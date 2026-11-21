Für Softwareaktien war es eine Woche der Abrechnung – und keine traf es im Dow Jones härter als Salesforce. Die Salesforce-Aktie (ISIN: US79466L3024, US-Handelssymbol: CRM) ist der zweitgrößte Dow Jones Verlierer der Woche. Vom Schlusskurs der Vorwoche bei 217,84 US-Dollar fiel sie um 17,09 Prozent auf 180,62 Dollar. Es war die schwächste Woche seit April. Nur Nvidia verlor im Leitindex noch mehr. Unsere Salesforce-Aktie Wochenanalyse zeigt, warum die Börse das Geschäftsmodell des Cloud-Pioniers plötzlich infrage stellt.
Salesforce-Aktie Dow Jones Verlierer der Woche: KI-Angst, Stellenabbau, Software-Beben – die schwärzeste Woche seit April
Salesforce-Aktie Wochenanalyse KW 47/2026: Mit einem Minus von 17,09 Prozent auf 180,62 US-Dollar ist Salesforce der zweitgrößte Dow Jones Verlierer der Woche. Allein am Dienstag brach die Aktie um 9,4 Prozent ein. Vor dem Rekord-Börsengang von Anthropic fürchten Anleger, dass KI-Agenten klassische Unternehmenssoftware verdrängen. Die Hintergründe und was bis zu den Zahlen am 2. Dezember zählt.
Salesforce-Aktie Wochenanalyse
Der Dienstag, an dem die Software fiel
Der Wochenverlierer geriet zwischen zwei Mühlsteine: die allgemeine Flucht aus Technologieaktien und eine ganz spezielle Angst um die Zukunft der Unternehmenssoftware.
Schon am Montag gab die Salesforce-Aktie leicht nach. Am Dienstag folgte der Absturz: Um 9,4 Prozent auf 194,62 Dollar brach das Papier ein. Einen Tag vor der Preisfestsetzung für den Börsengang von Anthropic verkauften Anleger quer durch die Branche Softwareaktien. Berichte über neue Stellenstreichungen bei Salesforce verstärkten den Druck. Am Mittwoch und Donnerstag ging es weiter abwärts auf rund 183 Dollar, am Freitag verlor die Aktie weitere 1,47 Prozent.
Dow Jones Verlierer der Woche
Warum die Salesforce-Aktie so tief fiel
Die Angst vor den KI-Agenten. Salesforce verdient sein Geld vor allem mit Abonnements für Kundenmanagement-Software, die nach der Zahl der Nutzer abgerechnet werden. Genau dieses Modell sehen Anleger bedroht: Wenn KI-Agenten Aufgaben im Vertrieb, im Kundenservice und im Marketing übernehmen, brauchen Unternehmen womöglich weniger Lizenzen. Zugleich bieten KI-Unternehmen eigene Werkzeuge direkt für Firmenkunden an.
Anthropic als Brennglas. Der Börsengang von Anthropic, mit einem Ausgabepreis von 83 Dollar der größte der Geschichte, rückte die Frage in den Mittelpunkt, wer in Zukunft das Geld der Unternehmen für Software bekommt. Anleger schichteten aus etablierten Softwareanbietern in die neuen KI-Konzerne um. Salesforce setzt mit seiner Plattform Agentforce selbst auf KI-Agenten, muss den Markt aber erst überzeugen, dass die neuen Erlöse die Risiken für das alte Geschäft übersteigen.
Stellenabbau als Warnsignal. Berichte über neue Stellenstreichungen deuten Anleger zweischneidig: Sie können die Margen stützen, nähren aber auch Zweifel am künftigen Wachstum.
Eine Rolle spielt auch der Zeitpunkt: Am 2. Dezember legt Salesforce Zahlen zum dritten Geschäftsquartal vor. Bis dahin dürften Anleger jede Aussage zur Nachfrage nach Agentforce und zur Entwicklung der Lizenzerlöse besonders genau verfolgen.
Häufige Fragen zur Salesforce-Aktie
Wie stark ist die Salesforce-Aktie in der KW 47/2026 gefallen?
Die Salesforce-Aktie (ISIN: US79466L3024, Symbol: CRM) fiel vom 13. bis 20. November 2026 um 17,09 Prozent auf 180,62 US-Dollar und war damit der zweitgrößte Dow Jones Verlierer der Woche.
Warum ist die Salesforce-Aktie eingebrochen?
Anleger fürchten, dass KI-Agenten das Geschäft mit klassischer Unternehmenssoftware verdrängen. Vor dem Börsengang von Anthropic wurden Softwareaktien breit verkauft, Berichte über Stellenstreichungen kamen hinzu.
Wann legt Salesforce Quartalszahlen vor?
Am 2. Dezember 2026.
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