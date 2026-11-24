Wie lautet die Salesforce Aktienprognose der Analysten? Im Schnitt liegen die Kursziele je nach Datenbasis bei rund 277 bis 286 Dollar. Es handelt sich um Einschätzungen Dritter, nicht um eine Prognose von aktiencheck.de.

Welches Kursziel hat die Salesforce Aktie? Zuletzt nannten TD Cowen und Oppenheimer je 275 Dollar, Jefferies und Stifel je 300 Dollar.

Was erwartet Salesforce für 2026/27? Umsatz von 46,1 bis 46,4 Milliarden Dollar und ein bereinigter Gewinn je Aktie von 16,67 bis 16,71 Dollar.

Wann gibt es die nächsten Zahlen? Am 2. Dezember 2026 nach US-Börsenschluss.

Warum ist die Salesforce Aktie 2026 so stark gefallen? Laut Marktbeobachtern wegen der Angst vor KI-Agenten, geringem organischem Wachstum und höherer Verschuldung.