Bei Beteiligungsgesellschaften passiert an den meisten Tagen wenig. Am Donnerstag ist das anders: Die RTW-Biotech-Opportunities-Aktie (ISIN: GG00BKTRRM22, WKN: A2PUQN, Symbol London: RTW, Symbol Deutschland: 0BM) springt am Vormittag um 7,72 Prozent auf 2,65 Dollar und ist damit der zweitstärkste Wert unter den FTSE 350 Gewinnern.
RTW-Biotech-Opportunities-Aktie FTSE 350 Gewinner: Ein einziger Deal hebt den Fondswert um 9 Prozent – 81 Millionen Dollar auf einen Schlag
Die RTW-Biotech-Opportunities-Aktie steigt am Donnerstagvormittag um 7,7 Prozent und ist der zweitgrößte FTSE 350 Gewinner. Die Biotech-Beteiligungsgesellschaft meldet einen geschätzten Bewertungsgewinn von 81 Millionen Dollar bei einem nicht börsennotierten Portfoliounternehmen. Den Namen nennt sie nicht.
FTSE 350 Gewinner RTW Biotech Opportunities
Warum die RTW-Biotech-Opportunities-Aktie steigt: Eine Finanzierungsrunde mit Folgen
Die Gesellschaft hält Anteile an jungen Biotech- und Medizintechnikfirmen, viele davon nicht an der Börse. Deren Wert ändert sich selten – und dann sprunghaft.
Genau das ist geschehen. Eines der privaten Portfoliounternehmen hat eine Finanzierungsrunde abgeschlossen und zugleich eine strategische Optionsvereinbarung mit einem an der Nasdaq notierten Investor getroffen. RTW Biotech Opportunities schätzt den daraus entstehenden Bewertungsgewinn auf 81 Millionen Dollar. Das entspricht rund 9 Prozent des Nettoinventarwerts vom 31. Oktober.
Offiziell verbucht wird der Zuwachs im Nettoinventarwert zum 30. November, der am 14. Dezember veröffentlicht werden soll. Ende Oktober hatte der Wert bei 2,67 Dollar je Aktie gelegen, 1,1 Prozent weniger als einen Monat zuvor.
Hintergrund
Wer hinter dem Fonds steht: Biotech von der Idee bis zur Börse
RTW Biotech Opportunities ist in Guernsey ansässig, seit 2019 an der Londoner Börse notiert und wird von der New Yorker Investmentgesellschaft RTW Investments unter Leitung des Mediziners Roderick Wong verwaltet. Die Strategie: Unternehmen über alle Phasen begleiten, von der frühen Forschung bis zur Börsennotierung. Das Vermögen liegt bei rund 1,07 Milliarden Dollar.
Aktienrückkäufe
Die Gesellschaft kauft fast täglich eigene Aktien, zuletzt am 23. November 275.036 Stück zu 2,42 Dollar. Käufe unter dem Nettoinventarwert erhöhen den Wert je verbleibender Aktie.
Bewertung
Private Beteiligungen werden geschätzt, nicht gehandelt. Erst ein Verkauf oder Börsengang bestätigt den Wert.
Kosten
Die laufenden Kosten liegen bei 1,74 Prozent, dazu kommt eine erfolgsabhängige Gebühr.
Nächster Termin
Am 14. Dezember wird der Nettoinventarwert für Ende November veröffentlicht.
Steckbrief
- Unternehmen
- RTW Biotech Opportunities Ltd
- Geschäft
- Beteiligungsgesellschaft für Biotech und Medizintechnik
- ISIN
- GG00BKTRRM22
- WKN
- A2PUQN
- Symbol London / Deutschland
- RTW / 0BM
- Kurs London
- 2,65 Dollar (+7,72 %)
- Nettoinventarwert
- 2,67 Dollar je Aktie (31. Oktober 2026)
- Verwalter
- RTW Investments
Stand: 26.11.2026, Kurs London laut TradingView, 10:32 Uhr MEZ
Häufige Fragen zur RTW-Biotech-Opportunities-Aktie
Warum ist die RTW-Biotech-Opportunities-Aktie heute FTSE 350 Gewinner?
Die Gesellschaft meldet einen geschätzten Bewertungsgewinn von 81 Millionen Dollar bei einem privaten Portfoliounternehmen, rund 9 Prozent ihres Nettoinventarwerts.
Um welches Unternehmen geht es?
Das hat die Gesellschaft nicht mitgeteilt.
Wann wird der Gewinn im Nettoinventarwert sichtbar?
Mit dem Wert zum 30. November, der am 14. Dezember veröffentlicht werden soll.
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