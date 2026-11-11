Die RWE-Aktie (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, NASDAQ OTC-Symbol: RWNFF) sorgt nach starken Quartalszahlen für neue Fantasie an der Börse! Der Essener Energiekonzern hat seine Gewinne in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2026 deutlich gesteigert und die Erwartungen der Analysten übertroffen. Besonders bemerkenswert: Obwohl RWE seine Jahresprognose offiziell bestätigt, erwartet das Management inzwischen Ergebnisse im oberen Bereich der bisherigen Zielspannen. Für Analyst Olly Jeffery von Deutsche Bank Research ist dies ein wichtiger Grund, optimistisch zu bleiben. In seiner aktuellen Aktienanalyse vom 11. November 2026 bestätigt Olly Jeffery das Rating "buy" und das unveränderte Kursziel 65 Euro. Beim aktuellen Xetra-Kurs von 58,98 Euro und einem Tagesgewinn von 1,4 Prozent ergibt sich daraus ein rechnerisches Aufwärtspotenzial von rund 10,2 Prozent. Die spannende Frage lautet: Kann RWE seine außergewöhnlich starke Gewinnentwicklung fortsetzen und damit die nächste Aufwärtsbewegung der Aktie auslösen?
RWE Aktie: Starke Zahlen, Milliardeninvestitionen und Kursziel 65 Euro - geht jetzt noch mehr?
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Deutsche Bank Research bleibt optimistisch: Olly Jeffery bestätigt Rating "buy"
Die aktuelle RWE-Aktienanalyse von Deutsche Bank Research fällt eindeutig positiv aus. Analyst Olly Jeffery bestätigt das Rating "buy" und belässt das Kursziel unverändert bei 65 Euro. Im Mittelpunkt seiner Einschätzung stehen die überraschend starken Neunmonatsergebnisse. Die öffentlich dokumentierte Zusammenfassung der Analyse enthält zwei entscheidende Aussagen: Die Gewinne nach neun Monaten hätten die Erwartungen übertroffen, und der Ausblick erscheine eher konservativ. Damit signalisiert Olly Jeffery, dass die operative Entwicklung von RWE möglicherweise mehr Spielraum bietet, als die offizielle Unternehmensprognose zunächst vermuten lässt. Besonders interessant ist diese Einschätzung vor dem Hintergrund des starken Energiehandels und der höheren Ergebnisbeiträge aus erneuerbaren Energien. Für Deutsche Bank Research bleibt RWE damit ein aussichtsreicher Energiewert. Das Kursziel 65 Euro und das Rating "buy" unterstreichen die positive Einschätzung von Olly Jeffery.
RWE-Aktie: 10,2 Prozent Kurspotenzial bis zum Kursziel 65 Euro
Die Kursrelation verdeutlicht die Erwartungen von Deutsche Bank Research. Die RWE-Aktie notiert aktuell auf Xetra bei 58,98 Euro und gewinnt 1,4 Prozent. Das Kursziel 65 Euro liegt damit 6,02 Euro über dem aktuellen Börsenkurs. Daraus ergibt sich ein rechnerisches Aufwärtspotenzial von rund 10,2 Prozent. Für Anleger ist dies eine interessante Perspektive, zumal RWE gleichzeitig eine attraktive Dividendenpolitik verfolgt. Allerdings ist ein Analystenkursziel keine Garantie für zukünftige Kursgewinne. Die tatsächliche Entwicklung hängt von zahlreichen Faktoren ab, darunter Strompreise, Windbedingungen, Investitionskosten und die Profitabilität neuer Projekte. Olly Jeffery von Deutsche Bank Research sieht die Chancen derzeit offenbar als ausreichend attraktiv an, um das Rating "buy" zu bestätigen. Entscheidend wird sein, ob RWE seine starke Geschäftsentwicklung nachhaltig fortsetzen kann.
RWE meldet Gewinnsprung: EBITDA steigt um 35 Prozent
Die jüngsten Geschäftszahlen liefern überzeugende Argumente für die positive Aktienanalyse. RWE steigerte das bereinigte EBITDA in den ersten neun Monaten 2026 um 35 Prozent von 3,4 Milliarden Euro auf 4,6 Milliarden Euro. Noch deutlicher entwickelte sich das bereinigte Ergebnis je Aktie. Es erhöhte sich um 42 Prozent von 1,77 Euro auf 2,52 Euro. Das bereinigte Nettoergebnis stieg von 1,3 Milliarden Euro auf 1,8 Milliarden Euro. Besonders bemerkenswert ist, dass RWE bereits nach neun Monaten rund 85 Prozent seines Jahresziels beim bereinigten Ergebnis je Aktie erreicht hat. Diese Zahlen zeigen, dass der Energiekonzern nicht nur seine Erzeugungskapazitäten ausbaut, sondern auch seine Profitabilität erheblich verbessert. Für Olly Jeffery von Deutsche Bank Research ist die starke Gewinnentwicklung ein entscheidender Faktor. Das bestätigte Rating "buy" und das Kursziel 65 Euro spiegeln die Erwartung wider, dass RWE seine operative Stärke auch künftig nutzen kann.
