Aufwärtspotenzial. Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion. Am Freitagmittag notierte die Salesforce Aktie bei 184,63 Dollar leicht im Plus.
Einordnung der Redaktion: Die Salesforce Aktie wird derzeit nach einer Zukunftsfrage bewertet, nicht nach aktuellen Zahlen. Die nächste Gelegenheit, mit Fakten zu antworten, sind die Quartalszahlen am 2. Dezember.
FAQ
Die wichtigsten Fragen zur Salesforce Aktie
Warum fällt die Salesforce Aktie?
Anleger fürchten, dass KI-Agenten das Geschäft mit Softwarelizenzen je Nutzer schmälern. Eine Unternehmensmeldung als Auslöser gab es nicht.
Wann legt Salesforce Zahlen vor?
Laut 24/7 Wall St. am 2. Dezember 2026.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbol der Salesforce Aktie?
ISIN US79466L3024, WKN A0B87V, Xetra-Kürzel FOO, US-Handelssymbol CRM an der NYSE.
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