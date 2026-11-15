Der 18. November 2025 ist für Aktionäre der RTL Group kein gutes Datum. Damals kappte der Medienkonzern bei den Neunmonatszahlen seine Prognose drastisch, die Aktie fiel deutlich. Ein Jahr später ist RTL ein anderes Unternehmen: Mit der Übernahme von Sky Deutschland ist der Konzern zur klaren Nummer drei im deutschsprachigen Streaming aufgestiegen, RTL+ verdient erstmals Geld. Die Aktie notierte im Spätsommer dennoch um 32 Euro, rund 7 Prozent unter dem Jahresanfang. Am Dienstag, 17. November, zeigen die RTL Quartalszahlen für Q3, ob das neue RTL die alte Schwäche im TV-Werbemarkt überwinden kann.
RTL-Group-Aktie: Quartalszahlen Q3 – das erste volle Sky-Quartal trifft die alte Werbewunde
RTL Group legt am Dienstag, 17. November 2026, die Quartalsmitteilung für Q3 vor. Vor einem Jahr schockte der Medienkonzern genau an diesem Termin mit einer Gewinnwarnung. Jetzt steht das erste volle Quartal mit Sky Deutschland an. Die große Vorschau auf die RTL Zahlen: Erwartungen, Erfolgsbilanz, Flüsterschätzungen und unsere Einschätzung.
Handelssymbol: RRTL (Xetra) · ISIN: LU0061462528 · WKN: 861149
RTL Quartalszahlen Q3
Die Erwartungen: Erstmals drei Monate Sky in den Büchern
Seit dem 1. Juni gehört Sky Deutschland zur RTL Group. Im Halbjahresbericht steckte davon nur ein Monat, der bereits rund 61 Millionen Euro zum bereinigten EBITA beitrug. Das dritte Quartal ist das erste mit drei vollen Sky-Monaten. Entsprechend hat RTL die Umsatzprognose für 2026 um rund eine Milliarde Euro auf 7,1 bis 7,2 Milliarden Euro angehoben. Beim bereinigten EBITA bleibt es bei rund 725 Millionen Euro, mittelfristig peilt der Konzern 1 Milliarde Euro an.
Das erste Halbjahr war stark. Das bereinigte EBITA stieg um 49,4 Prozent, auch ohne Sky lag es 18 Millionen Euro über dem Vorjahr. Der Streaming-Umsatz wuchs um 27,2 Prozent auf 299 Millionen Euro, das Streaming-Geschäft schrieb mit 31 Millionen Euro bereinigtem EBITA erstmals schwarze Zahlen. Für die RTL Zahlen im dritten Quartal ist trotzdem eine Frage entscheidend: Wie stark schrumpft die klassische TV-Werbung im traditionell schwachen Sommerquartal?
Die Erfolgsbilanz
Wie die RTL Quartalszahlen zuletzt ankamen
Q3 2025 (18. November 2025): Gewinnwarnung – Aktie minus 3,9 Prozent
RTL senkte die Prognose für das bereinigte EBITA von rund 780 auf 650 Millionen Euro und die Umsatzprognose von 6,45 auf 6,0 bis 6,1 Milliarden Euro. Die TV-Werbeerlöse waren nach neun Monaten um 7,4 Prozent gefallen. Die Aktie verlor am Vormittag 3,9 Prozent auf 32,30 Euro, Barclays senkte am Folgetag das Kursziel.
Geschäftsjahr 2025 und Q1 2026: Stabilisierung
RTL baute in Deutschland rund 600 Stellen ab und setzte den Aktienrückkauf fort. Die Prognose für 2026 lag zunächst bei 6,1 bis 6,2 Milliarden Euro Umsatz und rund 725 Millionen Euro EBITA.
