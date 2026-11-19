Der wiederkehrende Umsatz bleibt der Motor der Sage-Aktie. Der Annualised Recurring Revenue, kurz ARR, stieg um 12 Prozent auf 2,88 Milliarden Pfund. Diese Kennzahl gilt bei Softwareabonnements als wichtigster Frühindikator, weil sie die vertraglich gesicherten Erlöse der kommenden Monate abbildet. Dass der ARR schneller wächst als der Gesamtumsatz, spricht dafür, dass der Wechsel in die Cloud weiter Fahrt aufnimmt. Nach Angaben der Berichterstattung war das Wachstum breit über Regionen und Produkte verteilt.

Beim Gewinn zeigt sich dasselbe Bild. Der Gewinn vor Steuern kletterte auf 527 Millionen Pfund nach 484 Millionen Pfund im Vorjahr, der den Aktionären zurechenbare Gewinn auf 401 Millionen Pfund nach 369 Millionen Pfund. Das unverwässerte Ergebnis je Aktie stieg auf 42,81 Pence nach 37,16 Pence. Das bereinigte Ergebnis je Aktie, das Sage für den Vergleich mit Analystenschätzungen heranzieht, legte um 16 Prozent auf 50,1 Pence zu, nach 43,3 Pence im Vorjahr. Der Gewinn wächst damit klar schneller als der Umsatz – ein Zeichen für operative Hebelwirkung.