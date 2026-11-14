RWE verdient so viel wie lange nicht. Das bereinigte EBITDA stieg nach neun Monaten um 35 Prozent, der Konzern peilt das obere Ende seiner Prognose an und verspricht bis 2031 jedes Jahr zehn Prozent mehr Dividende. Die RWE-Aktie schloss am Freitag bei 59,58 Euro. Diese RWE Aktienanalyse zeigt, woher der Gewinnsprung kommt, warum Rechenzentren für Rückenwind sorgen und was die RWE Aktienprognose bestimmt.
RWE Aktienanalyse: Gewinn plus 35 Prozent, Dividende plus 10 Prozent jährlich – wird der Stromriese zum KI-Gewinner?
RWE hat das bereinigte EBITDA nach neun Monaten um 35 Prozent gesteigert, erwartet das obere Ende der Prognose und verspricht bis 2031 jedes Jahr zehn Prozent mehr Dividende. Rechenzentren treiben die Stromnachfrage. Unsere RWE Aktienanalyse zeigt, woher der Gewinnsprung kommt, wie nachhaltig er ist und was die RWE Aktienprognose bestimmt.
RWERWE
Steckbrief
- Unternehmen
- RWE AG
- Sitz
- Essen
- Ticker
- RWE (Xetra)
- Index
- DAX
- Kurs
- 59,58 Euro
- Börsenwert
- rund 44 Milliarden Euro
- KGV
- rund 18
- Dividendenrendite
- rund 2,2 Prozent
- Vorstandschef
- Markus Krebber
Stand: 14.11.2026, Kurs Xetra-Schluss 13.11.2026; KGV und Dividendenrendite laut onvista, Börsenwert eigene Überschlagsrechnung
Die Ausgangslage
Vom Kohlekonzern zum Grünstrom-Riesen
Die RWE Aktie ist heute eine Wette auf Wind, Sonne und flexible Kraftwerke – und auf den Stromhunger der Digitalwirtschaft.
RWE gehört zu den größten Erzeugern erneuerbarer Energie in Europa und den USA. Das Geschäft ruht auf vier Säulen: Offshore-Wind, Onshore-Wind und Solar, flexible Erzeugung mit Gas- und Wasserkraftwerken sowie dem Energiehandel. Der Ausbau von Rechenzentren treibt weltweit die Stromnachfrage und damit den Bedarf an grünem Strom und gesicherter Leistung. RWE plant zudem weitere Reservekraftwerke in Deutschland.
Die Zahlen
Der Energiehandel liefert richtig ab
Für die RWE Aktienanalyse zählt, welcher Teil des Gewinns wiederkehrt – und welcher nicht.
In den ersten neun Monaten stieg das bereinigte EBITDA auf 4,6 Milliarden Euro nach 3,4 Milliarden ein Jahr zuvor – mehr als Analysten erwartet hatten. Das bereinigte Nettoergebnis je Aktie kletterte um 42 Prozent auf 2,52 Euro. Alle Segmente lagen über Vorjahr. Onshore-Wind und Solar steigerten das EBITDA auf rund 1,5 Milliarden Euro, der Energiehandel verdiente mehr als das Dreifache. Laut Finanzvorstand hat RWE damit bereits 85 Prozent des geplanten Jahresergebnisses je Aktie erreicht.
RWE: Bereinigtes EBITDA nach neun Monaten
Milliarden Euro
Quelle: RWE, Zwischenmitteilungen 2025 und 2026
Daten als Tabelle
|Zeitraum
|EBITDA
|9M 2025
|3,4
|9M 2026
|4,6
Der Ausblick
Oberes Ende und zehn Prozent Dividendenwachstum
Im Sommer hatte RWE die Prognose angehoben. Für 2026 erwartet der Konzern ein bereinigtes EBITDA von 5,75 bis 6,35 Milliarden Euro und ein bereinigtes Nettoergebnis von 1,95 bis 2,45 Milliarden Euro – jeweils am oberen Ende. Für 2027 stellt RWE ein EBITDA von 6,7 bis 7,3 Milliarden Euro in Aussicht. Die Dividende soll für 2026 auf 1,32 Euro steigen und danach bis 2031 jährlich um zehn Prozent wachsen. Die Nettoschulden dürften zum Jahresende bei rund 12 Milliarden Euro liegen.
Die Bewertung
KGV um 18, Dividende mit Wachstumsversprechen
Mit einem KGV von rund 18 ist die RWE Aktie für einen Versorger nicht billig, gemessen am Wachstum aber auch nicht überzogen. Die Dividendenrendite liegt auf Basis des Ziels für 2026 bei rund 2,2 Prozent. Der Reiz liegt im angekündigten Wachstum: Hält RWE Wort, steigt die Ausschüttung bis 2031 deutlich.
Die Analysten
Über den Erwartungen
Mit dem bereinigten EBITDA übertraf RWE die Erwartungen der Analysten, die im Schnitt mit rund 4,4 Milliarden Euro nach neun Monaten gerechnet hatten. Im Fokus stehen nun die Nachhaltigkeit der Handelsgewinne und das Tempo beim Ausbau. Es handelt sich um Einschätzungen Dritter, nicht um eine Prognose der Redaktion.
Die Szenarien
RWE Aktienprognose: drei Wege für die Aktie
Szenario 1: Strom wird zum Engpass
Rechenzentren und Elektrifizierung treiben die Nachfrage, RWE liefert die Ziele für 2027. Dann könnte die Aktie über 65 Euro steigen.
Szenario 2: Solides Wachstum
Die Prognosen werden erreicht, der Handel normalisiert sich. Die Aktie pendelt zwischen 54 und 65 Euro.
Szenario 3: Zinsen und Preise belasten
Steigende Renditen und fallende Strompreise drücken die Bewertung. Dann droht ein Rückfall unter 54 Euro.
Häufige Fragen zur RWE Aktienanalyse
Was erwartet RWE für 2026?
Ein bereinigtes EBITDA von 5,75 bis 6,35 Milliarden Euro, jeweils am oberen Ende der Spanne.
Wie hoch ist die Dividende der RWE Aktie?
Für 2026 sind 1,32 Euro geplant. Danach soll die Dividende bis 2031 jährlich um zehn Prozent steigen.
Warum ist der Gewinn so stark gestiegen?
Alle Segmente wuchsen, besonders kräftig der Energiehandel sowie Onshore-Wind und Solar.
Was bedeutet der KI-Boom für RWE?
Rechenzentren erhöhen die Stromnachfrage, was den Bedarf an grünem Strom und gesicherter Leistung steigert.
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