Q2 2026 (11. August 2026): übertroffen – Aktie unverändert
Das EBITA im zweiten Quartal lag über den Erwartungen, das Streaming wurde profitabel, die Umsatzprognose stieg. Die Aktie legte zunächst um bis zu 1,5 Prozent zu, schloss aber nahezu unverändert. Zwei Tage später senkte JPMorgan das Kursziel auf 29 Euro.
Die Bilanz zeigt ein Unternehmen, dem die Börse noch nicht traut. Selbst ein Quartal über den Erwartungen bewegte den Kurs kaum. Der Grund ist strukturell: Seit 2019 sind die linearen TV-Werbeerlöse in Deutschland um mehr als 20 Prozent gefallen. Jedes Quartal muss RTL beweisen, dass Streaming und Sky diesen Rückgang mehr als ausgleichen.
Flüsterschätzungen
Was der Markt nach der Gewinnwarnung erwartet
Öffentlich zugängliche Flüsterschätzungen gibt es für die RTL-Group-Aktie nicht. Die Erinnerung an die Gewinnwarnung vor einem Jahr prägt aber die Erwartungshaltung: Der Markt dürfte vor allem eine Bestätigung des EBITA-Ziels von rund 725 Millionen Euro einpreisen. Analysten erwarteten vor der Sky-Konsolidierung für 2026 einen Gewinn je Aktie von rund 2,33 Euro und eine Dividende von 2,16 Euro. Das Kursziel von JPMorgan liegt mit 29 Euro unter dem aktuellen Kurs. Es handelt sich um Einschätzungen der jeweiligen Häuser.
RTL Group Aktienanalyse
Fünf Punkte, auf die es am Dienstag ankommt
Die TV-Werbung
Sie ist der Schwachpunkt. Ein Rückgang im mittleren einstelligen Bereich wäre verkraftbar, ein zweistelliges Minus würde die Prognose belasten.
Der Sky-Beitrag
Mit drei vollen Monaten wird erstmals sichtbar, wie viel Sky zum Ergebnis beiträgt und wie schnell die Integration läuft.
Die Streaming-Abos
Zur Jahresmitte zählte RTL 8,7 Millionen zahlende Abos bei RTL+ und M6+, inklusive Sky rund 12,4 Millionen in der DACH-Region.
Die Synergien
Die Sky-Übernahme soll Synergien von rund 250 Millionen Euro bringen. Erste Fortschritte würde der Markt honorieren.
Fremantle
Die Produktionstochter trug zuletzt zum Ergebniswachstum bei. Schwankungen im US-Geschäft können das Quartal verzerren.
Das große Bild
Vom TV-Sender zum Streaming-Konzern
Die RTL Group befindet sich mitten in der größten Transformation ihrer Geschichte. Aus dem Werbe-Fernsehkonzern soll ein Streaming- und Abo-Anbieter werden, der seine Erlöse breiter verteilt. Sky Deutschland bringt Abonnenten, Sportrechte und planbare Umsätze. Gleichzeitig steigt die Abhängigkeit von teuren Inhalten. Die RTL-Group-Aktie ist damit eine Wette darauf, dass dieser Umbau schneller gelingt, als die TV-Werbung schrumpft.
Häufige Fragen zu den RTL Quartalszahlen
Wann veröffentlicht die RTL Group die Quartalszahlen für Q3?
Am Dienstag, 17. November 2026, als Quartalsmitteilung für die ersten neun Monate.
Was erwartet RTL für 2026?
Einen Umsatz von 7,1 bis 7,2 Milliarden Euro und ein bereinigtes EBITA von rund 725 Millionen Euro.
Wie lauten Handelssymbol und ISIN der RTL-Group-Aktie?
An der Xetra handelt die Aktie unter RRTL. Die ISIN lautet LU0061462528.
Gibt es Flüsterschätzungen zu den RTL Zahlen?
Öffentlich zugängliche Whisper Numbers gibt es nicht. Der Markt achtet vor allem auf die Bestätigung des EBITA-Ziels.
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