Olly Jeffery hält den RWE-Ausblick für konservativ
Ein besonders interessanter Punkt der aktuellen RWE-Aktienanalyse betrifft die Jahresprognose. Deutsche Bank Research verweist darauf, dass der Ausblick des Unternehmens eher konservativ erscheine. Diese Einschätzung von Olly Jeffery ist deshalb bemerkenswert, weil RWE seine bisherigen Ziele zwar offiziell bestätigt, inzwischen aber Ergebnisse im oberen Bereich der Prognosespannen erwartet. Für das Geschäftsjahr 2026 rechnet RWE weiterhin mit einem bereinigten EBITDA zwischen 5,75 und 6,35 Milliarden Euro. Das bereinigte Nettoergebnis soll zwischen 1,95 und 2,45 Milliarden Euro liegen. Angesichts der starken Ergebnisse im zweiten und dritten Quartal könnte das Unternehmen die oberen Bereiche dieser Bandbreiten erreichen. Für Anleger eröffnet dies zusätzliche Fantasie. Sollte RWE die Erwartungen erneut übertreffen, könnte dies die positive Einschätzung von Deutsche Bank Research bestätigen. Allerdings bleibt offen, wie nachhaltig die außergewöhnlich starken Ergebnisbeiträge aus dem Energiehandel sind.
Energiehandel überrascht: RWE Supply & Trading wird zum Gewinnmotor
Einer der wichtigsten Gründe für die starken Geschäftszahlen ist die außergewöhnliche Entwicklung im Energiehandel. Das bereinigte EBITDA von RWE Supply & Trading stieg in den ersten neun Monaten 2026 von 150 Millionen Euro auf 543 Millionen Euro. Damit hat sich das Ergebnis mehr als verdreifacht. Besonders beeindruckend ist die Entwicklung nach einem zunächst schwachen Jahresauftakt. Im zweiten und dritten Quartal verbesserte sich die Handelsperformance erheblich. RWE erwartet deshalb für das Gesamtjahr inzwischen ein Ergebnis oberhalb der bisherigen Prognosespanne von 100 bis 500 Millionen Euro. Für die RWE-Aktie ist dies ein wichtiger positiver Faktor. Allerdings sollten Anleger berücksichtigen, dass Handelsergebnisse schwanken können. Außergewöhnlich hohe Gewinne eines Jahres lassen sich nicht zwangsläufig dauerhaft wiederholen. Genau deshalb ist die Einschätzung von Olly Jeffery von Deutsche Bank Research interessant: Der Analyst betrachtet die gesamte Gewinnentwicklung als stärker als erwartet und bestätigt das Rating "buy" sowie das Kursziel 65 Euro.
Offshore-Windkraft: RWE steigert Ergebnis auf 1,11 Milliarden Euro
Auch das Geschäft mit Offshore-Windparks entwickelte sich positiv. Das bereinigte EBITDA im Segment Offshore Wind stieg in den ersten neun Monaten 2026 von 915 Millionen Euro auf 1,11 Milliarden Euro. Verantwortlich waren insbesondere günstigere Windbedingungen und höhere Stromerzeugungsmengen. Zusätzlich leisteten neue Anlagen erste Ergebnisbeiträge. Dazu gehören die Windparks Thor in Dänemark, Sofia in Großbritannien und Nordseecluster A in Deutschland. Diese Projekte befinden sich teilweise noch im Bau, tragen aber bereits zur Stromproduktion bei. Für RWE eröffnet der weitere Ausbau der Offshore-Windkraft langfristige Wachstumschancen. Allerdings bleibt das Geschäft kapitalintensiv. Große Windparks erfordern erhebliche Investitionen, langfristige Planung und eine zuverlässige Projektabwicklung. Zudem können schwächere Windbedingungen und niedrigere Strompreise die Erträge belasten. Die aktuelle Aktienanalyse von Deutsche Bank Research berücksichtigt die insgesamt starke Geschäftsentwicklung. Olly Jeffery bestätigt deshalb das Rating "buy" und das Kursziel 65 Euro.
