Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei rund 277 Dollar, rechnerisch etwa 49 Prozent über dem Schlusskurs von rund 185,5 Dollar. Das ist die Sicht Dritter, keine Prognose von aktiencheck.de.
Salesforce Aktie Prognose: Analysten-Konsens bei rund 277 Dollar, Kurs bei 185 - Was trauen Analysten dem Software-Riesen vor den Zahlen am 2. Dezember zu?
Die Salesforce Aktie hat in einer Woche rund 16 Prozent verloren, am Montag aber wieder zugelegt. Die Salesforce Aktienprognose der Analysten liegt im Schnitt bei etwa 277 Dollar, das erwartete KGV bei rund 11. Was Unternehmensprognose, Konsens und Kursziele vor den Q3-Zahlen am 2. Dezember sagen.
Steckbrief
- Unternehmen
- Salesforce, Inc.
- ISIN / Ticker
- US79466L3024 / CRM
- 52-Wochen-Spanne
- 146,32 $ bis 269,11 $
- Marktkapitalisierung
- rund 153 Mrd. $
- Umsatzprognose 2026/27
- 46,1 bis 46,4 Mrd. $
- Seit Jahresbeginn
- rund –31 % (Stand 20.11.2026)
- Nächster Termin
- Q3-Zahlen am 02.12.2026 nach US-Börsenschluss
Stand: 23.11.2026, NYSE-Schlusskurs 23.11.2026; Geschäftszahlen laut Unternehmensmitteilung vom 26.08.2026
Kurs deutlich unter dem Konsens
Unternehmensprognose angehoben
Salesforce erwartet für 2026/27 einen Umsatz von 46,1 bis 46,4 Milliarden Dollar und einen bereinigten Gewinn je Aktie von 16,67 bis 16,71 Dollar.
Software-Ausverkauf
Die Angst vor KI-Agenten und der Börsengang von Anthropic haben die gesamte Branche belastet – am 17. November verlor Salesforce 9,4 Prozent.
Entscheidung am 2. Dezember
Die Zahlen zum dritten Quartal zeigen, ob das organische Wachstum wieder anzieht.
Salesforce Aktie heute
Was ist bei der Salesforce Aktie passiert?
Die Salesforce Aktie (ISIN: US79466L3024, FSE: FOO, NYSE: CRM) hat eine harte Woche hinter sich: Nach dem schwächsten Handelstag seit Mai 2024 am 17. November – minus 9,4 Prozent auf 194,62 Dollar – verlor das Papier bis Freitag, den 20. November, auf 180,62 Dollar. Am Montag erholte sich die Aktie um rund 2,7 Prozent auf etwa 185,5 Dollar. Die wichtigste Zahl der Salesforce Aktienprognose: Der Analystenkonsens liegt je nach Datenbasis zwischen 277 und 286 Dollar.
Der Ausverkauf hatte keinen unternehmensspezifischen Auslöser. Anleger fürchten, dass KI-Agenten klassische Software-Lizenzen verdrängen; hinzu kam der Börsengang von Anthropic am 19. November, der den Branchenwettbewerb um KI-Budgets in den Fokus rückte. Auch ServiceNow gab in der Woche rund 12 Prozent nach. Seit Jahresbeginn steht die Salesforce Aktie 2026 mit etwa 31 Prozent im Minus (Stand 20. November), das 52-Wochen-Hoch von 269,11 Dollar liegt rund 31 Prozent entfernt.
Geschäftsmodell
Was macht Salesforce – und was ist Agentforce?
Salesforce ist der weltweit größte Anbieter von Kundenbeziehungs-Software (CRM) aus der Cloud: Vertrieb, Service, Marketing, Handel, dazu die Datenplattform „Data 360“ (früher Data Cloud) und die Tochter Informatica sowie Slack und Tableau. Wachstumstreiber soll Agentforce sein, eine Plattform für KI-Agenten, die Aufgaben in Service und Vertrieb selbstständig erledigen. Im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2026/27 (bis 31. Juli) überstieg der wiederkehrende Jahresumsatz mit Agentforce laut Unternehmensmitteilung 1,5 Milliarden Dollar (+240 Prozent); zusammen mit Data 360 waren es knapp 3,9 Milliarden Dollar (+210 Prozent). Skeptiker weisen darauf hin, dass dies nur einen kleinen Teil des Gesamtumsatzes ausmacht.
