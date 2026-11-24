Am Dienstagmorgen hat Exane BNP Paribas die RWE Aktie von „Neutral“ auf „Outperform“ hochgestuft und das Kursziel von 68,70 auf 75,60 Euro angehoben. Das neue Ziel liegt rund 32 Prozent über dem aktuellen Kurs. Bereits am Montag hatte die Deutsche Bank nachgelegt: Analyst James Brand hob sein Kursziel von 65 auf 67 Euro an und bestätigte die Kaufempfehlung. Hinzu kommt das Marktumfeld: Nach dem Rückschlag bei Technologiewerten sind defensive Versorger mit planbaren Erträgen gefragt. Bemerkenswert ist allerdings, wie verhalten die Aktie auf die Hochstufung reagiert – ein Plus von unter einem Prozent.