Solarenergie und Windkraft an Land wachsen ebenfalls
Im Segment Onshore Wind/Solar erhöhte RWE das bereinigte EBITDA von 1,242 Milliarden Euro auf 1,497 Milliarden Euro. Das entspricht einem Wachstum von rund 21 Prozent. Besonders positiv wirkten sich zusätzliche Erzeugungskapazitäten und günstigere Windbedingungen in Europa aus. Gleichzeitig belasteten negative Währungseffekte aus der Umrechnung von US-Dollar in Euro die Ergebnisse. Diese Entwicklung verdeutlicht die internationale Ausrichtung des Konzerns. RWE profitiert von Investitionen in erneuerbare Energien in verschiedenen Märkten, ist dadurch aber auch Wechselkursrisiken ausgesetzt. Langfristig bietet der Ausbau von Wind- und Solaranlagen erhebliche Chancen. Die weltweite Elektrifizierung und der steigende Strombedarf erhöhen die Bedeutung zusätzlicher Erzeugungskapazitäten. Allerdings müssen neue Projekte wirtschaftlich attraktiv bleiben. Steigende Finanzierungskosten, regulatorische Veränderungen und Verzögerungen können die Rentabilität beeinträchtigen. Für Anleger ist deshalb entscheidend, dass RWE seine Investitionen diszipliniert umsetzt.
Flexible Stromerzeugung: RWE profitiert von höheren Margen
Auch das Segment Flexible Erzeugung leistete einen wichtigen Beitrag zum Gewinnwachstum. Das bereinigte EBITDA stieg von 1,076 Milliarden Euro auf 1,343 Milliarden Euro. Unterstützt wurde die Entwicklung durch höhere Margen und zusätzliche Kapazitätszahlungen in Großbritannien. Hinzu kam eine Entschädigungszahlung des niederländischen Staates im Zusammenhang mit früheren gesetzlichen Einschränkungen der Kohleverstromung. Diese Einmalzahlung sollte bei der Bewertung der nachhaltigen Ertragskraft berücksichtigt werden. Grundsätzlich gewinnt flexible Stromerzeugung jedoch an Bedeutung. Mit dem Ausbau von Wind- und Solarenergie steigt der Bedarf an Anlagen, die Strom auch dann bereitstellen können, wenn erneuerbare Energiequellen weniger produzieren. RWE positioniert sich deshalb nicht ausschließlich als Betreiber erneuerbarer Energien, sondern als breit aufgestellter Energieversorger. Diese Kombination kann die Stabilität des Geschäftsmodells unterstützen. Gleichzeitig bleiben politische Entscheidungen und Energiepreise wichtige Einflussfaktoren.
RWE investiert 10,7 Milliarden Euro in die Energiezukunft
Besonders beeindruckend ist das Investitionstempo. RWE investierte in den ersten neun Monaten 2026 netto rund 10,7 Milliarden Euro. Die Mittel flossen insbesondere in erneuerbare Energien, Batteriespeicher und die Aufstockung der Beteiligung am Übertragungsnetzbetreiber Amprion. Damit baut RWE seine Position entlang verschiedener Bereiche der Energieversorgung aus. Die Investitionen eröffnen langfristige Wachstumschancen, erhöhen aber gleichzeitig den Kapitalbedarf. Für Anleger ist deshalb entscheidend, dass neue Projekte attraktive Renditen erwirtschaften. Das Management betont, ausschließlich in wirtschaftlich werthaltige Vorhaben investieren zu wollen. Für die RWE-Aktie ist diese finanzielle Disziplin besonders wichtig. Hohe Investitionen allein schaffen noch keinen Unternehmenswert. Erst wenn zusätzliche Anlagen nachhaltig profitable Ergebnisse liefern, profitieren langfristig auch die Aktionäre. Deutsche Bank Research bewertet die aktuelle Geschäftsentwicklung positiv. Olly Jeffery bestätigt das Rating "buy" und das Kursziel 65 Euro.