Zahlen und Guidance
Welche Zahlen und welche Unternehmensprognose hat Salesforce vorgelegt?
Im zweiten Quartal 2026/27 stieg der Umsatz laut Unternehmen auf 11,345 Milliarden Dollar (+11 Prozent); darin enthalten sind 456 Millionen Dollar aus der Übernahme von Informatica, organisch wuchs der Umsatz um etwa 6 Prozent. Der bereinigte Gewinn je Aktie lag bei 5,90 Dollar, wobei ein Gewinn aus der Anthropic-Beteiligung das Halbjahresergebnis je Aktie um 2,98 Dollar erhöhte. Der freie Cashflow stieg auf 1,1 Milliarden Dollar (+81 Prozent). Zuletzt zahlte Salesforce 364 Millionen Dollar Dividende im Quartal; die Verschuldung stieg infolge der Informatica-Übernahme und eines großen Aktienrückkaufs auf 39,5 Milliarden Dollar, die Ratingagentur S&P senkte die Bonitätsnote am 4. November von A+ auf A.
|Kennzahl
|Prognose 3. Quartal 2026/27
|Prognose Geschäftsjahr 2026/27
|Umsatz
|11,42 bis 11,50 Mrd. $
|46,1 bis 46,4 Mrd. $
|Umsatzwachstum
|+11 bis +12 %
|+11 bis +12 %
|Gewinn je Aktie (bereinigt)
|3,42 bis 3,44 $
|16,67 bis 16,71 $
|Operative Marge (bereinigt)
|–
|34,3 %
Bereinigte (non-GAAP) Kennzahlen, sofern nicht anders angegeben. Geschäftsjahr endet am 31. Januar.
Quelle: Salesforce, Inc., Pressemitteilung zum 2. Quartal 2026/27 vom 26.08.2026
Schätzungen
Was erwarten Analysten bei Umsatz, Gewinn und KGV?
|Geschäftsjahr
|Umsatz (Konsens)
|Gewinn je Aktie (Konsens)
|KGV (erwartet)
|2026/27
|46,3 Mrd. $
|16,75 $
|ca. 11,1
|2027/28
|–
|16,02 $
|ca. 11,6
|2028/29
|–
|18,46 $
|ca. 10,0
KGV rechnerisch auf Basis des Schlusskurses von rund 185,5 Dollar. Geschäftsjahr endet am 31. Januar; 2026/27 entspricht Geschäftsjahr bis Januar 2027.
Quelle: Analystenkonsens, Stand 18. bis 23.11.2026; KGV eigene Berechnung
Auffällig: Der erwartete Gewinn je Aktie sinkt 2027/28 leicht, weil die Gewinne aus der Anthropic-Beteiligung dann wegfallen; Salesforce-Chef Marc Benioff hat nach Berichten angedeutet, die Beteiligung könne zum Schuldenabbau verkauft werden. Das erwartete KGV von rund 11 liegt am unteren Ende der Fünf-Jahres-Spanne, deren Durchschnitt bei etwa 27 liegt. Im Wettbewerbsvergleich wächst ServiceNow mit zuletzt 20,5 Prozent Umsatzplus fast doppelt so schnell wie Salesforce mit 11 Prozent; Vergleichswerte zum KGV von Microsoft, Workday, Oracle und SAP lagen belegt nicht vor.
Analysten-Kursziele
Wie lautet die Salesforce Aktienprognose der Analysten?
Nach den Analystenübersichten stufen 30 von 39 Analysten die Aktie mit „Kaufen“ ein, 9 mit „Halten“, keiner mit „Verkaufen“. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 276,64 Dollar (Spanne 195 bis 400 Dollar); eine breitere Auswertung mit 55 Analysten kommt auf rund 286 Dollar bei einer Spanne von 165 bis 475 Dollar. Jüngste Anpassungen:
|Haus
|Rating
|Kursziel
|Datum
|TD Cowen (Derrick Wood)
|Buy
|275 $ (zuvor 300 $)
|23.11.2026
|Oppenheimer (Brian Schwartz)
|Outperform
|275 $
|20.11.2026
|Jefferies (Brent Thill)
|Buy
|300 $
|18.11.2026
|Stifel (J. Parker Lane)
|Buy
|300 $
|16.11.2026
|UBS (Karl Keirstead)
|Neutral
|260 $
|20.10.2026
|Wells Fargo (Michael Turrin)
|Equal Weight
|250 $
|20.10.2026
Kursziele sind Einschätzungen Dritter und keine Garantie. Wells Fargo und UBS: Stand Oktober 2026.
