Während Anleger Softwarewerte weltweit wegen der Angst vor künstlicher Intelligenz abstrafen, liefert die britische Sage Group am Donnerstag Zahlen, die nach Gegenbeweis aussehen: zweistelliges Umsatzwachstum, steigender Gewinn, höhere Dividende.
Sage-Aktie: Quartalszahlen Q4 GJ 2026 - Umsatz +11 Prozent, ARR bei 2,88 Milliarden Pfund und Ausblick um 10 Prozent - Kann Sage die KI-Sorgen der Software-Branche ausblenden?
Sage meldet für das Geschäftsjahr 2026 einen Umsatz von 2,78 Mrd. Pfund (+11%), einen ARR von 2,88 Mrd. Pfund (+12%) und einen bereinigten Gewinn je Aktie von 50,1 Pence (+16%). Die Dividende steigt auf 23,60 Pence, für 2027 peilt der Konzern rund 10% organisches Umsatzwachstum an.
Die Sage Group plc (ISIN: GB00B8C3BL03, FSE: SGK1, LSE: SGE) hat am 19. November 2026 ihre Zahlen für das Geschäftsjahr bis zum 30. September 2026 vorgelegt. Die Quartalszahlen zum vierten Geschäftsquartal fallen zugleich mit dem Jahresabschluss zusammen. Der Anbieter von Buchhaltungs-, Lohn- und Cloud-Software für kleine und mittlere Unternehmen erzielte einen Umsatz von 2,78 Milliarden Pfund und damit rund 11 Prozent mehr als im Vorjahr (2,51 Milliarden Pfund). Die Zahlen von Sage sind damit die jüngste Wortmeldung eines Sektors, der an der Börse zuletzt unter Druck stand.
Sage-Zahlen im Detail: Wachstum auf breiter Basis
Der wiederkehrende Umsatz bleibt der Motor der Sage-Aktie. Der Annualised Recurring Revenue, kurz ARR, stieg um 12 Prozent auf 2,88 Milliarden Pfund. Diese Kennzahl gilt bei Softwareabonnements als wichtigster Frühindikator, weil sie die vertraglich gesicherten Erlöse der kommenden Monate abbildet. Dass der ARR schneller wächst als der Gesamtumsatz, spricht dafür, dass der Wechsel in die Cloud weiter Fahrt aufnimmt. Nach Angaben der Berichterstattung war das Wachstum breit über Regionen und Produkte verteilt.
Beim Gewinn zeigt sich dasselbe Bild. Der Gewinn vor Steuern kletterte auf 527 Millionen Pfund nach 484 Millionen Pfund im Vorjahr, der den Aktionären zurechenbare Gewinn auf 401 Millionen Pfund nach 369 Millionen Pfund. Das unverwässerte Ergebnis je Aktie stieg auf 42,81 Pence nach 37,16 Pence. Das bereinigte Ergebnis je Aktie, das Sage für den Vergleich mit Analystenschätzungen heranzieht, legte um 16 Prozent auf 50,1 Pence zu, nach 43,3 Pence im Vorjahr. Der Gewinn wächst damit klar schneller als der Umsatz – ein Zeichen für operative Hebelwirkung.
|Kennzahl
|GJ 2026
|GJ 2025
|Veränderung
|Umsatz
|2,78 Mrd. £
|2,51 Mrd. £
|+11%
|ARR
|2,88 Mrd. £
|–
|+12%
|Gewinn vor Steuern
|527 Mio. £
|484 Mio. £
|+9%
|Gewinn (Aktionäre)
|401 Mio. £
|369 Mio. £
|+9%
|Ergebnis je Aktie
|42,81 p
|37,16 p
|+15%
|Bereinigtes Ergebnis je Aktie
|50,1 p
|43,3 p
|+16%
|Dividende gesamt
|23,60 p
|–
|+8%
Konsensschätzungen lagen zum Redaktionsschluss nicht aus einer belastbaren Quelle vor; ein Vergleich mit den Erwartungen der Analysten ist daher noch nicht möglich.
Quelle: Sage Group (über RTTNews, 19.11.2026)
Dividende und Ausblick: Zehn Prozent als Zielmarke
Aktionäre erhalten eine Schlussdividende von 15,55 Pence je Aktie; die Gesamtausschüttung für das Jahr steigt um 8 Prozent auf 23,60 Pence. Die Schlussdividende soll am 9. Februar 2027 gezahlt werden, Stichtag ist der 8. Januar 2027. Für das neue Geschäftsjahr 2027 stellt das Management ein organisches Umsatzwachstum von rund 10 Prozent in Aussicht und erwartet, dass die bereinigte operative Marge weiter steigt. Zugleich kündigt Sage eine nicht bereinigte Restrukturierungsbelastung von etwa 100 Millionen Pfund an. Das Unternehmen geht nach eigener Darstellung mit hohem Schwung in das neue Jahr.
Ein Blick auf die Einordnung: Ein Ausblick von rund 10 Prozent liegt nur knapp unter dem zuletzt erreichten Tempo von 11 Prozent. Das signalisiert Stabilität statt Beschleunigung. Ob das den Erwartungen der Analysten entspricht, lässt sich erst mit dem Konsens bewerten; Kursreaktion und Schätzungsanpassungen der Banken bleiben abzuwarten.
Das große Bild: Cloud-Software zwischen KI-Hoffnung und KI-Angst
Seit Monaten diskutiert der Markt, ob generative KI klassische Unternehmenssoftware ersetzt oder stärkt. Auch am heutigen Tag standen Softwarewerte wie SAP unter Druck. Sage argumentiert, dass Buchhaltung und Lohnabrechnung stark regulierte, datenintensive Prozesse sind, in denen Vertrauen, Compliance und Integration zählen. Die Zahlen stützen diese Sicht zunächst: Der ARR wächst zweistellig, die Marge soll weiter steigen. Entscheidend wird sein, ob die KI-Funktionen in den Produkten höhere Preise oder mehr Kunden bringen oder ob der Preisdruck wächst.
Für die Aktie bleibt die Bewertung der zentrale Hebel. Sage gehört zu den größeren Werten im FTSE 100 und wird im Branchenvergleich meist mit einem Aufschlag gehandelt, der von stetigem Wachstum lebt. Jede Abschwächung beim ARR würde daher stärker ins Gewicht fallen als beim Wettbewerb mit niedrigerer Bewertung.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.