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RWE Aktienanalyse: Gewinn plus 35 Prozent, Dividende plus 10 Prozent jährlich – wird der Stromriese zum KI-Gewinner?

aktiencheck.de Redaktion5 Min.

RWE hat das bereinigte EBITDA nach neun Monaten um 35 Prozent gesteigert, erwartet das obere Ende der Prognose und verspricht bis 2031 jedes Jahr zehn Prozent mehr Dividende. Rechenzentren treiben die Stromnachfrage. Unsere RWE Aktienanalyse zeigt, woher der Gewinnsprung kommt, wie nachhaltig er ist und was die RWE Aktienprognose bestimmt.

RWE verdient so viel wie lange nicht. Das bereinigte EBITDA stieg nach neun Monaten um 35 Prozent, der Konzern peilt das obere Ende seiner Prognose an und verspricht bis 2031 jedes Jahr zehn Prozent mehr Dividende. Die RWE-Aktie schloss am Freitag bei 59,58 Euro. Diese RWE Aktienanalyse zeigt, woher der Gewinnsprung kommt, warum Rechenzentren für Rückenwind sorgen und was die RWE Aktienprognose bestimmt.

RWE

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RWE Aktienanalyse: Gewinn plus 35 Prozent, Dividende plus 10 Prozent jährlich – wird der Stromriese zum KI-Gewinner?
Bild: KI-generiert
bereinigtes EBITDA nach neun Monaten, plus 35 Prozent
4,6 Mrd. €
bereinigtes Nettoergebnis je Aktie, plus 42 Prozent
2,52 €
EBITDA-Prognose 2026, oberes Ende erwartet
5,75–6,35 Mrd. €
Dividendenziel für 2026
1,32 €
Nettoinvestitionen nach neun Monaten
10,7 Mrd. €
Quelle: RWE, Zwischenmitteilung vom 11. November 2026; Kurs Xetra 13. November 2026

Steckbrief

Unternehmen
RWE AG
Sitz
Essen
Ticker
RWE (Xetra)
Index
DAX
Kurs
59,58 Euro
Börsenwert
rund 44 Milliarden Euro
KGV
rund 18
Dividendenrendite
rund 2,2 Prozent
Vorstandschef
Markus Krebber

Stand: 14.11.2026, Kurs Xetra-Schluss 13.11.2026; KGV und Dividendenrendite laut onvista, Börsenwert eigene Überschlagsrechnung

Die Ausgangslage

Vom Kohlekonzern zum Grünstrom-Riesen

Die RWE Aktie ist heute eine Wette auf Wind, Sonne und flexible Kraftwerke – und auf den Stromhunger der Digitalwirtschaft.

RWE gehört zu den größten Erzeugern erneuerbarer Energie in Europa und den USA. Das Geschäft ruht auf vier Säulen: Offshore-Wind, Onshore-Wind und Solar, flexible Erzeugung mit Gas- und Wasserkraftwerken sowie dem Energiehandel. Der Ausbau von Rechenzentren treibt weltweit die Stromnachfrage und damit den Bedarf an grünem Strom und gesicherter Leistung. RWE plant zudem weitere Reservekraftwerke in Deutschland.

Die Zahlen

Der Energiehandel liefert richtig ab

Für die RWE Aktienanalyse zählt, welcher Teil des Gewinns wiederkehrt – und welcher nicht.

In den ersten neun Monaten stieg das bereinigte EBITDA auf 4,6 Milliarden Euro nach 3,4 Milliarden ein Jahr zuvor – mehr als Analysten erwartet hatten. Das bereinigte Nettoergebnis je Aktie kletterte um 42 Prozent auf 2,52 Euro. Alle Segmente lagen über Vorjahr. Onshore-Wind und Solar steigerten das EBITDA auf rund 1,5 Milliarden Euro, der Energiehandel verdiente mehr als das Dreifache. Laut Finanzvorstand hat RWE damit bereits 85 Prozent des geplanten Jahresergebnisses je Aktie erreicht.