Quelle: Analystenhäuser laut Veröffentlichungen, Stand 23.11.2026
TD Cowen senkte das Ziel am Montag von 300 auf 275 Dollar. Analyst Derrick Wood erwartet, dass die Prognosen für das dritte und vierte Quartal eingehalten werden; die Checks zeigten kaum Veränderung zum zweiten Quartal. Die Stimmung bei Software sei seit zwei Monaten schwächer, klare Antworten zu KI-Buchungen erwartet er erst im saisonstarken vierten Quartal.
Technik
Was sagt die Charttechnik zur Salesforce Aktie?
Beschreibend betrachtet notiert die Aktie deutlich unter ihrer 50-Tage-Linie, die um den 18. November bei rund 229 Dollar lag. Der Relative-Stärke-Index fiel Mitte November auf Werte um 23 bis 26 und signalisierte damit eine überverkaufte Lage. Als Unterstützungen werden etwa 187,9 und 180,7 Dollar genannt, als Widerstände rund 208 und 213,7 Dollar. Der Schlusskurs von rund 185,5 Dollar liegt zwischen diesen Marken. Charttechnische Marken beschreiben vergangene Kurse und sind keine Garantie.
Szenarien
Bull-Case, Base-Case, Bear-Case: Wie diskutiert der Markt die Salesforce Aktie 2026/2027?
|Szenario
|Argumentation Dritter
|Quelle der Argumentation
|Bull
|Organisches Wachstum zieht im zweiten Halbjahr wieder an (laut Finanzchefin Robin Washington „on track“), niedrige Bewertung
|Unternehmensaussage, TD Cowen
|Base
|Q3 und Q4 im Rahmen der Prognose, Stimmung bleibt bis zum vierten Quartal gedämpft
|TD Cowen
|Bear
|Nur 6 Prozent organisches Wachstum, hohe Verschuldung, Wegfall der Anthropic-Gewinne, KI-Agenten verdrängen Lizenzen
|Marktkommentare, Skeptiker
Quelle: Zusammenstellung aus Analystenaussagen (u. a. TD Cowen) und Marktkommentaren – keine Prognose von aktiencheck.de
Ausblick
Was beobachten Anleger bei der Salesforce Aktie jetzt?
Im Mittelpunkt steht der 2. Dezember: Nach US-Börsenschluss legt Salesforce die Zahlen zum dritten Quartal vor. Beobachter achten darauf, ob der Umsatz mindestens bei 11,42 Milliarden Dollar liegt, das organische Wachstum über 6 Prozent steigt und der Auftragsbestand (cRPO) um rund 14 Prozent zulegt. Dazu kommen die Fragen nach Schuldenabbau, einem möglichen Verkauf der Anthropic-Beteiligung und weiteren Übernahmen.
FAQ
Häufige Fragen zur Salesforce Aktienprognose
Wie lautet die Salesforce Aktienprognose der Analysten? Im Schnitt liegen die Kursziele je nach Datenbasis bei rund 277 bis 286 Dollar. Es handelt sich um Einschätzungen Dritter, nicht um eine Prognose von aktiencheck.de.
Welches Kursziel hat die Salesforce Aktie? Zuletzt nannten TD Cowen und Oppenheimer je 275 Dollar, Jefferies und Stifel je 300 Dollar.
Was erwartet Salesforce für 2026/27? Umsatz von 46,1 bis 46,4 Milliarden Dollar und ein bereinigter Gewinn je Aktie von 16,67 bis 16,71 Dollar.
Wann gibt es die nächsten Zahlen? Am 2. Dezember 2026 nach US-Börsenschluss.
Warum ist die Salesforce Aktie 2026 so stark gefallen? Laut Marktbeobachtern wegen der Angst vor KI-Agenten, geringem organischem Wachstum und höherer Verschuldung.
Hinweis zur Weitergabe: In diesem Beitrag werden Einschätzungen und Kursziele externer Analystenhäuser wiedergegeben; sie stammen nicht von aktiencheck.de. Offenlegungen der Häuser: TD Cowen, Oppenheimer, Jefferies, Stifel, UBS, Wells Fargo. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG. Der Beitrag wurde KI-unterstützt erstellt. Keine Anlageberatung.
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