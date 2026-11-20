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Rüstungsaktien – Quo vadis?

aktiencheck.de Redaktion 20.11.2026, 14:45 2 Min. BNP Paribas

Die Gewinnwarnung der CSG Group setzt Europas Rüstungsaktien unter Druck und weckt Zweifel an den künftigen Margen im Munitionsgeschäft.

Bild: Will Porada / Unsplash

Was haben Rüstungsaktien und Chipwerte gemeinsam? Es geht seit einigen Monaten bergab – wenn auch nicht aus den gleichen Gründen, so Florian M. Roebbeling von BNP Paribas. Und bei den Rüstungswerten seien es insbesondere die europäischen Größen, die unter teils herben Kursverlusten leiden würden. Die amerikanischen Werte würden sich da etwas resilienter zeigen. Eine neue Studie von Adrien Rabier, Analyst bei Bernstein Research, beleuchte die Situation und gebe Folgendes zu bedenken: Bis 2024 seien 64 Prozent der Verluste in einem Krieg auf Artilleriebeschuss zurückgegangen. Seinen Angaben zufolge würden heute hingegen Drohnen 80 Prozent der Kriegsverluste ausmachen. Das habe ernsthafte Auswirkungen auf die etablierten Rüstungsgüterhersteller, denn für sie sei die (Artillerie-)Munition das margenstärkste Geschäft. Mit Panzern und Haubitzen lasse sich gutes Geld verdienen, aber mit der Munition dafür noch viel mehr. Das sei ungefähr so wie bei Herstellern von Druckern. Die würden an den Druckerkartuschen auch deutlich mehr verdienen als an den Druckern selbst. Entsprechend verschnupft habe der Markt reagiert, als die tschechische CSG Group kürzlich eine Gewinnwarnung ausgegeben sowie vor fallenden Preisen und Margen bei Artilleriemunition gewarnt habe. Die Aktie habe daraufhin über 20 Prozent verloren und mehr oder weniger alle anderen europäischen Rüstungswerte mit in den Keller gezogen. Und es komme vielleicht noch schlimmer: Gemäß der Bernstein-Studie könnten die europäischen Munitionslager – aufgrund der Veränderung des Krieges und wie er heutzutage gefochten werde – schon im Jahr 2030 wieder vollständig gefüllt sein. Das widerspreche den Prognosen für Umsatz und Gewinn zum Beispiel von Rheinmetall diametral, die mit langanhaltenden und üppigen Auftragseingängen bei der margenstarken Munition bis in die späten 2030er-Jahre rechnen würden. Während bei den KI- und den Chipwerten die Angst vor Regulierung, Widerstände gegen geplante Rechenzentren und allgemeiner Unmut über ausufernde Zirkulationsgeschäfte auf die Stimmung drücken würden, sei es im Defense-Sektor also vor allem der Ausblick auf die zukünftige Profitabilität, der Sorge bereite. Und da an der Börse die Zukunft gehandelt werde, würden viele dieser Werte gerade unter Druck geraten. Denn selbst wenn heute die Auftragsbücher noch voll seien, würden künftige Umsätze im Verteidigungsbereich wohl eher in Richtung Drohnen- und Laserhersteller wandern. Einziger Lichtblick: Durch den bereits jetzt schon starken Verfall der Kurse hätten einige dieser Werte einstellige oder niedrige zweistellige KGVs. Da sei dann Rüstung auf einmal Value …

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