Amprion und Stromnetze: RWE erweitert seine strategische Position
Ein wichtiger Bestandteil der Investitionsstrategie ist die höhere Beteiligung an Amprion. Der Übertragungsnetzbetreiber spielt eine zentrale Rolle beim Ausbau und der Modernisierung der deutschen Strominfrastruktur. Mit der Aufstockung auf eine Mehrheitsbeteiligung stärkt RWE seine Position in einem Geschäftsbereich, der von langfristigen Investitionen in die Energiewende profitieren kann. Der Ausbau erneuerbarer Energien erfordert leistungsfähige Stromnetze, um Strom aus unterschiedlichen Regionen zuverlässig zu den Verbrauchern zu transportieren. Gleichzeitig erhöht der steigende Strombedarf von Industrie und Rechenzentren die Anforderungen an die Infrastruktur. Für RWE entstehen dadurch zusätzliche langfristige Perspektiven. Allerdings unterliegt das Netzgeschäft regulatorischen Rahmenbedingungen. Die erlaubten Renditen und Investitionsbedingungen werden wesentlich durch politische und regulatorische Entscheidungen beeinflusst. Dennoch kann die Beteiligung an Amprion zur Diversifikation der Ergebnisquellen beitragen.
Großbritannien: Offshore-Projekte mit KKR sichern Milliardenfinanzierung
Ein weiteres wichtiges Signal kommt aus Großbritannien. RWE und der Finanzinvestor KKR haben die Gründung eines Gemeinschaftsunternehmens für die Offshore-Windprojekte Vanguard West und Vanguard East abgeschlossen. Beide Projekte verfügen zusammen über eine geplante Erzeugungskapazität von 2,8 Gigawatt. Die Partner halten jeweils 50 Prozent. Zusätzlich wurde eine umfangreiche Projektfinanzierung vereinbart. Ein Konsortium aus 35 internationalen Banken stellt Kreditlinien in Höhe von 11,1 Milliarden britischen Pfund sowie ergänzende Finanzierungsmöglichkeiten bereit. Für RWE ist dieses Modell interessant, weil es die Finanzierung großer Projekte auf mehrere Partner verteilt. Dadurch kann der Konzern seine Wachstumsstrategie fortsetzen und gleichzeitig die Belastung der eigenen Bilanz begrenzen. Allerdings bleiben Offshore-Projekte komplex. Baukosten, technische Risiken und mögliche Verzögerungen können die Wirtschaftlichkeit beeinflussen. Entscheidend ist deshalb die erfolgreiche Umsetzung der Vorhaben.
Dividende: RWE verspricht langfristiges Ausschüttungswachstum
Neben den operativen Wachstumschancen bietet RWE eine interessante Dividendenperspektive. Für das Geschäftsjahr 2026 bestätigt der Konzern sein Dividendenziel von 1,32 Euro je Aktie. Beim aktuellen Xetra-Kurs von 58,98 Euro entspricht dies einer rechnerischen Dividendenrendite von rund 2,24 Prozent. Besonders bemerkenswert ist die langfristige Planung. RWE strebt bis 2031 ein jährliches Dividendenwachstum von 10 Prozent an. Sollte dieses Ziel erreicht werden, könnten die Ausschüttungen über mehrere Jahre deutlich steigen. Allerdings sind zukünftige Dividenden von der tatsächlichen Geschäftsentwicklung und den entsprechenden Unternehmensbeschlüssen abhängig. Eine Garantie besteht nicht. Für Anleger ist die Kombination aus möglichem Kursanstieg und wachsender Dividende dennoch interessant. Das Kursziel 65 Euro von Deutsche Bank Research berücksichtigt eine positive Gesamteinschätzung des Unternehmens. Olly Jeffery bestätigt das Rating "buy" und sieht die Geschäftsentwicklung weiterhin konstruktiv.
Verschuldung: Warum Anleger die Bilanz genau beobachten sollten
Trotz der starken Geschäftsentwicklung sollten Anleger die Finanzlage nicht unterschätzen. Zum 30. September 2026 lag die Nettoverschuldung von RWE bei rund 17 Milliarden Euro. Der Anstieg gegenüber dem Jahresende 2025 hängt insbesondere mit den umfangreichen Investitionen und saisonalen Effekten beim operativen Cashflow zusammen. Zum Jahresende erwartet RWE einen Rückgang der Nettoverschuldung auf etwa 12 Milliarden Euro. Ein wichtiger Grund dafür ist die bilanzielle Entkonsolidierung der britischen Offshore-Windprojekte nach Abschluss des Gemeinschaftsunternehmens mit KKR. Der Verschuldungsfaktor soll unter der Zielmarke von 3,0 bleiben. Für Anleger ist dies ein wichtiger Punkt. Der Ausbau erneuerbarer Energien und moderner Strominfrastruktur erfordert erhebliche finanzielle Mittel. Steigende Zinsen oder unerwartete Projektkosten könnten die Rentabilität belasten. Deshalb ist die Fähigkeit von RWE, Wachstum und finanzielle Stabilität miteinander zu verbinden, entscheidend für die langfristige Bewertung.
