RWE Aktie: Starke Zahlen, Milliardeninvestitionen und Kursziel 65 Euro - geht jetzt noch mehr?

Die RWE-Aktie präsentiert sich im November 2026 in einer starken operativen Verfassung. Der Energiekonzern hat seine Gewinne in den ersten neun Monaten erheblich gesteigert und die Erwartungen übertroffen. Besonders beeindruckend sind das bereinigte EBITDA von 4,6 Milliarden Euro, der Anstieg des bereinigten Ergebnisses je Aktie um 42 Prozent und die außergewöhnlich starke Entwicklung im Energiehandel. Gleichzeitig investiert RWE Milliarden in erneuerbare Energien, Batteriespeicher und Stromnetze. Für Analyst Olly Jeffery von Deutsche Bank Research sind die starken Ergebnisse ein wichtiges Argument für seine positive Aktienanalyse. Olly Jeffery hält den Ausblick des Unternehmens für eher konservativ und bestätigt deshalb das Rating "buy" sowie das unveränderte Kursziel 65 Euro. Gegenüber dem aktuellen Xetra-Kurs von 58,98 Euro ergibt sich ein rechnerisches Aufwärtspotenzial von rund 10,2 Prozent. Die Chancen liegen in einer Fortsetzung des Gewinnwachstums, dem Ausbau neuer Erzeugungskapazitäten und steigenden Dividenden. Gleichzeitig bleiben hohe Investitionen, Strompreisschwankungen und regulatorische Risiken wichtige Herausforderungen. Entscheidend wird sein, ob RWE seine starke Geschäftsentwicklung nachhaltig fortsetzen kann. Die aktuelle Aktienanalyse von Deutsche Bank Research zeigt jedenfalls, dass Olly Jeffery dem Energiekonzern weiterhin attraktive Perspektiven zutraut.

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Autor: Redaktion, aktiencheck.de

Veröffentlicht am: 11. November 2026

Disclaimer

Dieser Artikel dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Investitionen in Aktien unterliegen Risiken, einschließlich des möglichen Verlusts des eingesetzten Kapitals. Die Redaktion übernimmt keine Haftung für etwaige Entscheidungen auf Basis dieses Artikels.