RWE: Bereinigtes EBITDA nach neun Monaten

Milliarden Euro

Quelle: RWE, Zwischenmitteilungen 2025 und 2026

Daten als Tabelle
ZeitraumEBITDA
9M 20253,4
9M 20264,6

Der Ausblick

Oberes Ende und zehn Prozent Dividendenwachstum

Im Sommer hatte RWE die Prognose angehoben. Für 2026 erwartet der Konzern ein bereinigtes EBITDA von 5,75 bis 6,35 Milliarden Euro und ein bereinigtes Nettoergebnis von 1,95 bis 2,45 Milliarden Euro – jeweils am oberen Ende. Für 2027 stellt RWE ein EBITDA von 6,7 bis 7,3 Milliarden Euro in Aussicht. Die Dividende soll für 2026 auf 1,32 Euro steigen und danach bis 2031 jährlich um zehn Prozent wachsen. Die Nettoschulden dürften zum Jahresende bei rund 12 Milliarden Euro liegen.

Die Bewertung

KGV um 18, Dividende mit Wachstumsversprechen

Mit einem KGV von rund 18 ist die RWE Aktie für einen Versorger nicht billig, gemessen am Wachstum aber auch nicht überzogen. Die Dividendenrendite liegt auf Basis des Ziels für 2026 bei rund 2,2 Prozent. Der Reiz liegt im angekündigten Wachstum: Hält RWE Wort, steigt die Ausschüttung bis 2031 deutlich.

Die Analysten

Über den Erwartungen

Mit dem bereinigten EBITDA übertraf RWE die Erwartungen der Analysten, die im Schnitt mit rund 4,4 Milliarden Euro nach neun Monaten gerechnet hatten. Im Fokus stehen nun die Nachhaltigkeit der Handelsgewinne und das Tempo beim Ausbau. Es handelt sich um Einschätzungen Dritter, nicht um eine Prognose der Redaktion.

Die Szenarien

RWE Aktienprognose: drei Wege für die Aktie

  1. Szenario 1: Strom wird zum Engpass

    Rechenzentren und Elektrifizierung treiben die Nachfrage, RWE liefert die Ziele für 2027. Dann könnte die Aktie über 65 Euro steigen.

  2. Szenario 2: Solides Wachstum

    Die Prognosen werden erreicht, der Handel normalisiert sich. Die Aktie pendelt zwischen 54 und 65 Euro.

  3. Szenario 3: Zinsen und Preise belasten

    Steigende Renditen und fallende Strompreise drücken die Bewertung. Dann droht ein Rückfall unter 54 Euro.

  1. Juli 2026

    Prognose

    Ziele für 2026 und 2027 angehoben

  2. 11. November 2026Jetzt

    Q3-Zahlen

    Oberes Ende der Prognose erwartet

  3. Ende 2026

    Bilanz

    Nettoschulden rund 12 Mrd. Euro erwartet

  4. 2027

    Ausblick

    EBITDA-Ziel 6,7 bis 7,3 Mrd. Euro

Quelle: RWE; Stand 14. November 2026

Häufige Fragen zur RWE Aktienanalyse

Was erwartet RWE für 2026?
Ein bereinigtes EBITDA von 5,75 bis 6,35 Milliarden Euro, jeweils am oberen Ende der Spanne.

Wie hoch ist die Dividende der RWE Aktie?
Für 2026 sind 1,32 Euro geplant. Danach soll die Dividende bis 2031 jährlich um zehn Prozent steigen.

Warum ist der Gewinn so stark gestiegen?
Alle Segmente wuchsen, besonders kräftig der Energiehandel sowie Onshore-Wind und Solar.

Was bedeutet der KI-Boom für RWE?
Rechenzentren erhöhen die Stromnachfrage, was den Bedarf an grünem Strom und gesicherter Leistung steigert.

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