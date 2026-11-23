Die RWE Aktie (ISIN: DE0007037129, Ticker: RWE) schloss am Freitag, 20. November 2026, im Xetra-Handel bei 55,70 Euro und lag damit rund 21 Prozent über dem Stand zum Jahresbeginn. Am Montagmorgen notierte sie nach Handelsdaten von gettex um 07:30 Uhr bei rund 56 Euro. Die RWE Aktienprognose der Analysten liegt deutlich darüber: Das durchschnittliche RWE Kursziel beträgt rund 70 Euro, und heute hob die Deutsche Bank ihr Ziel von 65 auf 67 Euro an. Ist der Energiekonzern nach dem Gewinnsprung der ersten neun Monate noch immer günstig bewertet, oder ist der Optimismus schon im Kurs?

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