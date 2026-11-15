RTL-Group-Aktie: Quartalszahlen Q3 – das erste volle Sky-Quartal trifft die alte Werbewunde

Der 18. November 2025 ist für Aktionäre der RTL Group kein gutes Datum. Damals kappte der Medienkonzern bei den Neunmonatszahlen seine Prognose drastisch, die Aktie fiel deutlich. Ein Jahr später ist RTL ein anderes Unternehmen: Mit der Übernahme von Sky Deutschland ist der Konzern zur klaren Nummer drei im deutschsprachigen Streaming aufgestiegen, RTL+ verdient erstmals Geld. Die Aktie notierte im Spätsommer dennoch um 32 Euro, rund 7 Prozent unter dem Jahresanfang. Am Dienstag, 17. November, zeigen die RTL Quartalszahlen für Q3, ob das neue RTL die alte Schwäche im TV-Werbemarkt überwinden kann.