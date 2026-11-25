Die RWE-Aktie verliert am Mittwochmittag 1,83% auf 55,92 Euro und gehört zu den DAX-Verlierern. Anders als bei den meisten Werten dieser Gruppe findet sich weder eine Unternehmensmeldung noch eine negative Analystenstudie. Die Nachrichten der Vortage waren sogar positiv. Das Minus ist deshalb vor allem technisch und von der Marktrotation getrieben.