Welche Risiken könnten die RWE-Aktie belasten?
Die positive Aktienanalyse von Deutsche Bank Research bedeutet nicht, dass RWE frei von Risiken ist. Besonders wichtig sind die Entwicklungen an den europäischen Strommärkten. Sinkende Strompreise könnten die Profitabilität einzelner Anlagen belasten. Gleichzeitig hängen die Erträge aus Windkraftanlagen teilweise von den Wetterbedingungen ab. Ein weiteres Risiko liegt in den hohen Investitionsanforderungen. Verzögerungen bei großen Projekten, steigende Baukosten und höhere Finanzierungskosten können die erwarteten Renditen beeinträchtigen. Hinzu kommen regulatorische Unsicherheiten. Energiepolitische Entscheidungen können die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen für erneuerbare Energien, Stromnetze und flexible Kraftwerke verändern. Auch die außergewöhnlich starke Entwicklung im Energiehandel könnte sich in den kommenden Quartalen normalisieren. Für Anleger ist deshalb entscheidend, dass RWE seine Ertragsbasis nachhaltig verbreitert und die Investitionen wirtschaftlich erfolgreich umsetzt. Olly Jeffery von Deutsche Bank Research bleibt trotz dieser Risiken optimistisch und bestätigt das Rating "buy" sowie das Kursziel 65 Euro.
RWE-Aktie: Die wichtigsten Chancen für Anleger
Die langfristigen Chancen von RWE sind vielfältig. Erstens profitiert der Konzern vom weltweiten Ausbau erneuerbarer Energien. Zweitens eröffnet die steigende Nachfrage nach Strom zusätzliche Wachstumsmöglichkeiten. Drittens stärkt die Beteiligung an Amprion die Position im Netzgeschäft. Viertens bieten Batteriespeicher und flexible Kraftwerke neue Ertragschancen. Fünftens ermöglicht der hohe Investitionsumfang eine deutliche Erweiterung der Erzeugungskapazitäten. Sechstens könnten langfristige Partnerschaften die Finanzierung großer Projekte erleichtern. Siebtens bietet das angestrebte Dividendenwachstum zusätzliche Perspektiven für Aktionäre. Besonders wichtig ist jedoch die aktuelle operative Entwicklung. Das bereinigte EBITDA stieg in den ersten neun Monaten um 35 Prozent, während das bereinigte Ergebnis je Aktie um 42 Prozent zulegte. Diese Zahlen zeigen, dass RWE seine Wachstumsstrategie bereits in steigende Gewinne umsetzen kann. Genau deshalb bewertet Deutsche Bank Research die Aktie weiterhin positiv.
Fazit: RWE-Aktie mit Kursziel 65 Euro – Olly Jeffery bleibt optimistisch
Die RWE-Aktie präsentiert sich im November 2026 in einer starken operativen Verfassung. Der Energiekonzern hat seine Gewinne in den ersten neun Monaten erheblich gesteigert und die Erwartungen übertroffen. Besonders beeindruckend sind das bereinigte EBITDA von 4,6 Milliarden Euro, der Anstieg des bereinigten Ergebnisses je Aktie um 42 Prozent und die außergewöhnlich starke Entwicklung im Energiehandel. Gleichzeitig investiert RWE Milliarden in erneuerbare Energien, Batteriespeicher und Stromnetze. Für Analyst Olly Jeffery von Deutsche Bank Research sind die starken Ergebnisse ein wichtiges Argument für seine positive Aktienanalyse. Olly Jeffery hält den Ausblick des Unternehmens für eher konservativ und bestätigt deshalb das Rating "buy" sowie das unveränderte Kursziel 65 Euro. Gegenüber dem aktuellen Xetra-Kurs von 58,98 Euro ergibt sich ein rechnerisches Aufwärtspotenzial von rund 10,2 Prozent. Die Chancen liegen in einer Fortsetzung des Gewinnwachstums, dem Ausbau neuer Erzeugungskapazitäten und steigenden Dividenden. Gleichzeitig bleiben hohe Investitionen, Strompreisschwankungen und regulatorische Risiken wichtige Herausforderungen. Entscheidend wird sein, ob RWE seine starke Geschäftsentwicklung nachhaltig fortsetzen kann. Die aktuelle Aktienanalyse von Deutsche Bank Research zeigt jedenfalls, dass Olly Jeffery dem Energiekonzern weiterhin attraktive Perspektiven zutraut.
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Autor: Redaktion, aktiencheck.de
Veröffentlicht am: 11. November 2026
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