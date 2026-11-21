Am Tag des Kurssturzes stellten Salesforce und Microsoft die Partnerschaft „Copilotforce“ vor. Sie bringt Kundendaten, Geschäftsprozesse und Vertriebsabläufe aus Salesforce in Microsoft Copilot. Ebenfalls am 17. November berichtete Business Insider unter Berufung auf interne Mitteilungen über eine weitere Runde von Stellenstreichungen. Zudem führt Salesforce eines von 33 Konsortien an, die die US-Regierung für ein Exportprogramm ausgewählt hat.