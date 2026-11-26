Genau das ist geschehen. Eines der privaten Portfoliounternehmen hat eine Finanzierungsrunde abgeschlossen und zugleich eine strategische Optionsvereinbarung mit einem an der Nasdaq notierten Investor getroffen. RTW Biotech Opportunities schätzt den daraus entstehenden Bewertungsgewinn auf 81 Millionen Dollar. Das entspricht rund 9 Prozent des Nettoinventarwerts vom 31. Oktober.

Offiziell verbucht wird der Zuwachs im Nettoinventarwert zum 30. November, der am 14. Dezember veröffentlicht werden soll. Ende Oktober hatte der Wert bei 2,67 Dollar je Aktie gelegen, 1,1 Prozent weniger als einen Monat zuvor.