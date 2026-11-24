Die RWE Aktie (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Handelssymbol: RWE, US-Handelssymbol: RWEOY) legt den zweiten Tag in Folge zu. Um 12:34 Uhr notiert das Papier des Essener Energiekonzerns bei 57,36 Euro, ein Plus von 0,88 Prozent. Damit gehört RWE zu den DAX Gewinnern am Mittag, während der Leitindex nachgibt. Schon am Montag hatte die RWE-Aktie 2,08 Prozent auf 56,86 Euro gewonnen. Rückenwind kommt von den Analysten: Innerhalb von 24 Stunden haben zwei Häuser ihre Kursziele angehoben.
RWE Aktie: DAX Gewinner am Mittag – zwei Kurszielanhebungen in 24 Stunden, nimmt der Versorger jetzt Anlauf auf 60 Euro?
Die RWE Aktie gehört am Dienstagmittag zu den DAX Gewinnern: Plus 0,88 Prozent auf 57,36 Euro. Exane BNP Paribas stuft den Energiekonzern auf „Outperform“ hoch und hebt das Kursziel auf 75,60 Euro, bereits am Montag hatte die Deutsche Bank ihr Ziel erhöht. Dazu suchen Anleger nach dem Tech-Rückschlag defensive Werte. Was hinter dem Anstieg der RWE Aktie steckt.
Der Auslöser
Hochstufung durch Exane: warum die RWE Aktie steigt
Zwei Kurszielanhebungen in zwei Tagen und ein Markt, der nach dem Tech-Strohfeuer nach Sicherheit sucht – für RWE ein günstiger Mix.
Am Dienstagmorgen hat Exane BNP Paribas die RWE Aktie von „Neutral“ auf „Outperform“ hochgestuft und das Kursziel von 68,70 auf 75,60 Euro angehoben. Das neue Ziel liegt rund 32 Prozent über dem aktuellen Kurs. Bereits am Montag hatte die Deutsche Bank nachgelegt: Analyst James Brand hob sein Kursziel von 65 auf 67 Euro an und bestätigte die Kaufempfehlung. Hinzu kommt das Marktumfeld: Nach dem Rückschlag bei Technologiewerten sind defensive Versorger mit planbaren Erträgen gefragt. Bemerkenswert ist allerdings, wie verhalten die Aktie auf die Hochstufung reagiert – ein Plus von unter einem Prozent.
Hochstufung auf Outperform
Exane BNP Paribas sieht nun 75,60 Euro – eines der höchsten Ziele am Markt.
Deutsche Bank erhöht
James Brand hebt sein Ziel auf 67 Euro und bleibt bei Kaufen.
Breite Unterstützung
Mitte November lag das durchschnittliche Kursziel von 18 Analysten bei knapp 70 Euro, die Spanne reichte von 60 bis 77,50 Euro.
Defensive Qualität
Nach dem Tech-Rückschlag suchen Anleger Werte, die nicht am KI-Zyklus hängen.
Die Analysten
Kursziele von 57 bis 77,50 Euro: die Mehrheit ist optimistisch
Neben Exane und der Deutschen Bank sind auch andere Häuser für die RWE Aktie zuversichtlich: Goldman Sachs sieht 74 Euro. Vorsichtiger ist Bernstein mit „Market-Perform“ und einem Ziel von 57 Euro – das entspricht etwa dem aktuellen Kurs. Mitte November lag das durchschnittliche Kursziel von 18 Analysten bei knapp 70 Euro. Alle Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion.
Die Marken
RWE Aktie: 57 Euro als Sprungbrett
Charttechnisch hat sich die RWE Aktie nach dem Rücksetzer vom Freitag auf 55,70 Euro wieder über die Marke von 57 Euro gearbeitet. Die nächste Hürde ist die Zone um 57,70 Euro, das Niveau von Mitte vergangener Woche. Darüber rückt die runde Marke von 60 Euro in den Blick. Nach unten bildet der Bereich um 55,70 Euro die erste wichtige Unterstützung.
Häufige Fragen zur RWE Aktie
Warum ist die RWE Aktie heute DAX Gewinner?
Exane BNP Paribas hat RWE auf „Outperform“ hochgestuft und das Kursziel auf 75,60 Euro angehoben. Am Montag hatte die Deutsche Bank ihr Ziel auf 67 Euro erhöht.
Welche ISIN und WKN hat die RWE Aktie?
Die ISIN lautet DE0007037129, die WKN 703712, das Handelssymbol RWE. In den USA wird ein ADR unter RWEOY gehandelt.
Welche Kursziele nennen Analysten?
Die Spanne reicht von 57 Euro (Bernstein) über 67 Euro (Deutsche Bank) und 74 Euro (Goldman Sachs) bis 75,60 Euro (Exane BNP Paribas).
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