Der französische Luftfahrt- und Rüstungskonzern Safran ist am Donnerstagmorgen der stärkste Wert aus Paris im Euro Stoxx 50. Die Safran-Aktie (ISIN: FR0000073272, WKN: 924781, deutsches Handelssymbol: SEJ1, US-Handelssymbol: SAFRY) steigt um 10:24 Uhr um 4,02 Prozent auf 302,60 Euro und liegt damit auf Platz fünf der Eurostoxx50 Gewinner. Mit dem Plus von 11,70 Euro überspringt das Papier wieder die Marke von 300 Euro.
Safran-Aktie Eurostoxx50 Gewinner: Plus 4 Prozent – der Triebwerksbauer fliegt der Marke von 300 Euro wieder davon
Die Safran-Aktie gehört am Donnerstagmorgen zu den größten Eurostoxx50 Gewinnern: Um 10:24 Uhr steigt der französische Triebwerkshersteller um 4,02 Prozent auf 302,60 Euro. Luftfahrtwerte springen mit dem Markt an. Die Gründe für den Kursgewinn und was die Zahlen des Konzerns zeigen.
Die Gründe für den Kursgewinn
Warum die Safran-Aktie heute überdurchschnittlich steigt
Eine neue Meldung aus dem Unternehmen gibt es nicht. Safran profitiert vom Stimmungsumschwung, und davon, dass die Aktie zuvor deutlich nachgegeben hatte.
Die europäischen Börsen folgen am Donnerstag der späten Erholung an der Wall Street. Der Nasdaq 100 hatte am Mittwoch zeitweise fast 5 Prozent verloren und schloss nur 0,6 Prozent im Minus, der Dow Jones drehte ins Plus. Der Euro Stoxx 50 gewinnt daraufhin 2,03 Prozent auf 6.013,89 Punkte. Zyklische Industriewerte, die besonders auf die Konjunktur- und Börsenstimmung reagieren, stehen dabei weit vorn. Auch Airbus zählt zu den Gewinnern.
Hinzu kommt der Nachholbedarf. Die Safran-Aktie hatte nach Angaben französischer Marktberichte in den vergangenen drei Monaten rund 15 Prozent verloren und gehörte zeitweise zu den schwächsten Werten im Pariser Leitindex CAC 40. Als Belastung galten die hohen Renditen französischer Staatsanleihen und der gestiegene Ölpreis, der die Fluggesellschaften als Kunden trifft. Charttechnisch gilt der Bereich um 318 Euro als nächste Hürde.
Markterholung
Der Euro Stoxx 50 steigt um gut 2 Prozent, Paris zieht mit.
Nachholeffekt
Nach rund 15 Prozent Verlust in drei Monaten greifen Anleger wieder zu.
Robustes Geschäft
Der Umsatz wuchs im dritten Quartal zweistellig.
Branche im Plus
Auch Airbus gehört zu den Eurostoxx50 Gewinnern des Morgens.
Das Unternehmen
Jeder zweite Mittelstreckenjet fliegt mit seinen Triebwerken
Safran baut gemeinsam mit dem US-Partner GE Aerospace im Gemeinschaftsunternehmen CFM die Triebwerke für die meistverkauften Mittelstreckenflugzeuge der Welt. Das eigentliche Geld verdient der Konzern mit Wartung und Ersatzteilen, die über Jahrzehnte anfallen. Im dritten Quartal 2026 stieg der bereinigte Umsatz um 14,7 Prozent auf 9,0 Milliarden Euro, nach neun Monaten stehen 26,6 Milliarden Euro und ein Plus von 17,5 Prozent in den Büchern. Den im Juli angehobenen Ausblick hat Safran bestätigt: Das laufende operative Ergebnis soll 2026 bei 6,4 bis 6,5 Milliarden Euro liegen.
Häufige Fragen zur Safran-Aktie
Warum ist die Safran-Aktie heute ein Eurostoxx50 Gewinner?
Die Safran-Aktie profitiert von der breiten Markterholung und holt nach rund 15 Prozent Verlust in drei Monaten überdurchschnittlich auf.
Wie stark steigt die Safran-Aktie am Donnerstagmorgen?
Um 10:24 Uhr lag sie in Paris bei 302,60 Euro, ein Plus von 4,02 Prozent.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der Safran-Aktie?
Die ISIN lautet FR0000073272, die WKN 924781. In Deutschland wird die Aktie unter SEJ1 gehandelt, in den USA als ADR unter SAFRY.
Was erwartet Safran für 2026?
Ein Umsatzwachstum im mittleren Zehnprozentbereich und ein laufendes operatives Ergebnis von 6,4 bis 6,5 Milliarden Euro.
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