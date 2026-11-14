RWE Aktienanalyse: Gewinn plus 35 Prozent, Dividende plus 10 Prozent jährlich – wird der Stromriese zum KI-Gewinner?

Was erwartet RWE für 2026?

Ein bereinigtes EBITDA von 5,75 bis 6,35 Milliarden Euro, jeweils am oberen Ende der Spanne.

Wie hoch ist die Dividende der RWE Aktie?

Für 2026 sind 1,32 Euro geplant. Danach soll die Dividende bis 2031 jährlich um zehn Prozent steigen.

Warum ist der Gewinn so stark gestiegen?

Alle Segmente wuchsen, besonders kräftig der Energiehandel sowie Onshore-Wind und Solar.

Was bedeutet der KI-Boom für RWE?

Rechenzentren erhöhen die Stromnachfrage, was den Bedarf an grünem Strom und gesicherter Leistung steigert.