Die RWE-Aktie verliert am Mittwochmittag 1,83% auf 55,92 Euro und gehört zu den DAX-Verlierern. Anders als bei den meisten Werten dieser Gruppe findet sich weder eine Unternehmensmeldung noch eine negative Analystenstudie. Die Nachrichten der Vortage waren sogar positiv. Das Minus ist deshalb vor allem technisch und von der Marktrotation getrieben.
RWE Aktie: DAX-Verlierer am Mittag mit -1,83% - Rotation und Gewinnmitnahmen testen die 55-Euro-Marke
Die RWE-Aktie fällt am Mittag auf 55,92 Euro und testet die wichtige Unterstützung bei 55 Euro. Einen eindeutigen Auslöser gibt es nicht, die Nachrichtenlage ist sogar positiv.
DAX Verlierer am Mittag
Warum die RWE Aktie heute fällt
Ein eindeutiger Einzelauslöser ist nicht erkennbar, mehrere Faktoren dürften zusammenwirken.
Bereits zum Handelsstart lag die RWE-Aktie um 0,77% tiefer bei 56,52 Euro, der Xetra-Schluss am Dienstag lag bei 56,96 Euro. Plausibel sind aus unserer Einschätzung vier Faktoren, von denen keiner belegt ist:
Rotation: Defensive Gewinner des Jahres, RWE liegt rund 21 bis 27% im Plus, werden zugunsten zyklischer Nachzügler wie der Autowerte verkauft.
Gewinnmitnahmen: Die Aktie scheiterte zuletzt am Widerstand von 60 Euro.
Zinsen: Vor den US-Inflationsdaten belastet Unsicherheit kapitalintensive Versorger.
Energiepreise: Brent hat im November mehr als 20% verloren, ein schwächerer Energiekomplex dämpft die Erwartungen an den Energiehandel.
RWE Aktie: Zahlen und Analysten
Fundamental läuft es: Das bereinigte EBITDA stieg in den ersten neun Monaten um 35% auf 4,6 Mrd. Euro und übertraf mit dem Konsens von 4,429 Mrd. Euro die Erwartungen. Das bereinigte Nettoergebnis lag bei 1,8 Mrd. Euro, das Ergebnis je Aktie bei 2,52 Euro (+42%). Die Ziele liegen am oberen Ende der Spanne, die Dividende soll jährlich steigen.
|Haus
|Einstufung
|Kursziel
|Bank of America
|Kaufen
|76 €
|Exane BNP Paribas
|Outperform (hochgestuft, 23.11.)
|75,60 €
|Goldman Sachs
|Buy
|74 €
|Barclays
|Overweight
|73 €
|Deutsche Bank
|Buy
|67 €
Kursziele sind Einschätzungen der genannten Häuser, keine Empfehlung der Redaktion.
Quelle: aktiencheck.de, Stand 25.11.2026
Der Konsens liegt knapp unter 70 Euro. Das 52-Wochen-Hoch bei 62,00 Euro wurde am 17.09.2026 erreicht, das Tief bei 42,84 Euro am 05.12.2025.
Strategisch baut sich RWE zum vertikal integrierten "Powerhouse" um, unter anderem über die Beteiligung am Netzbetreiber Amprion. Am 23.11. fiel die Investitionsentscheidung für drei wasserstofffähige Gaskraftwerke in Nordrhein-Westfalen. Im Bieterverfahren um Uniper ist RWE ausgeschieden.
Charttechnik: Test der 55-Euro-Marke
Die Aktie scheiterte am Widerstandsbereich um 60 Euro. Als "eminent wichtige Marke" gilt laut boersennews die Unterstützung bei 55 Euro, das Tagestief am 20.11. lag bei 55,30 Euro. Mit 55,92 Euro testet die Aktie diese Marke erneut. Ein Bruch würde das kurzfristige Chartbild eintrüben.
Ausblick: Wachstum durch Rechenzentren und Netze
Für die RWE-Aktie sprechen starke Ergebnisse, Dividendenwachstum und Kapazitäten für Rechenzentren und Netze. Kurzfristig entscheidet, ob die Marke von 55 Euro hält.
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