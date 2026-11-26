Warum ist die Safran-Aktie heute ein Eurostoxx50 Gewinner?

Die Safran-Aktie profitiert von der breiten Markterholung und holt nach rund 15 Prozent Verlust in drei Monaten überdurchschnittlich auf.

Wie stark steigt die Safran-Aktie am Donnerstagmorgen?

Um 10:24 Uhr lag sie in Paris bei 302,60 Euro, ein Plus von 4,02 Prozent.

Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der Safran-Aktie?

Die ISIN lautet FR0000073272, die WKN 924781. In Deutschland wird die Aktie unter SEJ1 gehandelt, in den USA als ADR unter SAFRY.

Was erwartet Safran für 2026?

Ein Umsatzwachstum im mittleren Zehnprozentbereich und ein laufendes operatives Ergebnis von 6,4 bis 6,5 Milliarden Euro.