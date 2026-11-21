Die Angst vor den KI-Agenten. Salesforce verdient sein Geld vor allem mit Abonnements für Kundenmanagement-Software, die nach der Zahl der Nutzer abgerechnet werden. Genau dieses Modell sehen Anleger bedroht: Wenn KI-Agenten Aufgaben im Vertrieb, im Kundenservice und im Marketing übernehmen, brauchen Unternehmen womöglich weniger Lizenzen. Zugleich bieten KI-Unternehmen eigene Werkzeuge direkt für Firmenkunden an.

Anthropic als Brennglas. Der Börsengang von Anthropic, mit einem Ausgabepreis von 83 Dollar der größte der Geschichte, rückte die Frage in den Mittelpunkt, wer in Zukunft das Geld der Unternehmen für Software bekommt. Anleger schichteten aus etablierten Softwareanbietern in die neuen KI-Konzerne um. Salesforce setzt mit seiner Plattform Agentforce selbst auf KI-Agenten, muss den Markt aber erst überzeugen, dass die neuen Erlöse die Risiken für das alte Geschäft übersteigen.

Stellenabbau als Warnsignal. Berichte über neue Stellenstreichungen deuten Anleger zweischneidig: Sie können die Margen stützen, nähren aber auch Zweifel am künftigen Wachstum.